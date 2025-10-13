‘Trump-siyaset-İsrail’ üçgeni piyasalarda yönü belirleyecek

Trump’ın Çin’e 1 Kasım’dan itibaren ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması küresel piyasaları sarstı. ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma talebi ve Ortadoğu’daki gelişmeler haftanın diğer önemli gündem maddeleri. Bu üç konuda gelecek haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.

Borsa İstan­bul’daki hisse se­nedi yatırımcı­sıyla kripto pa­ra yatırımcısının kaderi son yıllar­da oldukça ben­zer. Her iki piya­sada yatırımcılar umduğunu henüz bulabilmiş değil. Borsa İstan­bul cephesinde getiriler, en­deks bazında iki yıldır enf­lasyonun altında kaldı. Hat­ta performanslara hisse bazlı bakıldığında bırakın enflas­yonu anaparası eriyen çok sa­yıda yatırımcı var.

Hesaba bir de mevduat ve para piyasası fonlarında bu sürede sunulan alternatif getiriler katıldığın­da para kazanabilen yatırımcı sayısı oldukça az. Benzer du­rum kripto para piyasasında da mevcut. Çok sayıda kripto para borsalarda işlem görü­yor. Bitcoin her ne kadar 2023 yılı başından bu yana 7 kattan fazla değer kazansa bile bir­çok alt coin tarihi diplerine yakın. Borsa İstanbul’da az sa­yıda hisse endeksi tarihi zir­velerine taşırken yan tahtala­rın birçoğu tarihi zirvelerinin oldukça gerisinde.

Kriptolarda rekor buharlaşma

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi sila­hını yeniden çekmesi ve Çin’e şu anda ödediği tarifeye ek ola­rak yüzde 100 gümrük vergi­si uygulayacağını açıklaması hem küresel borsalarda hem de kripto paralarda sert düşüşlere neden oldu. Wall Street’te en­dekslerdeki geri çekilme yüz­de 3’e dayanırken haber sonra­sında Çin borsası yüzde 5 geri çekildi. Kripto pa­ralardaki hareket ise tam anlamıyla baş döndürdü. Dakikalar içinde gelen yoğun satışlar nedeniyle birçok altcoin yüzde 70’in üzerinde de­ğer yitirdi. Öyle ki kriptolarda yaşanan bu sert hareket özellik­le kaldıraçlı işlemlerin yapıldığı piyasada tahminlere göre yatı­rımcıların 20 milyar dolarının buharlaşmasına neden oldu. Al­tının onsu ilk kez 4 bin doları aşarken içeride gram altın 5 bin 400 TL’ye tırmandı.

Siyasi tansiyon yeniden arttı

Çin, ABD’nin aldığı kara­ra, “Tarife savaşı istemiyoruz ama bundan da korkmuyo­ruz” yanıtı verirken Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Asya-Pasifik Ekonomik İş­birliği (APEC) Zirvesi’nde­ki görüşmesini ip­tal etmediğini söy­ledi. Trump’ın Çin’e yönelik gümrük ver­gisi açıkla­ması cuma günü içeride piyasalar kapandıktan son­ra geldiği için küresel çalkan­tı fiyatlara yansımadı. Cuma akşamı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konser so­ruşturması kapsamında An­kara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hak­kında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etme­si siyaset cephesinde tansi­yonu yeniden artırdı. Bu iki gelişmenin etkisiyle Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasa­sı’nda (VİOP) endeks kont­ratları akşam seansında yüz­de 3’e yakın geriledi.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Piyasaların olumsuz algı­ladığı bu gelişmelerin yanın­da Ortadoğu’da İsrail ile Ha­mas’ın ateşkesi kabul etmesi moralleri düzeltmeye yetme­di. Yeni haftada ABD-Çin ara­sındaki gümrük vergisi sa­vaşı, Ortadoğu’daki barış gö­rüşmelerinin seyri ve siyasi taraftaki gelişmeler piyasa­larda yönü belirleyecek. Bor­sa İstanbul tarafında genel beklenti, hisselerin haftaya satış ağırlıklı bir başlangıç ya­pacağı yönünde. Cuma günü 10 bin 720 puan seviyesinden kapanan BIST 100 Endeksi’n­de ilk destek noktası 10 bin 400 puan seviyesinde. Bu se­viyenin altında 10 bin 200, 9 bin 900 ve 9 bin 600 puan seviyeleri sıralı diğer destek noktaları olarak öne çıkıyor. 10 bin 700 puanın üzerin­de kalınması halinde 10 bin 900 ve 11 bin 100 puan seviyeleri direnç noktaları.