Trump’ın BM Genel Kurulu’ndaki en komik anları
Yaklaşık 23 yıldır BM Genel Kurulları’nı izleyen bir gazeteci olarak hiç bu seneki kadar gülmemiştim. Genel kurulda konuşan ABD Başkanı Donald Trump’ın, yaklaşık 1 saat süren konuşması Avrupa ülkelerine “Ülkeleriniz cehenneme gidiyor” demesinden Londra’nın şeriat istediğini iddia etmesine kadar komik anlara sahne oldu.
Her yıl Eylül ayında New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında BM Genel Kurulu toplanır ve bu genel kurulda tüm üye ülkelerin liderleri eşit bir şekilde temsil edilir. BM Genel Kurulu, güvenlik konusu başta olmak üzere uluslararası konuların çok taraflı olarak tartışılması için eşsiz bir forum sağlar.
2002’de BM tarafından dünyada üç gazeteciye verilen bursu kazanarak dört ay boyunca New York’taki BM Genel Kurulu’nu yerinde ve canlı olarak takip etme şansına erişmiştim. Sonra genel kurul izlemek bende alışkanlık yaptı, o günden bu yana bütün BM genel kurullarını uzaktan da olsa takip ediyorum. Zira normal şartlar altında BM Genel Kurulu, BM’nin en hareketli ve uluslararası haberlerde en çok yer aldığı dönemidir.
Ancak ne yalan söyleyeyim, bugüne dek hiçbir BM Genel Kurulu’nda bu yıl olduğu kadar gülmemiştim. ABD Başkanı Donald Trump’ın yürüyen merdivenler bozulunca merdivenlerde donup kalmasından tutun da bir saatlik konuşmasında diğer ülke liderlerine “Ülkeleriniz cehenneme gidiyor” demesine kadar birçok komik an genel kurula damgasını vurdu. İşte ABD Başkanı Trump’ın kendisine ayrılan 15 dakikanın çok üzerine çıkarak 1 saat yaptığı konuşmasının ve bu yılki BM Genel Kurulu’nun en komik anları:
Bozulan yürüyen merdiven
Trump’ın sinirlerini bozan olaylar silsilesinde fitili ilk ateşleyen şey BM’deki yürüyen merdivenleri kullandığı sırada merdivenlerin bozulması oldu. Donald Trump ve eşi Melania merdivene çıktıkları anda merdivenlerin durması neticesinde Donald Trump sağına soluna bakarak bir görevli ararken eşi Melania merdivenleri yürüyerek çıkmayı tercih etti.
Prompter sinir krizi
Merdivende donup kalan Donald Trump daha sonra genel kurulda konuşma yaptığı anlarda, konuşma metninin yer aldığı önündeki prompter bozuldu. Bunu üzerine daha da sinirlenen Trump, Birleşmiş Milletler'den aldığı tek şeyin “kötü bir yürüyen merdiven ve kötü bir prompter” olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu prompter’ı kim kullanıyorsa başı büyük belada.”
Tabii Trump tüm bunlardan şikayet ederken BM’nin bütçesinin son yıllarda hızla eridiğini ve muhtemelen koskoca binadaki birçok bölümün yıllardan beri yenilenmediği için eskidiğini düşünmüyordu. Zira BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de geçen yıl Eylül ayında Financial Times gazetesine verdiği bir röportajda BM’deki erimeye dikkat çekmiş ve “Dünyanın bütün sorunlarını biz çözemeyiz. Ne paramız var, ne de gücümüz” demişti.
“Artık inek yok” çıkışı
Trump'ın konuşmasındaki en şaşırtıcı bölümlerden biri de iklim değişikliğinin “dünya üzerinde yapılmış en büyük dolandırıcılık” olduğunu söylemesiydi.
Dünyanın muhtelif yerlerinde meydana gelen aşırı iklim olayları, seller, orman yangınları vs. gibi felaketlerle artık etkilerini bire bir görmeye başladığımız küresel ısınma konusu Trump’ın en öfkeli olduğu konulardan biriydi. Trump, konuşması sırasında defalarca iklim değişikliği diye bir sorun olmadığını savundu. Yenilenebilir enerji peşinde koşan ülkeleri eleştiren Trump, rüzgar çiftliklerine ve güneş panellerine duyduğu nefreti dile getirdi ve kömürün “temiz ve güzel” olduğunu iddia etti.
Trump ayrıca ABD’de “radikal çevrecilerin bulunduğunu” belirterek, “Artık inek yok. Sanırım bütün inekleri öldürmek istiyorlar” dedi. Avrupa'da göç, Trump'ın konuşmasında en sevdiği konulardan biriydi ve kıtanın “yasadışı yabancılar” nedeniyle “ciddi bir sorun” içinde olduğunu iddia etti.
“Londra şeriat istiyor” iddiası
Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan'dan hoşlanmadığını her fırsatta dile getiren Trump, Khan’ın “berbat bir belediye başkanı” olduğunu söyledi. Ardından, İngiltere’nin başkenti Londra’nın “şeriat kanunlarına geçmek istediğini” iddia etti!
Londra Belediye Başkanlığı tarafından hyapılan açıklamada ise Trump’ın iddialarını “dehşet verici ve bağnaz” olarak yorumlayarak, “Londra dünyanın en büyük şehri, ABD'nin büyük şehirlerinden daha güvenli ve buraya taşınan rekor sayıdaki ABD vatandaşını ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” denildi.
“Ülkeleriniz cehenneme gidiyor”
Göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Trump, konuşmasında “açık sınırların başarısız deneyinin sona erdirmenin zamanının geldiğini” söyledi. Ardından, Genel Kurul’daki 190’dan fazla devlet başkanına hitaben "Bu işlerde gerçekten iyiyim. Ülkeleriniz cehenneme gidiyor" dedi. Trump konuşmasında, başkanlık kampanyası sırasında “her konuda haklı çıktığını” söyledi ve bunu “palavracı bir şekilde” söylemediğini ekledi. BM Genel Kurulu’ndan ziyade seçim mitingindeymiş gibi davranan Trump, ABD'de enerji fiyatlarının, benzin fiyatlarının ve market fiyatlarının düştüğünü ve enflasyonun “yenildiğini” iddia etti.
