Trump’ın BM Genel Kurulu’ndaki en komik anları

Yaklaşık 23 yıldır BM Genel Kurulları’nı izleyen bir gazeteci olarak hiç bu seneki kadar gülmemiştim. Genel kurulda konuşan ABD Başkanı Donald Trump’ın, yaklaşık 1 saat süren konuşması Avrupa ülkelerine “Ülkeleriniz cehenneme gidiyor” demesinden Londra’nın şeriat istediğini iddia etmesine kadar komik anlara sahne oldu.

Her yıl Eylül ayında New York’taki Birleşmiş Mil­letler (BM) binasında BM Genel Kurulu toplanır ve bu genel kurulda tüm üye ülkele­rin liderleri eşit bir şekilde tem­sil edilir. BM Genel Kurulu, gü­venlik konusu başta olmak üzere uluslararası konuların çok taraflı olarak tartışılması için eşsiz bir forum sağlar.

2002’de BM tarafından dün­yada üç gazeteciye verilen bur­su kazanarak dört ay boyunca New York’taki BM Genel Kuru­lu’nu yerinde ve canlı olarak ta­kip etme şansına erişmiştim. Sonra genel kurul izlemek ben­de alışkanlık yaptı, o günden bu yana bütün BM genel kurullarını uzaktan da olsa takip ediyorum. Zira normal şartlar altında BM Genel Kurulu, BM’nin en hare­ketli ve uluslararası haberlerde en çok yer aldığı dönemidir.

Ancak ne yalan söyleyeyim, bugüne dek hiçbir BM Genel Kurulu’nda bu yıl olduğu kadar gülmemiştim. ABD Başkanı Do­nald Trump’ın yürüyen merdi­venler bozulunca merdivenler­de donup kalmasından tutun da bir saatlik konuşmasında diğer ülke liderlerine “Ülkeleriniz ce­henneme gidiyor” demesine ka­dar birçok komik an genel kurula damgasını vurdu. İşte ABD Baş­kanı Trump’ın kendisine ayrılan 15 dakikanın çok üzerine çıkarak 1 saat yaptığı konuşmasının ve bu yılki BM Genel Kurulu’nun en komik anları:

Bozulan yürüyen merdiven

Trump’ın sinirlerini bozan olaylar silsilesinde fitili ilk ateş­leyen şey BM’deki yürüyen mer­divenleri kullandığı sırada mer­divenlerin bozulması oldu. Do­nald Trump ve eşi Melania merdivene çıktıkları anda mer­divenlerin durması neticesinde Donald Trump sağına soluna ba­karak bir görevli ararken eşi Me­lania merdivenleri yürüyerek çıkmayı tercih etti.

Prompter sinir krizi

Merdivende donup kalan Do­nald Trump daha sonra genel kurulda konuşma yaptığı anlar­da, konuşma metninin yer aldı­ğı önündeki prompter bozuldu. Bunu üzerine daha da sinirlenen Trump, Birleşmiş Milletler'den aldığı tek şeyin “kötü bir yürüyen merdiven ve kötü bir prompter” olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu prompter’ı kim kullanıyorsa başı büyük belada.”

Tabii Trump tüm bunlardan şikayet ederken BM’nin bütçe­sinin son yıllarda hızla eridiğini ve muhtemelen koskoca binada­ki birçok bölümün yıllardan be­ri yenilenmediği için eskidiğini düşünmüyordu. Zira BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de geçen yıl Eylül ayında Financial Times gazetesine verdiği bir rö­portajda BM’deki erimeye dikkat çekmiş ve “Dünyanın bütün so­runlarını biz çözemeyiz. Ne pa­ramız var, ne de gücümüz” de­mişti.

“Artık inek yok” çıkışı

Trump'ın konuşmasındaki en şaşırtıcı bölümlerden biri de ik­lim değişikliğinin “dünya üzerin­de yapılmış en büyük dolandırı­cılık” olduğunu söylemesiydi.

Dünyanın muhtelif yerlerinde meydana gelen aşırı iklim olayla­rı, seller, orman yangınları vs. gi­bi felaketlerle artık etkilerini bi­re bir görmeye başladığımız kü­resel ısınma konusu Trump’ın en öfkeli olduğu konulardan biriydi. Trump, konuşması sırasında de­falarca iklim değişikliği diye bir sorun olmadığını savundu. Ye­nilenebilir enerji peşinde koşan ülkeleri eleştiren Trump, rüzgar çiftliklerine ve güneş panelleri­ne duyduğu nefreti dile getirdi ve kömürün “temiz ve güzel” oldu­ğunu iddia etti.

Trump ayrıca ABD’de “radi­kal çevrecilerin bulunduğunu” belirterek, “Artık inek yok. Sa­nırım bütün inekleri öldürmek istiyorlar” dedi. Avrupa'da göç, Trump'ın konuşmasında en sev­diği konulardan biriydi ve kıta­nın “yasadışı yabancılar” nede­niyle “ciddi bir sorun” içinde ol­duğunu iddia etti.

“Londra şeriat istiyor” iddiası

Londra’nın Müslüman Bele­diye Başkanı Sadiq Khan'dan hoşlanmadığını her fırsatta dile getiren Trump, Khan’ın “berbat bir belediye başkanı” olduğunu söyledi. Ardından, İngiltere’nin başkenti Londra’nın “şeriat ka­nunlarına geçmek istediğini” id­dia etti!

Londra Belediye Başkanlığı ta­rafından hyapılan açıklamada ise Trump’ın iddialarını “dehşet verici ve bağnaz” olarak yorum­layarak, “Londra dünyanın en büyük şehri, ABD'nin büyük şe­hirlerinden daha güvenli ve bu­raya taşınan rekor sayıdaki ABD vatandaşını ağırlamaktan mut­luluk duyuyoruz” denildi.

“Ülkeleriniz cehenneme gidiyor”

Göçmen karşıtı görüşleriyle bi­linen Trump, konuşmasında “açık sınırların başarısız deneyinin so­na erdirmenin zamanının geldiği­ni” söyledi. Ardından, Genel Ku­rul’daki 190’dan fazla devlet başka­nına hitaben "Bu işlerde gerçekten iyiyim. Ülkeleriniz cehenneme gi­diyor" dedi. Trump konuşmasın­da, başkanlık kampanyası sıra­sında “her konuda haklı çıktığını” söyledi ve bunu “palavracı bir şe­kilde” söylemediğini ekledi. BM Genel Kurulu’ndan ziyade seçim mitingindeymiş gibi davranan Trump, ABD'de enerji fiyatlarının, benzin fiyatlarının ve market fi­yatlarının düştüğünü ve enflasyo­nun “yenildiğini” iddia etti.