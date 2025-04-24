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Trump’ın duruşu aynı ama piyasalardaki şiddeti farklı

Ufuk KORCAN
Ufuk KORCAN PARANIN ROTASI [email protected]

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki ilk 3 ayında piya­salarda sert fiyat hareketlerine neden oldu. Aslında benzer ha­reketler Trump’ın ilk dönemin­de de yaşandı. Trump’ın ilk gö­rev döneminin 3 ayında altın ve VIX Endeksi yükselirken, dolar ve petrol geriledi. Ancak ikinci dönemde dalgaların boyu çok da­ha yüksek

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından tüm dünyada piyasa­ları sallıyor. Hisse senetleri, dö­viz, emtia ve kripto piyasaları resmen ‘asansöre’ dönmüş du­rumda. Bir taraftan tüm dünya­ya karşı açıklanan gümrük ver­gileri diğer taraftan jeopolitik açıklamalar piyasalarda fiyatları anında etkiliyor.

Trump’ın yaptı­ğı açıklamalar öncesinde ve son­rasında yaşanan fiyat hareketleri manipülasyon iddialarını da ay­yuka çıkardı. Göreve geldikten sonra gümrük tarifelerini hız­la hayata geçirmek için harekete geçen Trump, Çin dışında ülkelere uy­gulayacağını açıkladı­ğı tarifeleri 90 gün bo­yunca uygulanmayaca­ğı açıklamasından önce sosyal medya hesabın­dan “Sakin olun! “Satın almak için harika bir za­man” açıklamasını yap­mıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra tarifelerde 90 günlük duraklama açıklama­sı gelince borsalar hızla yükseli­şe geçmişti.

Trump’tan Çin için olumlu mesaj

Trump önceki gün bu kez Çin ile ilgili yaptığı açıklamaların dozunu hafifletti. Gümrük ta­rifeleri konusunda Çin›e kar­şı sert oynamayacağını söyle­yen Trump, “Biz çok nazik olaca­ğız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü ak­si takdirde ABD ile iş yapamaya­caklar” dedi. Trump’ın bu açıkla­ması Wall Street’te hisse senet­lerine ortalama yüzde 2.5 değer kazandırırken, kripto paralar yö­nünü çevirdi. Yine petrol fiyatla­rı ve tarihi zirvelerine çıkan al­tının ons fiyatı düştü. Trump’ın göreve geldikten sonra piyasa­larda yaşanan bu aşırı oynaklık yatırımcıları her an tetikte tutu­yor. Trump cephesinden her an yeni bir sürpriz gelebiliyor. Çün­kü Trump bugün söylediği bir şe­yin tam tersini yarın ifade edebi­liyor.

Aslında Trump, aynı Trump. Yani 2017-2021 tarihleri arasın­da Beyaz Saray’da koltuğa oturan Trump, o dönemde de benzer bir strateji izlemişti. Korumacı poli­tikaları o zaman da ön plana alan Trump, ikinci döneminde de ay­nı.

Trump ilk ve ikinci başkanlık döneminin ilk 3 ayının bilanço­suna bakıldığında piyasaların yi­ne aynı yönde hareket ettiği dik­kat çekiyor. Tek fark, piyasaların verdiği tepkilerin şiddeti. Örne­ğin Trump’ın ilk başkanlık döne­minde göreve başladığı 20 Ocak 2017 tarihinde 1.190 dolar olan altının ons fiyatı 22 Nisan 2017 tarihine gelindiğinde 1.267 dola­ra yükseldi. Yani altının ons de­ğeri bu sürede yüzde 6.47 yüksel­di. Trump’ın ikinci dönemi yine aynı tarihte yani 20 Ocak’ta baş­ladı. Altının ons ikinci dönemin ilk 3 ayında yüzde 22.4 arttı.

Tek fark borsaların tepkisi

Ticaret savaşları nedeniyle do­lar küresel anlamda Trump’ın ilk döneminin ilk 3 ayında da değer yitirmişti. Dolar, euro karşısın­da 20 Ocak-22 Nisan 2017 tarih­leri arasında yüzde 2 civarı geri­lerken bu yıl değer kaybı yüzde 10’a yaklaştı. Amerikan tipi ham petrolün varil fiyatındaki hare­kete bakıldığında durum farklı değil. Trump ilk dönemiyle ikin­ci döneminin ilk 3 ayında petrol fiyatları geriledi. Ancak yukarı­da da dediğim gibi piyasalar her ne kadar aynı yönde hareket etse de tepkilerin boyutu bu sene çok daha yüksek.

Trump’ın ilk dö­nemi ile ikinci dönemi arasında farklı yönde hareket sadece hisse senetleri piyasasında olduğu gö­rülüyor. Trump’ın ilk döneminin ilk 3 ayında yüzde 4.22 yükselen Wall Street’te Dow Jones Endek­si, ikinci dönemin ilk 3 ayında yüzde 9.89 geriledi. Bunda bor­saların Trump öncesi dönemde önemli bir ralli yapması söz ko­nusu farkın ortaya çıkmasına ne­den olabileceği düşünülüyor.

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