  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Serdar PAZI
  4. Tüm iyi haberleri tükettik mi?

Tüm iyi haberleri tükettik mi?

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

İçeride ve dışarıda geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana ge­len haber akışı ile bera­ber sorulması gereken soru bu. Zira sermaye piyasalarında dün yok­tur, bugün ise gelecek­te ne olacağı fiyatlanır.

Çin ile ABD arasında süregelen gümrük tari­fesi müzakerelerinden gelen erteleme kararı sorunun ötelenmesi­ne yol açtı. Ancak üç ay sonra hika­yenin kaldığı yerden devam etme ihtimali piyasa katılımcılarını di­ken üstünde tutmaya devam ediyor.

Özellikle Çin haricindeki Uzakdoğu Asya ülkelerinin ABD ile anlaşma­ya yakın olması önemli. Gündeme adeta bir bomba gibi düşen ama aynı hız ile saman alevi gibi sönümlenen Hindistan-Pakistan gerginliği de ge­ride kalmış durumda. Ülkemize dair bakıldığında, terör örgütü PKK’nın fesih kararı alması belirsizliğin en azından şimdilik ortadan kalkma­sı adına önemli. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın sona ermesi adına görüşmelerin İstan­bul’da yapılması ise global düzlem­de arabulucu rolünü üstlenmemiz adına oldukça önemli.

Peki tüm bu gelişmelerin sonun­da geldiğimiz yer neresi? BIST 100 Endeksi için bakacak olursak yı­la başladığımız noktaya henüz geri gelebildik, hem de başta Avrupa ve Latin Amerika olmak üzere bize ya­kın olarak kabul gören gelişmekte olan ülke piyasalarının oldukça po­zitif performansının yaşandığı bir ortamda. İçerde 19 Mart süreci ile başlayan risk iştahında düşüş kü­resel iyimserliğe iştirak etmemize engel teşkil etmekte.

TL tahvil faiz­lerinde de TCMB politika faizi yük­selişi ile beraber yukarı yönde hare­ket var. Risk almadan elde edilecek getirinin yükselişi varlık fiyatlama­larına da baskı oluşturmakta. Dolar kurunda ilk planda yaşanan çalkan­tının ardından bir denge oluşmakla beraber, TCMB rezerv kaybı yakın­dan izleniyor. En azından bu nokta­da son haftalarda alınan makroeko­nomik ihtiyati tedbirler ile bu du­rumun önüne geçildiğini söylemek mümkün

Faizlerin yüksek seyri iş dünya­sı açısından zorlayıcı, istihdam pi­yasasına dair yılın ikinci yarısın­da olumlu konuşmak zor, ekonomi­nin büyüme hızının aşağı gelmesi de yabancı yatırımcının ülkeye bakışı açısından önemli. Dolayısıyla yeni­den güven ortamını tesis etmemiz gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Merkez bankaları haftası nasıl geçti? 09 Mayıs 2025
Gündeme dönebildik mi? 25 Nisan 2025
Olmalı mı? Olmamalı mı? 18 Nisan 2025
Gümrük tarifeleri ne zaman eserse 11 Nisan 2025
ABD kurtuldu mu? 04 Nisan 2025
Papatya falı ya da Trump tarifeleri 28 Mart 2025
Fed iyimserliği kalıcı olur mu? 21 Mart 2025
Roller değişiyor mu gerçekten? 14 Mart 2025
TCMB Şaşırtmadı 07 Mart 2025
Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? 28 Şubat 2025