Trump’ın duruşu aynı ama piyasalardaki şiddeti farklı
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki ilk 3 ayında piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden oldu. Aslında benzer hareketler Trump’ın ilk döneminde de yaşandı. Trump’ın ilk görev döneminin 3 ayında altın ve VIX Endeksi yükselirken, dolar ve petrol geriledi. Ancak ikinci dönemde dalgaların boyu çok daha yüksek
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından tüm dünyada piyasaları sallıyor. Hisse senetleri, döviz, emtia ve kripto piyasaları resmen ‘asansöre’ dönmüş durumda. Bir taraftan tüm dünyaya karşı açıklanan gümrük vergileri diğer taraftan jeopolitik açıklamalar piyasalarda fiyatları anında etkiliyor.
Trump’ın yaptığı açıklamalar öncesinde ve sonrasında yaşanan fiyat hareketleri manipülasyon iddialarını da ayyuka çıkardı. Göreve geldikten sonra gümrük tarifelerini hızla hayata geçirmek için harekete geçen Trump, Çin dışında ülkelere uygulayacağını açıkladığı tarifeleri 90 gün boyunca uygulanmayacağı açıklamasından önce sosyal medya hesabından “Sakin olun! “Satın almak için harika bir zaman” açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra tarifelerde 90 günlük duraklama açıklaması gelince borsalar hızla yükselişe geçmişti.
Trump’tan Çin için olumlu mesaj
Trump önceki gün bu kez Çin ile ilgili yaptığı açıklamaların dozunu hafifletti. Gümrük tarifeleri konusunda Çin›e karşı sert oynamayacağını söyleyen Trump, “Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar” dedi. Trump’ın bu açıklaması Wall Street’te hisse senetlerine ortalama yüzde 2.5 değer kazandırırken, kripto paralar yönünü çevirdi. Yine petrol fiyatları ve tarihi zirvelerine çıkan altının ons fiyatı düştü. Trump’ın göreve geldikten sonra piyasalarda yaşanan bu aşırı oynaklık yatırımcıları her an tetikte tutuyor. Trump cephesinden her an yeni bir sürpriz gelebiliyor. Çünkü Trump bugün söylediği bir şeyin tam tersini yarın ifade edebiliyor.
Aslında Trump, aynı Trump. Yani 2017-2021 tarihleri arasında Beyaz Saray’da koltuğa oturan Trump, o dönemde de benzer bir strateji izlemişti. Korumacı politikaları o zaman da ön plana alan Trump, ikinci döneminde de aynı.
Trump ilk ve ikinci başkanlık döneminin ilk 3 ayının bilançosuna bakıldığında piyasaların yine aynı yönde hareket ettiği dikkat çekiyor. Tek fark, piyasaların verdiği tepkilerin şiddeti. Örneğin Trump’ın ilk başkanlık döneminde göreve başladığı 20 Ocak 2017 tarihinde 1.190 dolar olan altının ons fiyatı 22 Nisan 2017 tarihine gelindiğinde 1.267 dolara yükseldi. Yani altının ons değeri bu sürede yüzde 6.47 yükseldi. Trump’ın ikinci dönemi yine aynı tarihte yani 20 Ocak’ta başladı. Altının ons ikinci dönemin ilk 3 ayında yüzde 22.4 arttı.
Tek fark borsaların tepkisi
Ticaret savaşları nedeniyle dolar küresel anlamda Trump’ın ilk döneminin ilk 3 ayında da değer yitirmişti. Dolar, euro karşısında 20 Ocak-22 Nisan 2017 tarihleri arasında yüzde 2 civarı gerilerken bu yıl değer kaybı yüzde 10’a yaklaştı. Amerikan tipi ham petrolün varil fiyatındaki harekete bakıldığında durum farklı değil. Trump ilk dönemiyle ikinci döneminin ilk 3 ayında petrol fiyatları geriledi. Ancak yukarıda da dediğim gibi piyasalar her ne kadar aynı yönde hareket etse de tepkilerin boyutu bu sene çok daha yüksek.
Trump’ın ilk dönemi ile ikinci dönemi arasında farklı yönde hareket sadece hisse senetleri piyasasında olduğu görülüyor. Trump’ın ilk döneminin ilk 3 ayında yüzde 4.22 yükselen Wall Street’te Dow Jones Endeksi, ikinci dönemin ilk 3 ayında yüzde 9.89 geriledi. Bunda borsaların Trump öncesi dönemde önemli bir ralli yapması söz konusu farkın ortaya çıkmasına neden olabileceği düşünülüyor.