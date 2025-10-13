‘Trump-siyaset-İsrail’ üçgeni piyasalarda yönü belirleyecek
Trump’ın Çin’e 1 Kasım’dan itibaren ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması küresel piyasaları sarstı. ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma talebi ve Ortadoğu’daki gelişmeler haftanın diğer önemli gündem maddeleri. Bu üç konuda gelecek haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.
Borsa İstanbul’daki hisse senedi yatırımcısıyla kripto para yatırımcısının kaderi son yıllarda oldukça benzer. Her iki piyasada yatırımcılar umduğunu henüz bulabilmiş değil. Borsa İstanbul cephesinde getiriler, endeks bazında iki yıldır enflasyonun altında kaldı. Hatta performanslara hisse bazlı bakıldığında bırakın enflasyonu anaparası eriyen çok sayıda yatırımcı var.
Hesaba bir de mevduat ve para piyasası fonlarında bu sürede sunulan alternatif getiriler katıldığında para kazanabilen yatırımcı sayısı oldukça az. Benzer durum kripto para piyasasında da mevcut. Çok sayıda kripto para borsalarda işlem görüyor. Bitcoin her ne kadar 2023 yılı başından bu yana 7 kattan fazla değer kazansa bile birçok alt coin tarihi diplerine yakın. Borsa İstanbul’da az sayıda hisse endeksi tarihi zirvelerine taşırken yan tahtaların birçoğu tarihi zirvelerinin oldukça gerisinde.
Kriptolarda rekor buharlaşma
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi silahını yeniden çekmesi ve Çin’e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması hem küresel borsalarda hem de kripto paralarda sert düşüşlere neden oldu. Wall Street’te endekslerdeki geri çekilme yüzde 3’e dayanırken haber sonrasında Çin borsası yüzde 5 geri çekildi. Kripto paralardaki hareket ise tam anlamıyla baş döndürdü. Dakikalar içinde gelen yoğun satışlar nedeniyle birçok altcoin yüzde 70’in üzerinde değer yitirdi. Öyle ki kriptolarda yaşanan bu sert hareket özellikle kaldıraçlı işlemlerin yapıldığı piyasada tahminlere göre yatırımcıların 20 milyar dolarının buharlaşmasına neden oldu. Altının onsu ilk kez 4 bin doları aşarken içeride gram altın 5 bin 400 TL’ye tırmandı.
Siyasi tansiyon yeniden arttı
Çin, ABD’nin aldığı karara, “Tarife savaşı istemiyoruz ama bundan da korkmuyoruz” yanıtı verirken Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’ndeki görüşmesini iptal etmediğini söyledi. Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergisi açıklaması cuma günü içeride piyasalar kapandıktan sonra geldiği için küresel çalkantı fiyatlara yansımadı. Cuma akşamı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konser soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmesi siyaset cephesinde tansiyonu yeniden artırdı. Bu iki gelişmenin etkisiyle Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) endeks kontratları akşam seansında yüzde 3’e yakın geriledi.
Borsa İstanbul’da kritik seviyeler
Piyasaların olumsuz algıladığı bu gelişmelerin yanında Ortadoğu’da İsrail ile Hamas’ın ateşkesi kabul etmesi moralleri düzeltmeye yetmedi. Yeni haftada ABD-Çin arasındaki gümrük vergisi savaşı, Ortadoğu’daki barış görüşmelerinin seyri ve siyasi taraftaki gelişmeler piyasalarda yönü belirleyecek. Borsa İstanbul tarafında genel beklenti, hisselerin haftaya satış ağırlıklı bir başlangıç yapacağı yönünde. Cuma günü 10 bin 720 puan seviyesinden kapanan BIST 100 Endeksi’nde ilk destek noktası 10 bin 400 puan seviyesinde. Bu seviyenin altında 10 bin 200, 9 bin 900 ve 9 bin 600 puan seviyeleri sıralı diğer destek noktaları olarak öne çıkıyor. 10 bin 700 puanın üzerinde kalınması halinde 10 bin 900 ve 11 bin 100 puan seviyeleri direnç noktaları.
|Borsa
|10.720,36
|-0,06 %
|Dolar
|41,7374
|-0,22 %
|Euro
|48,6287
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1608
|-0,14 %
|Altın (GR)
|5.391,05
|-0,25 %
|Altın (ONS)
|4.018,24
|1,04 %
|Brent
|61,9800
|-4,65 %