Tüketici, ‘güven’ konusunda; üreticinin göremediğini mi görüyor?(!)
“Tüketici Güven Endeksi” yükselirken;
“Ekonomik Güven Endeksi” düşebilir mi?
* * *
Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz ayında 96 değerinde kaldı…
Tüketici Güven Endeksi ise TÜİK tarafından 83.5 olarak açıklandı…
Haziran ayına göre yüzde 1.8 oranında azaldı…
* * *
Tam 2 yıl önce…
2023 yılının Temmuz ayı…
TÜİK açıkladı:
Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz ayında 99.3 ile 100 değerine yaklaştı…
Aynı ay Tüketici Güven Endeksi ise 68 olarak açıklanmıştı…
* * *
Tüketicimiz, hakediyor maşallahı…
2 yılda, güveni yüzde 25’e yakın artırarak 68’li seviyelerden, 85’li seviyelere çıkardı…
* * *
Ekonomik Güven Endeksi ise:
Tüketicideki bu ciddi güven artışına rağmen, 100’ün altına sarktı…
* * *
Oysa…
Ekonomik Güven Endeksi’nin içerisinde Tüketici Güven Endeksi de yar alıyor…
Yani…
Diğer endeksler sabit kaldığında, tüketici endeksi yükseldiğinde, ekonomi endeksinin de yükselmesi gerekiyor…
VELHASIL
Ekonomik Güven Endeksi:
Tüketici güven endeksi, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksinin ortalaması ile hesaplanıyor…
* * *
Tüketici Güven Endeksi yükselirken, Ekonomik Güven Endeksi geriliyorsa, 2 nedeni olabilir…
Birincisi:
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksinden biri veya birkaçı ciddi oranda düşüyordur…
(…Ki, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüksek/yükseliyor olmalıydı…)
İkincisi:
Tüketicimiz, üreticimizin görmediği/göremediği bir şeyi görüyordur…
* * *
(NOT:
Ekonomik ve tüketici güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor…
100’den büyük olması ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, küçük olması ise kötümserliği gösteriyor…)