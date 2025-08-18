Tüketim atlı, üretim yaya

İki yıldır uygulanmakta olan sıkı para tedbirleri bu dönemde üretimi güç­lü biçimde baskılarken canlı­lığını koruyan iç talep nede­niyle tüketim sürekli artan bir grafik izledi; üretim-tüketim makası giderek açıldı.

Yeni ekonomi yönetimi ta­rafından enflasyonu tek hane­ye indirme hedefiyle Haziran 2023’te başlatılan parasal sı­kılaştırmada üçüncü yıla gi­rildi. Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) bu yılın hazi­ran ayı itibarıyla açıkladığı sanayi üretimi ve pera­kende satış en­deksleri, iki yıl­lık uygulama dö­neminde üretimi baskılayan sıkı­laşmanın tüketimi caydırıcı etkisinin sınırlı kaldığı, üre­tim ivmesinin tüke­time yetişemediğini ortaya koyuyor. Tü­ketimdeki artışta özellikle kuyum­culuk ürünlerinin önemli bir etkiye sahip olduğu da dikkati çekiyor.

Geçen hafta açıklanan ve­rilere göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi haziranda yıllık yüz­de 8,3’le son 16 ayın en yüksek artışını kaydetmekle birlikte, üretim hacminde sıkılaşma öncesi olan Mayıs 2023’e göre artış yüzde 6,9 düzeyinde. Bu­na karşılık, Gelir İdaresi Baş­kanlığı’na 1 No’lu KDV beyan­namesi veren bütün girişim­leri kapsayan ve farklı tür ve büyüklükteki bu girişimlerin satışlarını her ay düzenli ola­rak ölçtüğü için tüketimde­ki genel eğilimi yansıtan Pe­rakende Ticaret Satış Hacmi Endeksinde Mayıs 2023’e göre kümülatif artış ise yüzde 30,3.

Üretim ağır aksak tüketim tam yol ileri

Sıkılaşma öncesi dönem­de de sanayi üretimi yıllık ar­tış bazında aylar itibarıyla iniş çıkışlı bir seyirle genelde düşük profil sergilerken, pe­rakende ticaret hacmi özel­likle pandemiden çıkışla bir­likte sürekli çift haneli ar­tıyordu. İki yıllık sıkılaşma dönemindeki sanayi üreti­mindeki olumsuz seyir güçle­nirken, perakende ticaret sa­tış hacmi ise çift haneli artış seyrini büyük oranda korudu.

Sanayi üretimi parasal sıkı­laşma ile geçen 25 aylık döne­min 7 ayında geriledi, bir ayın­da değişim kaydetmedi, diğer aylarda genelde düşük artışlar kaydetti. Ağustos 2024 yüz­de 5,1 ve Haziran 2024 yüz­de 5’le sanayi üretiminin yıl­lık bazda en hızlı düştüğü ay­lar oldu. Bu dönemde sanayi üretiminde en yüksek yıllık artış ise yüzde 11,2 ile Şubat 2024’te kaydetti.

Ancak bu ar­tış, Şubat 2023’te yaşanan bü­yük depremler nedeniyle 11 ilde üretimin durması yüzün­den yaşanan düşüşün baz et­kisinden kaynaklandı. Sanayi üretimi sıkılaşma dönemin­de en yüksek ikinci artışını ise yüzde 8,3’le bu yıl haziran­da kaydetti. Program döne­minin diğer aylarında sanayi üretimindeki artışlar yüzde 0,3’le yüzde 7 arasında değiş­ti, genelde yüzde 4’ün altında kaldı. Perakende ticaret hac­mi ise sıkılaşma dönemi bo­yunca yükseliş grafiğini sür­dürdü. Söz konusu satışlar 21’inde çift haneli olmak üze­re 25 ayın tümünde yıllık baz­da artış kaydetti.

Makas tümden açıldı

Takvim etkisinden arındırılmış endekslerin Mayıs 2023 değeri 100 kabul edilirse, bu yılın haziran sonu itibarıyla perakende satışların hacmi 130,3’e ulaşırken, sanayi üretim endeksi 106,9’da kaldı.

Bu dönemde yükselişini sürdüren perakende ticaret satış endeksi özellikle 2023’ün son çeyreğinden itibaren üretimle arayı açtı; Mayıs 2023 değeri 100 kabul edilen endeks Aralık 2023’te 119,9’a çıktı. İzleyen dönemde kısmen gerilemekle birlikte genelde sanayi üretim endeksi ile aradaki marjı koruyan tüketim endeksi 2024 sonunda 136,6’ya kadar yükseldi. Bu yıl birinci çeyrek sonunda 122’ye gerileyen söz konusu endeks değeri, haziran sonunda ise 130,3 oldu. Sanayi üretim endeksi ise Mayıs 2023 değeri 100 kabul edilirse, 2023 sonunda 114,2’ye, 2024 sonunda 122,2’ye çıktı, ancak bu yıl mart sonunda 107’ye, haziran sonunda 106,9’a geriledi.

Başlangıçları 100 kabul edildiğinde üretim ve tüketim endeksleri arasındaki makas tüketim lehine 2023 sonunda 5,6 puan açıldı, bu marj 2024 sonunda 14,4 puana ve bu yıl haziran sonu itibarıyla 23,4 puanla 25 aylık dönemin en yüksek düzeyine ulaştı.

En düşük artış akaryakıtta

Parasal sıkılaştırmanın Mayıs 2023-Haziran 2025 arasındaki 25 aylık döneminde perakende ticaret satış hacminde satış yerlerine ve ürün grubu bazında artışlar farklı bir tablo oluşturdu. Satış yerine göre en yüksek artış yüzde 48,9’la, saat, mücevher, altın vb. ziynet eşyası ile giyim, ayakkabı, deri eşya, eczacılık, tıbbi ve optik cihaz, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini kapsayan “belirli bir mala tahsis edilmiş diğer mağazalardaki” ürünlerin satışlarda yaşandı.

Artış oranında bunu yüzde 41,2 ile sadece bilgi ve iletişim ürünlerinin satıldığı mağazalardaki ve yüzde 39,8 artışla tezgahlar ve pazar yerlerindeki perakende satışlar izledi. Anılan dönemde, belirli bir mala özgü gıda, içecek, tütün satış yerlerindeki perakende ticaret yüzde 37,1, mağaza, tezgâh ve pazar yeri dışında kalan perakende ticaretin hacmi yüzde 28,3, kültür ve eğlence ürünlerinin perakende ticaret hacmi yüzde 25, süper marketler veya büyük mağazalar gibi, aynı birim içerisinde belirli bir mala tahsis edilmemiş; çeşitli ürün reyonlarının bir arada bulunduğu (karma) satış yerlerindeki ise yüzde 24,1 arttı.

Salt tekstil, hırdavat, boya, cam, halı, kilim, elektrikli ev aletleri, mobilya gibi diğer ev eşyalarının satıldığı yerlerdeki perakende ticaretin hacminde yüzde 18,1 artış yaşanan bu dönemde, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının da etkisiyle yüzde 9,6 ile en düşük artış ise akaryakıt istasyonlarının satış hacminde gerçekleşti.

Tüketimde “ziynet” etkisi

Sıkılaşma döneminde yaşanan çift haneli tüketim artışında gelir dağılımındaki bozulma ile bir kesimdeki varsıllaşma yanında, küresel ve ulusal ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik sorunlar, bölgesel savaşlar gibi gelişmelerin etkisiyle artan belirsizlik ortamında değer saklama aracı olarak yönelişin de etkisiyle ziynet eşyalarının perakende satışındaki artış da etkili oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre haziran itibarıyla son 25 ayda perakende satış hacmi yüzde 30,3 artarken, “saat ve mücevher” grubu olarak tanımlanan harcama grubu hariç tutulduğunda ise bu dönemdeki artışın yüzde 24,2 olduğu belirlendi. Buna göre toplam perakende satışlarda Mayıs 2023’ten bu yana yaşanan artışın 6,1 puanlık kısmı saatler ile altın, mücevher ve benzeri diğer kuyumculuk ürünlerinin yer aldığı harcama grubundan kaynaklandı.