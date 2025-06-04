“Tüketimle büyümeye” sevinirken, enflasyonla mücadele edilebilir mi?
On yıllardır enflasyonla mücadele ediyoruz…
Sonuç:
Fiyatlar genel seviyesinde yaşanan aylık yüzde 1.53’lük artışa seviniyoruz…
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On yıllardır yayınlanan verilerden (dünkü veriler de dahil) şunu anlıyoruz:
“Verimli üretim” haricinde, hangi yolu denersek deneyelim, enflasyon ile mücadelede başarısız oluyoruz…
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Konjonktürel “kısa dönemli” iyileşmeleri de değerlendiremiyor:
İyi günlerde “üretimde verimlilik” yerine, tüketime odaklanıyor;
Süreç sonunda, daha sıkıntılı sonuçlarla baş başa kalıyoruz…
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19 çeyrektir kesintisiz büyürken;
Ve son çeyrekte yüzde 2 büyümüşken;
Yüksek enflasyona maruz kalmamız, bu tespiti doğruluyor…
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Çok basit:
Ekonomi “verimli üretim” ile değil, tüketim/israf ağırlıklı büyüyor…
Enflasyonu kalıcı olarak düşürebilmek; sürdürülebilir enflasyon seviyesini yakalayabilmek için:
Büyümede üretimin (sanayi, tarım, turizm, yatırımlar…) ve tasarrufun ağırlığı olması gerekiyor…
VELHASIL
Düşük enflasyon, düşük döviz ihtiyacı, düşük açıklar ve refah için:
Sanayi, tarım, turizmde verimliliği artırmamız;
Kapasitelerde doğru ölçeği yakalamamız;
Ve tasarrufları artırıp, teknoloji geliştirecek/artıracak, üreticinin maliyetlerini düşürecek yatırımlara yönlendirmemiz gerekiyor…
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Enflasyonla mücadele için “yüksek verimlilikle üretmek” zorunluyken…
İlk çeyrek verilerine göre:
Sanayide de/tarımda da küçülme yaşanması bize ne anlatıyor?