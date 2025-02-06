Tüm çalışanların bilmesi gereken emeklilik detayları
Ülkemizde emeklilik 08-09-1999 tarihine kadar sigortalı olanlar, 09-09-1999-30- 04-2008 arası sigortalı olanlar ve 1-5-2008 sonrası sigortalı olanlar olmak üzere üçe ayrılıyor.
08-09-1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT’lidir.
08-09-1999 tarihine kadar sigorta başlangıcı olanlar ilk işe başlama tarihlerine göre 5000 gün ile 5975 gün arasında istenilen prim gün sayısına göre yaşa tabi olmadan emekli olurlar. 08-09-1999 tarihine kadar sigortalı olan kadınlardan 20, erkeklerden sigortalı olduğu tarih 18 yaşından küçük olanlardan 18 yaş baz alınarak, 25 yıllık sigortalılık süresi istenilir. 08-09-1999 tarihine kadar sigortalı olup ilk işe başlama tarihine göre 5000-5975 gün arası kendilerinden istenen prim gün sayısını tamamlayamayanlar ise 3600 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olur.
09-09-1999-30-04-2008 arası sigortalı olanlar;
09-09-1999-30-04-2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında 7000 günle emekli olabilirler,
09-09-1999-30-04-2008 tarihleri arasında sigortalı olup 7000 gün prim sayısını tamamlayamayanlar ise 4500 prim günü 25 yıllık sigortalılık süresi ile kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacaklar.
01-05-2008 sonrası sigortalı olanlar;
01-05-2008 sonrasında sigortalı olanlarda emeklilik yaşında 58-65 yaş aralığında kademe vardır. Bu kademe prim gün sayısını 7200 güne tamamlama tarihine göre kadınlarda 58-65 yaş, erkeklerde 60-65 yaş aralığındadır. 01-05-2008 sonrasında sigortalı olanlar ayrıca ilk işe başlama tarihlerine göre kademeli olarak 4600 günle 5400 gün arasında kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olurlar. Emeklilikte 30-04-2008 tarihine kadar sigortalı olanların son ödenen 2520 gününe bakılarak hangi statüden emekli olacakları belirlenir. 01-05-2008 ve sonrasında sigortalı olanlarda ise tüm prim gün sayısına bakılarak, hangi statüden fazla gün var ise o statünün (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı) şartları ile emekli olunur.
Emekli olacakların dikkat etmesi gerekenler;
-İlk işe başlama tarihinize göre hangi statüden emekli olacağınızı SGK hizmet dökümünüzü kontrol ederek belirlemelisiniz.
-Kısmi emeklilik ya da normal emeklilik şartlarına göre hangisi sizin için uygun ise bunu belirlemelisiniz.
-Primlerinizin tamamı size ait mi bunu kontrol etmelisiniz.
-Ay içinde birden başka işveren tarafınd an bildirilen primin olup olmadığı kontrol edilerek,
-İşe giriş ve çıkışın olduğu ay 30 gün baz alınarak, fazla ödenen prim olup olmadığı tespit edilmelidir.
-Eksik günlerin borçlanma yaparak tamamlanması mümkün ise borçlanma yapılarak prim gün sayısı arttırılarak emekliliğe avantajı olacak ise prim borçlanması yapılarak ödenmesi gerekir.
-Ortağı olduğu şirkette çalışması olanlar bunu tespit edip kuralına uygun sigortalılık mı yoksa prim çakışması mı var kontrol edilmelidir.
-Son 2520 güne göre emeklilik statüsü belirlenmelidir.
-Emeklilik için şartlarını tamamlayanlar e-devlet sisteminden ya da kurumuma yazılı tahsis talebinde bulunarak emekli olabilirler.