“Tüketimle büyümeye” sevinirken, enflasyonla mücadele edilebilir mi?

On yıllardır enflasyonla mücadele edi­yoruz…

Sonuç:

Fiyatlar genel seviyesinde yaşanan aylık yüzde 1.53’lük artışa seviniyoruz…

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On yıllardır yayınlanan verilerden (dün­kü veriler de dahil) şunu anlıyoruz:

“Verimli üretim” haricinde, hangi yolu denersek deneyelim, enflasyon ile mücade­lede başarısız oluyoruz…

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Konjonktürel “kısa dönemli” iyileşmele­ri de değerlendiremiyor:

İyi günlerde “üretimde verimlilik” yeri­ne, tüketime odaklanıyor;

Süreç sonunda, daha sıkıntılı sonuçlarla baş başa kalıyoruz…

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19 çeyrektir kesintisiz büyürken;

Ve son çeyrekte yüzde 2 büyümüşken;

Yüksek enflasyona maruz kalmamız, bu tespiti doğruluyor…

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Çok basit:

Ekonomi “verimli üretim” ile değil, tüke­tim/israf ağırlıklı büyüyor…

Enflasyonu kalıcı olarak düşürebilmek; sürdürülebilir enflasyon seviyesini yakala­yabilmek için:

Büyümede üretimin (sanayi, tarım, tu­rizm, yatırımlar…) ve tasarrufun ağırlığı olması gerekiyor…

VELHASIL

Düşük enflasyon, düşük döviz ihtiyacı, düşük açıklar ve refah için:

Sanayi, tarım, turizmde verimliliği artır­mamız;

Kapasitelerde doğru ölçeği yakalamamız;

Ve tasarrufları artırıp, teknoloji gelişti­recek/artıracak, üreticinin maliyetlerini düşürecek yatırımlara yönlendirmemiz ge­rekiyor…

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Enflasyonla mücadele için “yüksek ve­rimlilikle üretmek” zorunluyken…

İlk çeyrek verilerine göre:

Sanayide de/tarımda da küçülme yaşan­ması bize ne anlatıyor?