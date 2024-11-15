Trump zaferi sonrası piyasalar durulmuyor
ABD’de uzun zamandan beri beklenen başkanlık seçimlerinde ipi Trump’ın göğüslemesinin ardından piyasalarda belirgin bir ralli yaşandı. Görevi ocak ayında devralacak olan Trump’ın şu aşamada beyin takımını ve kabineyi oluşturmaya başladığını görüyoruz. Bazı isimler 2016-2020 döneminden de tanıdık olsa da, özellikle kilit görevlere düşünülen isimlerin jeopolitik konulardaki yaklaşımları önümüzdeki dönemde belirleyici olacaktır.
ABD endekslerinde tarihi zirvelerin görülmesinin ardından gelen kısmi kar satışları normal karşılanmalı. Zira muhteşem yedili içindeki amiral gemisi konumundaki Nvidia tek başına 3.5 trilyon doları aşan değeri ile çoğu ülke borsasının üzerinde bir konuma sahip. Trump yönetiminden beklenen vergi oranlarında düşüş ve daha fazla borçlanma konumları önemli. Ancak askeri harcamalar özellikle Ukrayna’ya geçmiş dönemde yapılan hibe ve yardımların büyüklüğü düşünüldüğünde önemli ölçüde azalabilir.
Trump’ın seçimlerden önce dile getirdiği kripto varlıkların merkez üssü olma isteğine paralel başta Bitcoin olmak üzere sert yükselişler ve tarihi rekorlar gördük. Buna mukabil yükselen dolar endeksi ve ABD tahvil faizleriyle beraber yarışın kaybedeni net biçimde altın oldu demek mümkün. Altın fiyatları 2790 dolar ons ile tarihi zirve gördükten sonra yaklaşık yüzde 10 gerileyerek 2540 dolar ons düzeyine kadar indi. ABD tarafında hafta içinde takip ettiğimiz enflasyon oranları da Fed’in gelecek dönemde faiz indirimlerine en azından aralık toplantısında devam edeceğine işaret ediyor.
Esas yanıt arayan soru ise, Trump yönetiminin başta Çin olmak üzere getirmeyi planladığı gümrük vergilerinin enflasyonda düşüşe son verip vermeyeceği. Fed faiz indirimlerine 2025 başında ara verirse, yukarıda kalan faizler ile beraber gelişen ülkelere beklenen fon akımları sekteye uğrayabilir. Çünkü yüzde 4-5 bandında bir getiriyi garanti elde etme olanağı varken, gelişen ülkelerin piyasalarının ve para birimlerinin riski alınmak istenmeyebilir. Ülkemizin de dahil olduğu gelişen piyasalar adına en önemli risklerden biri de bu.