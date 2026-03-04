TÜİK yayınlamadan bizden duyun

TÜİK, geçen seneden itibaren enflasyonun mevsimsellikten arındı­rılmış değerlerini hesap­lamaya başlamıştır. An­cak bu verileri enflasyon açıklamasından bir gün sonra saat 16:00’da ya­yımlamaktadır. Dolayı­sıyla dün açıklanan enf­lasyon verisinin düzeltil­miş değerleri bugün açıklanacaktır.

Bunun hemen ardından TCMB, söz konusu verileri ve kendi çekir­dek enflasyon hesaplamalarını kul­lanarak bir enflasyon ana eğilim göstergesi yayımlamaktadır. Faiz kararlarında bu veriye sıklıkla re­ferans verildiği için piyasa, hem mevsimsellikten arındırılmış de­ğerleri hem de TCMB’nin ana enf­lasyon eğilimini yakından takip et­mektedir.

Biz, TÜİK’in yayımladığı mev­simsel düzeltme metodoloji do­kümanına dayanarak bu hesapla­maları yapmakta ve müşterileri­mizle paylaştığımız raporlarda bu sonuçlara yer vermekteyiz. Bu­gün de bu hesaplamaları, TÜİK ve TCMB açıklamalarından önce sizlerle paylaşmak istedim.

Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon değerleri

Hesaplamalarımıza göre, mev­simsellikten arındırılmış TÜFE Şubat ayında aylık bazda %2,8 art­mıştır. Bu oran, bir önceki ay kay­dedilen %2,9 seviyesinin sınırlı öl­çüde altında kalmakla birlikte, son bir yılın en yüksek aylık gerçek­leşmeleri arasında yer almaktadır. Mevsimsellikten arındırılmış baz­da aylık %5,3 artan gıda fiyatları söz konusu gelişmede belirleyici rol oynamıştır. Gıda fiyatlarındaki aylık artış bir önceki ay da %4.1 se­viyesindeydi.

Buna karşılık, mevsimsel düzel­tilmiş çekirdek C enflasyonu aylık %1,8 artış kaydederek 2021 yılın­dan bu yana en düşük aylık gerçek­leşmelerden birine işaret etmiş­tir. Bu endeks kapsamında, güçlü TL’nin desteğiyle temel mal enf­lasyonu %0,5 düzeyinde sınırlı kal­mıştır. Hizmet enflasyonu ise ay­lık %2,7 ile yüksek seviyesini koru­muş, önceki aylara kıyasla yalnızca sınırlı bir gerileme göstermiştir.

Enflasyon ana eğiliminde gerileme

TCMB, altı çekirdek eğilim gös­tergesinin ortalamasını içeren te­mel enflasyon eğilim göstergesini yarın akşam yayımlayacak. Biz de mevsimsellikten arındırılmış hiz­met enflasyonu, medyan enflasyon, kırpılmış ortalama enflasyon ile çe­kirdek B ve C endekslerinin ortala­masına dayalı bileşik bir enflasyon eğilim göstergesi hesapladık. He­saplamalarımız, temel enflasyon eğiliminin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki seviyesine gerilediği­ne işaret etmektedir. (Grafik)

Bununla birlikte, TCMB çalış­malarında güvenilir bir eğilim gös­tergesi olarak vurgulanan medyan enflasyon oranı Şubat ayında aylık %2,0 seviyesinde yatay seyretmiş­tir. Bu görünüm, temel enflasyon­da katılık (stickiness) eğiliminin sürdüğünü ve ilave iyileşme sağla­nabilmesi için sıkı para politikası duruşunun korunması gerektiğini göstermektedir.

Likidite gevşemeden faiz inmez

Bizim derlediğimiz fiyat verile­rine göre, gıda grubunda fiyat bas­kıları Şubat’ın ikinci yarısından itibaren hafiflemiş ve tersine dö­nüş başlamış görünmektedir. Buna karşılık, ekonomi yönetimi tarafın­dan etkiyi sınırlayıcı önlemler alın­madığı takdirde enerji fiyatlarının önümüzdeki dönemde enflasyona yukarı yönlü katkı yapması muh­temeldir.

Fiyat artışlarının vergi­ler yoluyla dengelenmesini içeren ve geçmişte uygulanan eşel mo­bil sistemi bu etkiyi yumuşatabi­lir. Bunun yanında, TL’deki değer kaybının sınırlı seyretmesi ile Şu­bat ayında gerileyen enflasyon eği­liminin Mart ayında da gerilemeye devam etmesi ve TCMB’nin de tah­min ettiği gibi geçtiğimiz senenin son çeyreğindeki seviyelere dön­mesi muhtemel görünmektedir.

ABD-İran gerilimiyle artan jeo­politik riskler olmasaydı, çekirdek enflasyondaki bu görünüm TCM­B’nin önümüzdeki hafta PPK top­lantısında ılımlı bir faiz indirimini destekleyebilirdi. Ancak bu gerili­min etkisiyle yaşanan portföy çı­kışlarını ve piyasalardaki volatili­teyi azaltmak amacıyla TCMB bir dizi önlem açıklamıştır.

Bankalara­rası TL likiditesi depo ihaleleri ve likidite senedi satışlarıyla sıkılaş­tırılmış; son günlerde para piyasa­sı faizleri %40 seviyesine yüksele­rek faiz koridorunun üst bandına dayanmıştır. Bu alanda bir gevşeme olmadan TCMB’nin faiz indirimi­ni gündemine alması beklenmeme­lidir. Bu nedenle mevcut toplantı­da TCMB’nin politika faizini sabit tutmasını bekliyorum. İzleyen top­lantılarda ise jeopolitik gelişme­ler izlenecek ve bunların enflasyon üzerindeki etkileri doğrultusunda karar alınacaktır.