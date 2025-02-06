Tüm çalışanların bilmesi gereken emeklilik detayları

Ülkemizde emeklilik 08-09-1999 tarihine kadar sigortalı olanlar, 09-09-1999-30- 04-2008 arası sigortalı olanlar ve 1-5-2008 sonrası sigortalı olanlar olmak üzere üçe ayrılıyor.

08-09-1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT’lidir.

08-09-1999 tarihine kadar sigorta başlan­gıcı olanlar ilk işe başlama tarihlerine göre 5000 gün ile 5975 gün arasında istenilen prim gün sayısına göre yaşa tabi olmadan emek­li olurlar. 08-09-1999 tarihine kadar sigorta­lı olan kadınlardan 20, erkeklerden sigortalı olduğu tarih 18 yaşından küçük olanlardan 18 yaş baz alınarak, 25 yıllık sigortalılık süresi istenilir. 08-09-1999 tarihine kadar sigortalı olup ilk işe başlama tarihine göre 5000-5975 gün arası kendilerinden istenen prim gün sa­yısını tamamlayamayanlar ise 3600 günle ka­dınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olur.

09-09-1999-30-04-2008 arası sigortalı olanlar;

09-09-1999-30-04-2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında 7000 günle emekli olabilirler,

09-09-1999-30-04-2008 tarihleri arasında sigortalı olup 7000 gün prim sayısını tamam­layamayanlar ise 4500 prim günü 25 yıllık si­gortalılık süresi ile kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacaklar.

01-05-2008 sonrası sigortalı olanlar;

01-05-2008 sonrasında sigortalı olanlarda emeklilik yaşında 58-65 yaş aralığında kade­me vardır. Bu kademe prim gün sayısını 7200 güne tamamlama tarihine göre kadınlarda 58-65 yaş, erkeklerde 60-65 yaş aralığında­dır. 01-05-2008 sonrasında sigortalı olanlar ayrıca ilk işe başlama tarihlerine göre kade­meli olarak 4600 günle 5400 gün arasında ka­dınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olurlar. Emeklilikte 30-04-2008 tarihine kadar sigor­talı olanların son ödenen 2520 gününe bakı­larak hangi statüden emekli olacakları be­lirlenir. 01-05-2008 ve sonrasında sigortalı olanlarda ise tüm prim gün sayısına bakıla­rak, hangi statüden fazla gün var ise o statü­nün (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı) şartları ile emekli olunur.

Emekli olacakların dikkat etmesi gerekenler;

-İlk işe başlama tarihinize göre hangi sta­tüden emekli olacağınızı SGK hizmet dökü­münüzü kontrol ederek belirlemelisiniz.

-Kısmi emeklilik ya da normal emeklilik şartlarına göre hangisi sizin için uygun ise bunu belirlemelisiniz.

-Primlerinizin tamamı size ait mi bunu kontrol etmelisiniz.

-Ay içinde birden başka işveren tarafınd an bildirilen primin olup olmadığı kontrol edilerek,

-İşe giriş ve çıkışın olduğu ay 30 gün baz alınarak, fazla ödenen prim olup olmadığı tes­pit edilmelidir.

-Eksik günlerin borçlanma yaparak ta­mamlanması mümkün ise borçlanma yapı­larak prim gün sayısı arttırılarak emekliliğe avantajı olacak ise prim borçlanması yapıla­rak ödenmesi gerekir.

-Ortağı olduğu şirkette çalışması olanlar bunu tespit edip kuralına uygun sigortalılık mı yoksa prim çakışması mı var kontrol edil­melidir.

-Son 2520 güne göre emeklilik statüsü be­lirlenmelidir.

-Emeklilik için şartlarını tamamlayanlar e-devlet sisteminden ya da kurumuma yazılı tahsis talebinde bulunarak emekli olabilirler.