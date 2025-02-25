Trump varken yatırım fikirleri bitmez!

Geçtiğimiz hafta sonu Almanya’da seçim oldu. Sonuçlarına hiç girmeyeceğim çünkü zaten bu saate kadar bilen – bilmeyen herkes yorumladı, bilgilerini saçtı. Ben bi­raz daha piyasa tarafı ile ilgili düşüncelerimi anlatayım; beklendiği üzere bir koalisyon hükümeti olacak ve aşırı sağ kanat bu hükü­mette yer almayacak.

Dolayısıyla ABD’nin akran zorbalığına karşı alınacak tavır nis­peten daha ölçülü olacak. Bu da finansal var­lıklarda negatif etki oluşmasının önüne ge­çecektir. Zaten bunun ilk sinyalini pazarte­si açılışta euro/dolar fiyatında görmüştük. Benzer şekilde Avrupa hisse endeksleri ve Dax endeksi haftayı seçim stresinden kurtu­luş partisi ile açtı.

Yüksek faiz beklentisi var

Almanya seçimlerinin önemli bir ucu ben­ce aslında borç tavanına dokunuyor. Yeni ku­rulacak hükümetin bu konuya nasıl yaklaşa­cağını bilemiyorum ama piyasalar açısından ciddi sonuçları olacaktır. Eğer bozulan eko­nomiyi düzeltmek için tahvil arzını artırıp hazineye para yaratma yolunu seçerse bu­nun tahviller üzerindeki etkisi faizi yukarı çekecek şekilde olmalı. Hatırlanırsa 2023’te ABD’de tam da bu şekilde olmuştu. Sonuçta piyasada satan bir balina var, tahvilde fiyat düşünce faiz yükselir. Bu senaryoda muhte­melen faizin yükselmesine rağmen paranın artması nedeniyle hisse endeksleri ekstra bir yakıt bulmuş olacakları için yükselişe de­vam eder. Parite de büyük ihtimalle yukarı tepki verir, sonuçta faizin yükselmesi bek­lentisi var. Tabi bütün bunlar diğer faktörle­rin aynı kalacağı varsayımıyla… Oysa güm­rük tarifeleri, ABD’nin savunma harcaması koşulu gibi başka birçok konu var.

Ekonomide yavaşla riski var

Eğer bu senaryo gerçekleşmez de yeni hü­kümet borçlanmayı artırmaya gitmezse bu sefer ekonomik yavaşlamanın artma riski ile karşı karşıya kalacaklar ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimleri yeniden fiyat­lanmaya başlar. Bu durumda Avrupa tahvil­lerine alış gelirken, pariteye satış gelmesi ge­rekir. Ekonomik yavaşlamanın ne denli güç­lü olacağının beklentisine göre de Avrupa’da hisse senedi piyasası şekillenecektir.

Avrupa’da savunma sanayi yılın kazananı olacak

Ancak şimdilik gördüğüm kadarıyla Avru­pa’da Bae Systems, Rheinmetal, Chemring Group, Qinetiq, Thales, Leonardo gibi sa­vunma sanayii hisselerinde oldukça ciddi bir alım dalgası var. Bloomberg Economics’in çalışmasına göre senelerdir yatırım almayan savunma sanayiine karşılık ABD’nin baskı­sı nedeniyle şimdi Avrupa’da hükümetler bu sektöre önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 3.1 trilyon dolar yatırım yapacaklar – tabi eğer bu yatırımın parasını nereden karşılayacak­larını bulabilirlerse. Ama görünen o ki en azından ilk etapta bu hisselere devlet desteği gibi isimler altında çok para akacak. Bu ne­denle Avrupa’da savunma sanayii hisseleri belki de yılın kazandıranları olacak.

Geçen hafta Trump – Avrupa hattında LNG yazmıştım. Bu hafta aynı hatta savun­ma hisseleri var. Bakalım daha neler çıkacak, gerçekten Başkan Trump varken yatırım fır­satları bitmiyor!

Petrol – kırmızı bayrak

Hafta başında WTI petrol fiyatı hafifçe 70 doların altına sarkıp destek buldu. Ancak ha­la petrol piyasasında arz fazlasının fiyatlan­ma riski bulunuyor. Özellikle OPEC dışı ül­keler bu hızla petrol çıkarmaya devam eder­se, petrolün ilerleyen zamanlarda belki de 50 dolarlı seviyelere kadar gerileyebileceğini düşündürüyor. Nitekim son 4 haftada yaban­cı serbest fonlar WTI petroldeki net long po­zisyonlarını %57 oranında azalttılar. Bu da demek oluyor ki piyasanın büyük oyuncuları petrolün yukarı gitmeyeceğini düşünüyor­lar. Brent’te ise longları kapatmaya yeni baş­lamışlar gibi duruyor.

Sebeplerden birisi de ABD’de petrol stok­larının Kasım 2024’te dip yaptıktan sonra yeniden artmaya başlamasıdır. Tabi bunun üstüne bir de Trump faktörünü koymak la­zım. Başından beri Trump’ın politikaları­nın piyasanın beklediği kadar enflasyonist olmayacağını savunuyorum, biliyorsunuz. Aslında gümrük tarifeleri kuşkusuz fiyatla­rı yukarı yönde etkiler, ama sepete baktığı­nızda petrol ve akaryakıt fiyatlarını baskıla­yarak enflasyon sepetini dengede tutacağını beklediğimi paylaşmıştım. Bu düşünceme inancım gün geçtikçe artıyor. Hal böyleyken petrol fiyatlarının yukarı yönlü çalışacağını düşünmek fazla naiflik olur. Haber akışıyla birlikte yukarı deneler olabilir, bu zaten pi­yasanın doğasında olan bir durum. Ama bü­yük ihtimalle piyasa bunu yeniden satmak için imkan olarak kullanacaktır. Bu nedenle bir kriz çıkar da petrol fırlar diye portföyde petrol ürünü taşımak riskli olacaktır.