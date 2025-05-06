TÜİK’e göre son 40 ayın en düşük enflasyonu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde tüketici fiyatları (TÜFE) bazında nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu. Geçen yıl ocak-nisan döneminde yüzde 18,72 olan kümülatif enflasyon, bu yıl aynı dönemde yüzde 13,36’da kaldı. Nisan sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 37,86 ile son 40 ayın en düşük düzeyini gördü.
Bağımsız veri izleme kuruluşu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise nisan aylık enflasyon oranını yüzde 4,46 olarak ölçmüş; yıllık enflasyonu da yüzde 73,88 açıklamıştı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre de İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 3,21 ve yıllık 47,21 olarak belirlenmişti.
TÜİK verisine göre bu ayki kira zam tavanı olarak baz alınacak on iki aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise yüzde 48,73 ile manşet enflasyonun 10,87 puan üzerinde oluştu. Geçen yıl mayıstan bu yana hızla gerileyen yıllık enflasyonda son bir yıldaki düşüş 31,94 puan olurken, on iki aylık ortalamalara göre enflasyondaki düşüş ise 10,9 puanda kaldı.
Kesintisiz düşüşte 11’inci ay
TÜİK verilerine göre geçen yıl nisan ayında yüzde 69,80 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 75,45’e kadar çıktıktan sonra düşüşe geçmişti. Nisanda aylık TÜFE artışının geçen yılın aynı ayında yüzde 3,18 olan aylık orandan 0,18 puan daha düşük gelmesinin baz etkisiyle yıllık enflasyon düşmeye devam etti ve kesintisiz düşüş süreci on bir ayı buldu. Yıllık enflasyonda bir yıl önceye göre düşüş 31,94 puan olurken, kesintisiz düşüş sürecinden önce Mayıs 2024’te ulaştığı tepe noktaya göre düşüş 37,59 puana ulaştı. Nisan 2025 itibarıyla yüzde 37,86 olan yıllık enflasyon, Aralık 2021’deki yüzde 36,08’den sonraki en düşük düzeye görmüş oldu.
Nisan ayında TÜFE kapsamındaki harcama grupları içinde en yüksek fiyat artışı yüzde 6,50 ile giyim ve ayakkabıda yaşandı. Bunu yüzde 4,66 ile konut, yüzde 3,80 ile ulaştırma, yüzde 3,59 ile lokanta ve oteller, yüzde 2,65 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,64 ile ev eşyası izledi. Eğitim kaleminde yüzde 2,28, eğlence ve kültürde yüzde 1,37 artış gerçekleşti. Nisan ayında fiyatların düştüğü tek grup yüzde 0,06 ile alkollü içkiler ve tütün oldu.
Yıllık bazda ise en çok artış yüzde 79,20 ile eğitimde gerçekleşti, bunu yüzde 74,07 ile konut, yüzde 41,99 ile sağlık, yüzde 41,87 ile lokanta ve oteller izledi. Son bir yılda gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09, alkollü içkiler ve tütünde yüzde 33,85, ev eşyasında yüzde 30,54, eğlence ve kültürde yüzde 25,81, ulaştırmada yüzde 22,76, haberleşmede yüzde 21,81 artış yaşandı. Giyim ve ayakkabı nisanda en çok fiyat artışı yaşamasına rağmen, yıllık bazda ise yüzde 16,92 ile en düşük artış görülen grup oldu.
Enflasyona en büyük etki konuttan
Aylık artışta birinci olmasına rağmen giyim ve ayakkabının, endekste yüzde 7,16’lık bir ağırlığa sahip olması nedeniyle, aylık enflasyona katkısı 0,37 puanda kaldı.
Endekste yüzde 15,22 ağırlığa sahip konut ise 0,74 puanla aylık bazda en büyük katkıyı yapan harcama grubu oldu. Bunu 0,57 puanlık katkıyla endeksteki ağırlığı yüzde 15,34 olan ulaştırma izledi. TÜFE’de 24,97 ile en yüksek ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecekler de aylık bazda enflasyona 0,51 katkı yaptı. Buna göre nisanda enflasyon büyük oranda gıda harcama grubundan kaynaklandı.
Yıllık enflasyona en büyük katkı da 9,98 puanla konut, 9,21 puanla gıda ve alkolsüz içecekler ve 3,84 puanla ulaştırma olmak üzere üç harcama grubundan geldi. Yıllık bazda enflasyona katkıda bunları 3,6 puanla lokanta ve oteller, 2,46 puanla ev eşyası, 1,71 puanla sağlık izledi. Son bir yılda en yüksek artış yaşanan harcama grubu olan eğitimin endeksteki yüzde 2,31’lik ağırlığı dolayısıyla yıllık enflasyona katkısı ise 1,6 puan oldu. Yıllık enflasyona en az katkı yapan harcama grubu ise 0,74 puanla haberleşme.
Yıllık ÜFE artışı yüzde 22,50
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) nisanda aylık yüzde 2,76, ocak-nisan döneminde yüzde 10,19, yıllık yüzde 22,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,65 artış gösterdi. Nisanda, sanayinin dört sektöründen; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,47, imalatta yüzde 2,85, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,36 ve su temininde yüzde 2,01 artış yaşandı.
Ana sanayi grupları bazında ise ara mallarında yüzde 3,08, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,78, enerjide yüzde 0,61 ve sermaye mallarında yüzde 3,69 artış gerçekleşti. Yıllık bazdaki artışlar ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 29,59, imalatta yüzde 22,65, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,45 ve su temininde yüzde 58,14 oldu. Son bir yılda ara mallarında yüzde 19,93, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,74, dayanıksız tüketimde yüzde 28,41, enerjide yüzde 12,0 ve sermaye mallarında yüzde 25,20 artış yaşandı.
Mayıs kira artış tavanı yüzde 48,73
Konut ve işyeri kira sözleşmelerinde mayıs ayında geçerli olacak artış üst sınırı da belli oldu. TÜFE’de nisan sonu itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre enflasyonun yüzde 48,73 olması nedeniyle, kira artışları bu oranın üzerine çıkamayacak. Konutlarda kira zam tavanını yüzde 25 olarak belirleyen yasal düzenlemenin geçen yıl temmuzda sona eren süresi uzatılmamış, uygulamada enflasyonun baz alındığı eski sisteme geri dönülmüştü.
Eski sisteme dönüş sonrası kira artışı üst sınırı, bir önceki ay sonu itibarıyla on iki aylık TÜFE enflasyonu kadar olmak üzere geçen yıl temmuzda yüzde 65,07, ağustosta yüzde 65,93, eylülde yüzde 64,91, ekimde yüzde 63,47, kasımda yüzde 62,02, aralık ayında yüzde 60,45 ve bu yıl ocak ayında yüzde 58,51, şubatta yüzde 56,35, mart ayında yüzde 53,83 ve nisanda yüzde 51,26 olarak uygulanmıştı.
Emekli ve memur zammı şimdiden ne kadar?
Yılın ilk dört ayındaki gerçekleşme ile birlikte emekliler ile memurlara temmuz başında verilecek enflasyon farkı ve aylık/ maaş artışları büyük oranda şekillendi. Her yıl ocak ve temmuz aylarında izleyen altı aylık dönemde geçerli olmak üzere bir önceki altı ayda gerçekleşen TÜFE artışı kadar zam alan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, ocak-nisan dönemindeki yüzde 13,36’lık enflasyon dolayısıyla bu oranda bir artışı şimdiden hak etti. Bu kesim temmuz başında, ilk yarıdaki toplam enflasyon kadar zam alacak. Buna göre mayıs ve haziranda enflasyon sıfır da olsa bu kesime verilecek zammın oranı bu kadar olacak, izleyen iki ayda eksi enflasyon olmadığı süreci ikinci yarı zam oranı bunun altında kalmayacak.
Memur ve emeklileri 2025’in ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 toplu sözleşme zammı almıştı. Bu kesim için, ilk dört ayda gerçekleşen enflasyon dolayısıyla şimdiden yüzde 6,94’lük enflasyon farkı doğdu. Bu fark, temmuzda verilecek ikinci yarı zammının üzerine eklendiğinde bu kesimin ikinci yarıdaki maaş ve aylık artışları şimdiden yüzde 12,29’a denk geliyor. Mayıs ve haziranda yaşanacak olası fiyat artışları bu oranı daha da büyütecek.