Trump’ın zaferi sonrası piyasalarda coşku hakim

ABD seçimlerini Trump’ın kazanmasıyla piyasalarda yaşanan bahar havası sürüyor. Bitcoin 100 bin dolar sınırına çıkarken borsalarda yön yukarı. Borsa İstanbul’da 5 Kasım’dan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 11’i aştı. Trump’ın ilk döneminde borsaların, altının ve Bitcoin’in sadece 1 yıl değer kaybettiği görülüyor.

ABD seçimlerini Donald Trump’ın kazanması­nın ardından riskli var­lıklara talep arttı. Borsalar yu­karı yönlü hareketlerine de­vam ederken Bitcoin 100 bin dolar sınırına tırmanarak re­kor seviyelerini gördü. Piya­salar geride bıraktığımız haf­taya Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı roket saldırılarıyla artan tansiyonun gölgesinde başladı. İçeride en önemli gün­dem maddesi Merkez Banka­sı’nın Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısıy­dı. Merkez Bankası beklendiği gibi yüzde 50 seviyesinde olan politika faizini sabit bıraktı ve faiz indirimlerine kapıyı ara­ladı.

Toplantı öncesinde genel beklenti faizlerde deği­şikliğe gidilmeyece­ği yönünde olsa da Cumhurbaşka­nı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘fa­izle birlikte enf­lasyon da düşe­cek’ şeklindeki açıklaması kafa­larda ‘sürpriz bir indirim gelir mi?’ sorularına neden ol­muştu. Ancak Merkez Bankası şaşırtmadı ve piyasaların beklediği bir karara imza attı.

Merkez Bankası’nın kararı sonrasında fa­iz indirimleri beklenti­leri aralık ve ocak ayın­da yoğunlaştı. Goldman Sachs, ocak ayında 100 baz puanlık bir indirime gidi­lebileceği tahmininde bulu­nurken UBS ve Deutsche Bank indirim için aralık ayına dik­kat çekti. UBS, Merkez Ban­kası’nın aralık ayında 250 baz puan indirimle faiz indirimle­rine başlayacabileceği öngörü­sünde bulundu. Morgan Stan­ley de Merkez Bankası’nın aralık ayında indirime gidece­ğini düşünen kurumlardan. Ci­tigroup da son raporunda Mer­kez Bankası’nın aralık ayında faiz indirimi için zemin hazır­ladığını belirtmişti. Merkez Bankası’nın faiz kararını ve­receği yılın son PPK toplantısı 26 Aralık tarihinde yapılacak.

Küresel piyasalarda bu hafta gündem yoğun

Küresel piyasalarda bu haf­ta yoğun veri takvimi var. Bir tarafta Rusya-Ukrayna ara­sındaki gerilim diğer tarafta Trump’ın kabinesinde çalışa­cağı isimler izlenecek. Bugün Dallas Fed İmalat Aktivite En­deksi, Chicago Ulusal Aktivi­te Endeksi, salı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) top­lantı tutanakları, Conferen­ce Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed Sana­yi Endeksi yeni konut satışla­rı, çarşamba büyüme, kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler, haftalık işsizlik maa­şı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Bu hafta yurt içi piyasalarda, pa­zartesi Reel Kesim Güven En­deksi, kapasite kullanımı, salı günü sektörel enflasyon bek­lentileri, perşembe günü PPK toplantı tutanakları, Ekono­mik Güven Endeksi, dış ticaret dengesi, cuma günü ise büyü­me, Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu izlenecek.

Trump’ın ilk döneminde piyasaların seyri

ABD’nin seçilmiş başka­nı Trump görevine 20 Ocak’ta başlayacak. Bu Trump’ın ikin­ci başkanlık dönemi olacak. Trump’ın söylemlerine bakıl­dığında aslında ekonomik açı­dan ilk dönemine benzer bir politika izleyebileceği söyle­nebilir. Dolayısıyla Trump’ın ilk döneminde yatırım araçla­rının performansı ikinci dö­nemde de benzer bir seyir iz­leyip izlemeyeceği merak edi­liyor. Yatırım araçlarının Trump’ın ilk döneminde 5 yıl boyunca yıllık performansla­rına bakıldığında, sadece ikin­ci yılda negatif bir seyir izledi­ği görülüyor.

Trump’ın göreve geldiği 2017 yılını takip eden yılda borsalar, altının onsu, Bitcoin ve petrol geri çekildi. 5 yıllık görev süresi sonunda ise Dow Jones yüzde 84, altının onsu yüzde 59, BIST 100 En­deksi yüzde 137, Bitcoin yüzde 4 bin 684, Brent Petrol ise yüz­de 34 değer kazandı. Trump döneminde doların euro karşı­sında oldukça dalgalı bir seyir izlediği ancak genel anlamda zayıf seyrettiği görülüyor.

2.963 doların altına inilirse Ethereum’da hava bozulur

Ethereum’da yönü belirleyecek iki kritik nokta var. Bunlardan ilki yukarıda 3 bin 700 dolar seviyesi. Çünkü bu bir düşüş trendinin direnç noktası. Ethereum bu noktayı yukarı doğru kırarsa asıl hare­ketin başlayacağı seviye olan 4 bin dolarların üzerini test edebilir.

Bu da Ethereum kana­dında yeni tarihi zirvelerin gel­mesi yönünde teknik anlamda önemli bir adım olacak. Bu iyi senaryo. Olası geri çekilme­lerde ise şu an için 200 günlük hareketli ortalama oldukça kritik bir destek noktası. Bugünkü fiyatlar itibariyle 200 günlük hareketli ortala­ma 2 bin 963 dolar seviyesine denk geliyor. Son dönemde yaşanan yükselişin olası dü­zeltmesi bu seviyeye kadar normal karşılanabilir. Ancak bu noktanın da altına gelinmesi Ethe­reum kanadın­da oluştu­rulmaya çalışılan pozitif havanın teknik anlam­da dağıl­masına neden ola­bilir.

Bitcoin’de 98 bin dolar seviyesi takip edilmeli

Bitcoin tarafında kritik eşik şu an için 98 bin do­lar seviyesinde. Çünkü bu nokta teknik anlamda önemli bir indikatör olan fibonacci seviyesinin bir nevi direnç noktası konumunda. Bitcoin eğer 98 bin dolar seviyesinin üzerinde kalır ve bu noktayı kuvvetli bir destek seviyesi haline getirebilirse o zaman kademeli olarak da olsa aynı indikatör 114 bin dolar seviyesini hedef noktası olarak göste­riyor.

Ancak Bitcoin’in son birkaç gündür 98 bin dolar seviyesi üzerinde zorlanması bir miktar tem­kinli olunması gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu noktanın altına gelinmesi ve altında günlük kapa­nışlar olması yine aynı diktatöre göre 82 bin dolar seviyelerine kadar bir düzeltme riskini barındırı­yor. Bu sebeple şu an için kısa vadede yönü 98 bin dolar seviyesinin belirleyeceği söylenebilir.

BIST 100 Endeksi 9.450 puanın üzerinde tutunmalı

5 Kasım’da 8 bin 566 puana kadar gerileyen BIST 100 En­deksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yönünü yu­karı çevirdi ve geçen haftayı 9 bin 550 puandan tamamladı. Böylece dip seviyeden son­ra yaşanan yükseliş yüzde 11.48’e ulaştı. BIST 100’ün tek­nik görünümüne bakarsak, geçtiğimiz haftalarda 11 bin 250 puan seviyesinden başla­yan düşüş trendi yukarı yönlü kırıldı. Bunun yanında geçti­ğimiz haftanın 9 bin 450 pua­nın üzerinde tamamlanması teknik açıdan olumlu. Bun­dan sonraki seyri bu nokta üzerine kalınıp kalınmayaca­ğı belirleyecek. Bu noktanın kuvvetli bir destek noktası haline gelmesi durumunda 9 bin 846 puan seviyesi hedef­lenebilir. Ancak 9 bin 450 pu­an seviyesinin tekrar altına girilmesi ve altına kapanış­lar görülmesi paritede 9 bin 200-9 bin 250 puan bandının test edilme riskini artıracak.