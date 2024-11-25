Trump’ın zaferi sonrası piyasalarda coşku hakim
ABD seçimlerini Trump’ın kazanmasıyla piyasalarda yaşanan bahar havası sürüyor. Bitcoin 100 bin dolar sınırına çıkarken borsalarda yön yukarı. Borsa İstanbul’da 5 Kasım’dan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 11’i aştı. Trump’ın ilk döneminde borsaların, altının ve Bitcoin’in sadece 1 yıl değer kaybettiği görülüyor.
ABD seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından riskli varlıklara talep arttı. Borsalar yukarı yönlü hareketlerine devam ederken Bitcoin 100 bin dolar sınırına tırmanarak rekor seviyelerini gördü. Piyasalar geride bıraktığımız haftaya Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı roket saldırılarıyla artan tansiyonun gölgesinde başladı. İçeride en önemli gündem maddesi Merkez Bankası’nın Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısıydı. Merkez Bankası beklendiği gibi yüzde 50 seviyesinde olan politika faizini sabit bıraktı ve faiz indirimlerine kapıyı araladı.
Toplantı öncesinde genel beklenti faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde olsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘faizle birlikte enflasyon da düşecek’ şeklindeki açıklaması kafalarda ‘sürpriz bir indirim gelir mi?’ sorularına neden olmuştu. Ancak Merkez Bankası şaşırtmadı ve piyasaların beklediği bir karara imza attı.
Merkez Bankası’nın kararı sonrasında faiz indirimleri beklentileri aralık ve ocak ayında yoğunlaştı. Goldman Sachs, ocak ayında 100 baz puanlık bir indirime gidilebileceği tahmininde bulunurken UBS ve Deutsche Bank indirim için aralık ayına dikkat çekti. UBS, Merkez Bankası’nın aralık ayında 250 baz puan indirimle faiz indirimlerine başlayacabileceği öngörüsünde bulundu. Morgan Stanley de Merkez Bankası’nın aralık ayında indirime gideceğini düşünen kurumlardan. Citigroup da son raporunda Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz indirimi için zemin hazırladığını belirtmişti. Merkez Bankası’nın faiz kararını vereceği yılın son PPK toplantısı 26 Aralık tarihinde yapılacak.
Küresel piyasalarda bu hafta gündem yoğun
Küresel piyasalarda bu hafta yoğun veri takvimi var. Bir tarafta Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim diğer tarafta Trump’ın kabinesinde çalışacağı isimler izlenecek. Bugün Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi, Chicago Ulusal Aktivite Endeksi, salı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed Sanayi Endeksi yeni konut satışları, çarşamba büyüme, kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Bu hafta yurt içi piyasalarda, pazartesi Reel Kesim Güven Endeksi, kapasite kullanımı, salı günü sektörel enflasyon beklentileri, perşembe günü PPK toplantı tutanakları, Ekonomik Güven Endeksi, dış ticaret dengesi, cuma günü ise büyüme, Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu izlenecek.
Trump’ın ilk döneminde piyasaların seyri
ABD’nin seçilmiş başkanı Trump görevine 20 Ocak’ta başlayacak. Bu Trump’ın ikinci başkanlık dönemi olacak. Trump’ın söylemlerine bakıldığında aslında ekonomik açıdan ilk dönemine benzer bir politika izleyebileceği söylenebilir. Dolayısıyla Trump’ın ilk döneminde yatırım araçlarının performansı ikinci dönemde de benzer bir seyir izleyip izlemeyeceği merak ediliyor. Yatırım araçlarının Trump’ın ilk döneminde 5 yıl boyunca yıllık performanslarına bakıldığında, sadece ikinci yılda negatif bir seyir izlediği görülüyor.
Trump’ın göreve geldiği 2017 yılını takip eden yılda borsalar, altının onsu, Bitcoin ve petrol geri çekildi. 5 yıllık görev süresi sonunda ise Dow Jones yüzde 84, altının onsu yüzde 59, BIST 100 Endeksi yüzde 137, Bitcoin yüzde 4 bin 684, Brent Petrol ise yüzde 34 değer kazandı. Trump döneminde doların euro karşısında oldukça dalgalı bir seyir izlediği ancak genel anlamda zayıf seyrettiği görülüyor.
2.963 doların altına inilirse Ethereum’da hava bozulur
Ethereum’da yönü belirleyecek iki kritik nokta var. Bunlardan ilki yukarıda 3 bin 700 dolar seviyesi. Çünkü bu bir düşüş trendinin direnç noktası. Ethereum bu noktayı yukarı doğru kırarsa asıl hareketin başlayacağı seviye olan 4 bin dolarların üzerini test edebilir.
Bu da Ethereum kanadında yeni tarihi zirvelerin gelmesi yönünde teknik anlamda önemli bir adım olacak. Bu iyi senaryo. Olası geri çekilmelerde ise şu an için 200 günlük hareketli ortalama oldukça kritik bir destek noktası. Bugünkü fiyatlar itibariyle 200 günlük hareketli ortalama 2 bin 963 dolar seviyesine denk geliyor. Son dönemde yaşanan yükselişin olası düzeltmesi bu seviyeye kadar normal karşılanabilir. Ancak bu noktanın da altına gelinmesi Ethereum kanadında oluşturulmaya çalışılan pozitif havanın teknik anlamda dağılmasına neden olabilir.
Bitcoin’de 98 bin dolar seviyesi takip edilmeli
Bitcoin tarafında kritik eşik şu an için 98 bin dolar seviyesinde. Çünkü bu nokta teknik anlamda önemli bir indikatör olan fibonacci seviyesinin bir nevi direnç noktası konumunda. Bitcoin eğer 98 bin dolar seviyesinin üzerinde kalır ve bu noktayı kuvvetli bir destek seviyesi haline getirebilirse o zaman kademeli olarak da olsa aynı indikatör 114 bin dolar seviyesini hedef noktası olarak gösteriyor.
Ancak Bitcoin’in son birkaç gündür 98 bin dolar seviyesi üzerinde zorlanması bir miktar temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu noktanın altına gelinmesi ve altında günlük kapanışlar olması yine aynı diktatöre göre 82 bin dolar seviyelerine kadar bir düzeltme riskini barındırıyor. Bu sebeple şu an için kısa vadede yönü 98 bin dolar seviyesinin belirleyeceği söylenebilir.
BIST 100 Endeksi 9.450 puanın üzerinde tutunmalı
5 Kasım’da 8 bin 566 puana kadar gerileyen BIST 100 Endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi ve geçen haftayı 9 bin 550 puandan tamamladı. Böylece dip seviyeden sonra yaşanan yükseliş yüzde 11.48’e ulaştı. BIST 100’ün teknik görünümüne bakarsak, geçtiğimiz haftalarda 11 bin 250 puan seviyesinden başlayan düşüş trendi yukarı yönlü kırıldı. Bunun yanında geçtiğimiz haftanın 9 bin 450 puanın üzerinde tamamlanması teknik açıdan olumlu. Bundan sonraki seyri bu nokta üzerine kalınıp kalınmayacağı belirleyecek. Bu noktanın kuvvetli bir destek noktası haline gelmesi durumunda 9 bin 846 puan seviyesi hedeflenebilir. Ancak 9 bin 450 puan seviyesinin tekrar altına girilmesi ve altına kapanışlar görülmesi paritede 9 bin 200-9 bin 250 puan bandının test edilme riskini artıracak.