Trump zaferi sonrası piyasalar durulmuyor

ABD’de uzun zaman­dan beri beklenen baş­kanlık seçimlerinde ipi Trump’ın göğüslemesinin ardından piyasalarda belir­gin bir ralli yaşandı. Göre­vi ocak ayında devralacak olan Trump’ın şu aşamada beyin takımını ve kabine­yi oluşturmaya başladığı­nı görüyoruz. Bazı isimler 2016-2020 döneminden de tanıdık olsa da, özellikle kilit görevlere düşünülen isimlerin jeopolitik konu­lardaki yaklaşımları önü­müzdeki dönemde belirle­yici olacaktır.

ABD endekslerinde ta­rihi zirvelerin görülmesi­nin ardından gelen kısmi kar satışları normal kar­şılanmalı. Zira muhteşem yedili içindeki amiral ge­misi konumundaki Nvi­dia tek başına 3.5 trilyon doları aşan değeri ile çoğu ülke borsasının üzerinde bir konuma sahip. Trump yönetiminden beklenen vergi oranlarında düşüş ve daha fazla borçlanma konumları önemli. Ancak askeri harcamalar özellik­le Ukrayna’ya geçmiş dö­nemde yapılan hibe ve yar­dımların büyüklüğü düşü­nüldüğünde önemli ölçüde azalabilir.

Trump’ın seçimlerden önce dile getir­diği kripto var­lıkların mer­kez üssü olma isteğine para­lel başta Bitco­in olmak üzere sert yükseliş­ler ve tarihi re­korlar gördük. Buna mukabil yükselen dolar endeksi ve ABD tah­vil faizleriyle beraber ya­rışın kaybedeni net biçim­de altın oldu demek müm­kün. Altın fiyatları 2790 dolar ons ile tarihi zirve gördükten sonra yaklaşık yüzde 10 gerileyerek 2540 dolar ons düzeyine kadar indi. ABD tarafında hafta içinde takip ettiğimiz enf­lasyon oranları da Fed’in gelecek dönemde faiz indi­rimlerine en azından ara­lık toplantısında devam edeceğine işaret ediyor.

Esas yanıt arayan soru ise, Trump yönetiminin başta Çin olmak üzere ge­tirmeyi planladığı güm­rük vergilerinin enflas­yonda düşüşe son verip vermeyeceği. Fed faiz in­dirimlerine 2025 başın­da ara verirse, yukarıda kalan faizler ile beraber gelişen ülkelere bekle­nen fon akımları sekteye uğrayabilir. Çünkü yüzde 4-5 bandında bir getiriyi garanti elde etme olana­ğı varken, gelişen ülkele­rin piyasalarının ve para birimlerinin riski alın­mak istenmeyebilir. Ül­kemizin de dahil olduğu gelişen piyasalar adına en önemli risklerden biri de bu.