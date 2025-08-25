  1. Dünya Gazetesi
  4. Tüketici, ‘güven’ konusunda; üreticinin göremediğini mi görüyor?(!)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK

“Tüketici Güven Endeksi” yükselirken;

“Ekonomik Güven Endeksi” düşe­bilir mi?

* * *

Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz ayın­da 96 değerinde kaldı…

Tüketici Güven Endeksi ise TÜİK tarafın­dan 83.5 olarak açıklandı…

Haziran ayına göre yüzde 1.8 oranında azaldı…

* * *

Tam 2 yıl önce…

2023 yılının Temmuz ayı…

TÜİK açıkladı:

Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz ayın­da 99.3 ile 100 değerine yaklaştı…

Aynı ay Tüketici Güven Endeksi ise 68 olarak açıklanmıştı…

* * *

Tüketicimiz, hakediyor maşallahı…

2 yılda, güveni yüzde 25’e yakın artırarak 68’li seviyelerden, 85’li seviyelere çıkardı…

* * *

Ekonomik Güven Endeksi ise:

Tüketicideki bu ciddi güven artışına rağ­men, 100’ün altına sarktı…

* * *

Oysa…

Ekonomik Güven Endeksi’nin içerisinde Tüketici Güven Endeksi de yar alıyor…

Yani…

Diğer endeksler sabit kaldığında, tüketici endeksi yükseldiğinde, ekonomi endeksinin de yükselmesi gerekiyor…

VELHASIL

Ekonomik Güven Endeksi:

Tüketici güven endeksi, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi, hizmet sektörü gü­ven endeksi, perakende ticaret sektörü gü­ven endeksi, inşaat sektörü güven endeksi­nin ortalaması ile hesaplanıyor…

* * *

Tüketici Güven Endeksi yükselirken, Ekonomik Güven Endeksi geriliyorsa, 2 ne­deni olabilir…

Birincisi:

Reel kesim (imalat sanayi) güven endek­si, hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi, inşaat sektö­rü güven endeksinden biri veya birkaçı ciddi oranda düşüyordur…

(…Ki, reel kesim (imalat sanayi) güven en­deksi yüksek/yükseliyor olmalıydı…)

İkincisi:

Tüketicimiz, üreticimizin görmediği/gö­remediği bir şeyi görüyordur…

* * *

(NOT:

Ekonomik ve tüketici güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor…

100’den büyük olması ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, küçük olması ise kötüm­serliği gösteriyor…)

