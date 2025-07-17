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Turizmde yeni çalışma düzeni: 10 gün çalış, 1 gün izin

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik ozgur.erdursun@dunya.com

Çalışan ve işveren perspektifinden değerlen­dirme…

Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip olan turizm sektörü, son dönemde hem iş gücü maliyetlerini kontrol altında tutmak hem de hiz­met sürekliliğini sağlamak adına bazı esnek çalış­ma modellerine daha fazla yöneliyor.

Bu kapsam­da özellikle turizm işletme belgesi olan tesislerde çalışan işçiler için uygulanan “10 gün çalışma + 1 gün izin” modeli yasası, tartışmalara neden oldu. Bu sistemde, çalışanlar 10 gün boyunca kesintisiz çalışıp ardından yalnızca 1 gün izin kullanacak ve fazla mesai ücreti de alamayacak. Bu durumu çalı­şan, işveren ve genel ekonomi açısından olumlu ve olumsuz yönleriyle incelemek gerekiyor.

Olumlu yönler

1.Turizm sezonunda işveren için maliyet avantajı

-Sezonun en yoğun olduğu dönemlerde sürek­li personel bulundurmak, müşterilere hızlı hizmet sağlamak açısından kritik.

-10 gün kesintisiz çalışmak, personel değişi­mini azaltarak operasyonel kolaylık sağlar.

-Fazla mesai ücreti yükünden büyük ölçüde kurtulunması, özellikle dövizle iş yapan otel ve restoranların rekabet gücünü artırır.

2.Sezonluk istihdam artışı

-Bu sistem sayesinde turizmde dönemsel ola­rak daha çok kişiye iş imkanı doğar.

-Türkiye gibi genç nüfusun yoğun olduğu ülke­lerde geçici işsizlik baskısını azaltır.

3.Hizmet standardını korur

-Aynı ekibin uzun süre çalışması, hizmet kali­tesini sabit tutar.

-Sürekli yeni personel arayışına gerek kalmaz, misafir memnuniyeti açısından süreklilik sağlar.

Olumsuz yönler

1.Çalışanın dinlenme hakkı zedeleniyor

lNormalde İş Kanunu’nda haftada en az 1 gün ücretli izin hakkı tanımlanır.

-10 gün çalışıp 1 gün izin, fiilen haftada bir gün iznin kaymasına neden olur, çalışan daha uzun sü­re kesintisiz çalışır.

-Bu durum özellikle zihinsel ve fiziksel yor­gunluğu artırarak iş kazalarını ve verim kaybını tetikler.

2.Fazla mesai ücretinden mahrumiyet

-Çoğu işletmede bu çalışma modeli fazla mesai ücreti ödemeden yürütülüyor.

-Oysa normalde haftalık 45 saatten fazla çalış­ma için fazla mesai ücreti ödenmesi gerek.

-Bu düzenleme ile çalışanın cebine girecek fazla mesai ücreti ortadan kalkıyor.

3. Sosyal güvenlikte eksik prim ve hak kay­bı riski

-Bazı işletmeler kayıt dışı çalıştırmayı bu sis­temle daha kolay hale getirebilir.

-SGK primlerinin eksik yatırılması, uzun va­dede çalışanların emeklilik gün ve maaş kaybına yol açabilir.

4.İş gücü devir hızı artabilir

-Yeterince dinlenemeyen çalışanlar, işten ay­rılmaya daha meyilli hale gelebilir.

-Bu da turizm sezonunda personel kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Orta ve uzun vadede beklenen etkiler

-Turizm gelirlerine katkısı sınırlı

-Kısa vadede işletmelerin maliyet avanta­jı sağlasa da, çalışan memnuniyetsizliği nedeniy­le hizmet kalitesinin düşmesi, orta-uzun vadede turist tekrar tercih oranını olumsuz etkileyebilir.

-Çalışma hayatında genel standartları aşağı çekebilir

-Turizm gibi örnek sektörlerde bu model yay­gınlaştıkça, diğer hizmet sektörlerine de benzer modellerin sıçraması, genel iş gücü haklarında ge­rilemeye neden olabilir.

-SGK ve Hazine üzerindeki yük artar.

-Primlerin eksik yatırılması veya düşük bildi­rimi ileride emekli maaşlarını düşürür, fark sos­yal yardımlarla devletin bütçesine yük olur.

Değerlendirme

-Türkiye turizmi hem döviz geliri hem istih­dam açısından olmazsa olmaz sektörlerden. An­cak sürdürülebilir büyüme için çalışan memnu­niyetinin ve iş sağlığı standartlarının korunması şart.

-“10 gün çalış, 1 gün izin” gibi modeller, işlet­melere kısa vadeli finansal nefes aldırsa da, uzun vadede hem iş gücü kalitesini hem sektörün mar­ka değerini aşındırabilir.

Sonuç & öneriler

-Çalışan sağlığı ve iş güvenliği yasalarının et­kin uygulanması,

-Fazla mesai ödemelerinin veya telafi izinleri­nin eksiksiz sağlanması,

-Sosyal güvenlik primlerinin tam yatırılması­nın denetlenmesi,

-Ayrıca sezonluk işçilere yönelik ek teşvikler verilmesi (ör. barınma, ulaşım desteği) sektördeki tüm tarafların yararına olur.

Kısacası, turizmde “10 gün çalış 1 gün izin” mo­deli, iyi regüle edilmezse kısa vadede işverenin, uzun vadede kimsenin kazanamayacağı bir sistem haline gelebilir.

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