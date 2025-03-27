  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Emrah LAFÇI
  4. Tünelin ucuna kaya düştü

Tünelin ucuna kaya düştü

Emrah LAFÇI
Emrah LAFÇI Ekonominin Doğası [email protected]

Yaklaşık 3 senedir bu kö­şede yazı yazıyorum ve kaç defadır bir yazıya başlar­ken aynı cümleyi düşündü­ğümü hatırlamıyorum. Maa­lesef o cümle, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Türkiye evlat­larına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkanı vermiyor.” cümlesi.

Yine öyle bir dönemden geçiyoruz. Hal­buki ekonomik olarak yeni bir hikaye yazacaktık, iyi kötü arka­sında durulan bir program var­dı, enflasyon beklentileri yavaş yavaş dengelenmeye başlamış­tı, kurda suni de olsa bir istikrar vardı, dolarizasyon durmuş ve TL yatırımlar artmıştı, yabancı yatırımcı yüksek faiz için de olsa geliyordu vs vs…

Buradan sonra programın sür­dürülmesi kısmında zor bir dö­neme girmiştik. Yüksek faizden ve baskılanan kurdan şikayetler artmıştı. Ekonomi yönetiminin baskılara ne kadar dayanabilece­ği meçhuldü ve en ufak bir hata­nın bile maliyetinin çok yüksek olduğu dönemlere girmiştik. Hal böyleyken bırakın en ufak hatayı, buldozerin kepçesiyle ekonomi­nin ortasına daldık. Şu anda bir hasar tespit çalışması yapılmaya çalışılıyor. Ama hasarın büyüğü­nü uzun vadede göreceğiz.

CDS’ten al haberi

Bir gelişmekte olan ülkeye ya­tırım yapıyorsanız orada risk­ler olduğunu da bilirsiniz. Zaten o sebeple gelişmiş bir ülke­ye borç verirken istediğiniz faiz oranıyla bir gelişmek­te olan ülkeye borç verirken istediğiniz faiz oranı farklı olur. Biz bunu nereden gö­rüyoruz. Kredi risk primi, yani CDS’ten. Türkiye’nin kredi risk primi grafiği as­lında yakın geçmişte yaşa­nan gelişmeleri net bir şe­kilde ortaya koyuyor. Gra­fikte gördüğünüz gibi özellikle 2018 sonrası sürekli iniş çıkış­lar içinde olan ve yüksek seviye­de istikrar kazanmış bir risk pri­mimiz var.

Neler neler yaşamadık ki 2018 yazından beri. Rahip kriziyle başladık, İmamoğlu krizine ka­dar geldik. Aradaki kendi kendi­mize yarattığımız krizleri saya­rak moralinizi bozmak istemem. Bu kadar sık krizin yaşandığı bir ülkeye kusura bakmayın ama ya­bancı yatırımcıyı bir kenara bıra­kıyorum yerli yatırımcı bile yatı­rım yaparken 5 kere düşünür.

Rezervler de gitti

Elimizdeki programın (eğer prog­ram falan kaldıysa) en önemli sac ayağı dolar kurunun kontrol al­tında tutulması. Onun için de geçen Çarşamba yaşanan olay­lardan sonra kurdaki ani sıçra­yışı dengelemek için rezervleri­mizden çok kısa süre içerisinde 25 milyar dolar satmak zorun­da kaldık. Halbuki o rezervleri biriktirmek için ne kadar yük­sek faiz maliyetine katlanmıştık. Rezervlerden yapılan satışlar paranın sokağa atılması değil. O hesabı yaparken sanki rezerv sa­tışına harcanan para fakir fuka­ra dağıtılsaydı şeklinde kıyasla­malar görüyorum.

Bunlar farklı kompartımanlar. Ama bu hata­ları yapmasak, borçlanma ma­liyetlerimizi artırmasak bütçe­den faize ödemek yerine sosyal yardımlara pay aktarabilirdik. Ya da hem şirketler hem de bi­reyler daha düşük faizden borç­lanabilirdi. Bu fırsatlar kaçtı. Türkiye daha uzun süre yüksek enflasyon, yüksek faiz ikilemin­de gitmek zorunda kalacak. Kur daha uzun süre baskılanmak zo­runda kalacak. İhracatçı, turiz­mci daha fazla zorlanacak. Sabit gelirlinin, emeklinin maaşı enf­lasyon karşısında daha hızlı eri­yecek…

Tünelin ucunda bir ışık vardı. Fakat dağdan çok büyük bir ka­ya geldi ve tünelin tam ucunu ka­pattı. Bir yardım gelip de o kayayı oradan kaldırması lazım. Bu yar­dım sanki iyileşen ABD ilişkile­riymiş gibi düşünenler var. Ben hiç sanmıyorum. Bu belirsizlik ortamında böyle bir havuca ka­nıp Türkiye’ye yatırım yapmak çok da rasyonel gözükmüyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
EUR/USD parite değişimi o kadar da önemli değilmiş 20 Mart 2025
Bulutların dağılmasına biraz daha var 13 Mart 2025
Dengesiz büyüme refah getirmez 06 Mart 2025
Almanya’nın Çin’le başı belada! (2) 27 Şubat 2025
Almanya’nın Çin ile başı belada! (1) 20 Şubat 2025
Hani iddiasız hedef oksimorondu? 13 Şubat 2025
Faizli yatırım araçları(3) 30 Ocak 2025
Faizli yatırım araçları (2) 23 Ocak 2025
Faizli yatırım araçları (1) 16 Ocak 2025
Merkez Bankası’nın yerinde olmak istemezdim 09 Ocak 2025