Türk devletleri muhasebe ve Denetim Birliği kuruldu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) öncülüğünde Türk dünyasında; muhasebe, finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamu gözetimi alanlarında iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda, Türk Devletleri Muhasebe ve Denetim Meslek Kuruluşları ve Düzenleyici Kurumlar Birliği kuruldu.
KGK’nın kuruluşu ve görevleri
KGK, Türk Ticaret Kanunu uyarınca öngörülen bağımsız denetim alanını düzenlemek üzere 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili, idari özerkliğe sahip bir üst kurul olan KGK’nın temel görevleri arasında; uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Denetim Standartları ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemek, bu standartları uygulayacak denetime tabi şirketleri belirlemek, bağımsız denetçileri ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bağımsız denetim faaliyetleri üzerinde gözetim ve inceleme yapmak bulunmaktadır.
Kurum tarafından oluşturulan kamu gözetimi, kalite güvence, inceleme ve yaptırım sistemlerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki sistemlerle eşdeğer olduğu, Avrupa Komisyonunun 25 Temmuz 2016 tarihli Uygulama Kararı ile de kabul edilmiştir.
Türk Devletleri Teşkilatı
Türk Devletleri Teşkilatının temeli, 1992 yılında Ankara’da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi ile atılmıştır. Süreç, 2009 yılında Azerbaycan’ın Nahçıvan kentinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurumsal bir yapıya kavuşmuş ve Türk Konseyi adını almıştır. 2021 yılında İstanbul’da düzenlenen zirvede ise teşkilatın adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmiştir.
Teşkilatın temel amacı, Türk devletleri arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmektir. Bu kapsamda serbest dolaşımın geliştirilmesi, finansal yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, sanayi yapılarının uyumlaştırılması, iş ortamının geliştirilmesi, ticaretin artırılması, KOBİ’lerin desteklenmesi ve ekonomik çeşitliliğin sağlanması gibi birçok alanda çalışmalar yürütülmektedir.
Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı da teşkilatta gözlemci statüsünde bulunmaktadır. Bu ekonomik ve kurumsal iş birliğinin önemli unsurlarından biri de muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetim alanlarında ortak bir anlayış ve uygulama geliştirilmesidir.
Türk Devletleri Kurumsal Raporlama ve Gözetim Forumu
Bu kapsamda Türk Devletleri Kurumsal Raporlama ve Gözetim Forumu’nun oluşturulması gündeme gelmiştir. Forumun temel amacı; muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetim alanlarında mevcut farklılıkların ve kısıtların asgari düzeye indirilmesi, sermaye piyasalarında etkinliğin ve entegrasyonun artırılması ve düzenleyici kurumlar arasında iş birliğinin geliştirilmesidir.
Forum aracılığıyla üye ve gözlemci ülkelerdeki düzenleyici otoritelerin, işletmelerin, yatırımcıların ve diğer paydaşların ortak çıkarlarının korunması hedeflenmektedir. Bu çalışmaların, Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi’nde yer alan ekonomik iş birliği hedeflerine de katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Bu çerçevede forumun faaliyet alanları arasında;
Bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin düzenlemelerde uyum sağlanması,
Muhasebe, finansal raporlama ve sürdürülebilirlik standartları ile ilgili ikincil düzenlemelerde uyumun geliştirilmesi,
Bağımsız denetim standartları ve ilgili düzenlemelerde uyum sağlanması,
Bağımsız denetim sektörüne yönelik gözetim uygulamalarında iş birliğinin geliştirilmesi,
Üye ve gözlemci ülkelerin kamu otoriteleri arasında kapasite geliştirme ve mesleki gelişim programları oluşturulması,
Bağımsız denetim sektörüne ilişkin bilgi, belge ve deneyim paylaşımının sağlanması yer almaktadır.
Şubat 2026›da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, KGK’nın eski Başkanı Dr. Hasan Özçelik başkanlığındaki heyet ile Azerbaycan’daki ilgili kurumlar arasında, Türk Devletleri Kurumsal Raporlama ve Gözetim Forumu çerçevesinde iş birliğinin geliştirilmesine yönelik toplantılar gerçekleştirilmiş ve çeşitli konularda anlaşmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların diğer Türk devletlerini de kapsayacak şekilde sürdürülmesi öngörülmüştür.
Denetim Birliği kuruldu
Bu çalışmaların ardından, Türk dünyasında muhasebe ve denetim alanında daha kapsamlı ve kalıcı bir iş birliği yapısının oluşturulması yönünde önemli bir adım daha atılmıştır.
Türk Devletleri Muhasebe ve Denetim Meslek Kuruluşları ve Düzenleyici Kurumlar Birliği, 16 Eylül 2026 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de imzalanan kuruluş anlaşmasıyla resmen kurulmuştur. Kuruluş anlaşması; Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan’ın ilgili meslek kuruluşları ve düzenleyici kurumları arasında imzalanmıştır.
Anlaşma; Azerbaycan Denetçiler Odası Başkanı Vahid Novruzov, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) II. Başkanı ve Kurul Üyesi Hayrettin Kurt, Kazakistan Cumhuriyeti Denetçiler Odası Konseyi Başkanı Sapar Koşkimbayev ve Özbekistan Denetçiler Odası Konseyi Başkanı Nematulla Karimov tarafından imza altına alınmıştır.
Yeni Birliğin, Türk devletleri arasında muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetim alanlarındaki iş birliğini daha ileri bir düzeye taşıması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda; denetçi yetkilendirmesinde karşılıklı tanıma mekanizmalarının oluşturulması, blok zinciri ve veri analitiği gibi yeni teknolojilerin denetim süreçlerine entegre edilmesi ve meslek mensuplarının küresel rekabet gücünü artıracak mesleki eğitimlerin düzenlenmesi öngörülmektedir.
Yeni Birliğin, Türk devletleri arasında muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetim alanlarındaki iş birliğini daha ileri bir düzeye taşıması hedeflenmektedir. Söz konusu çalışmaların, Türk dünyasında bölgesel ticari ve finansal entegrasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.
Sonuç olarak
16 Eylül 2026 tarihinde birliğin kurulmasıyla birlikte Türk devletleri arasında finansal raporlama ve bağımsız denetim alanındaki kurumsal iş birliğinin kalıcı ve çok taraflı bir yapıya kavuşturulması yönünde önemli bir adım atılmıştır.
Yeni yapı; üye ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşlarını ortak hedefler etrafında bir araya getirerek, uluslararası standartlarla uyumlu, güçlü ve sürdürülebilir bir bölgesel muhasebe ve denetim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.
Özellikle karşılıklı mesleki tanıma, ortak standartlara uyum, bilgi ve deneyim paylaşımı ile teknolojik dönüşüm alanlarında atılacak adımlar, Türk dünyasında muhasebe ve denetim mesleğinin geleceği açısından önem taşımaktadır.
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