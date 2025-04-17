Türk halkı saniyede 260 bin TL vergi ödüyor
Merkezi yönetim bütçesinin yüklü faiz ödemeleri ve diğer kamu harcamalarının etkisiyle rekor düzeyde açık verdiği yılın ilk çeyreğinde Türk halkı saniyede ortalama 260 bin lira dolayında vergi ödedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre ocak-mart döneminde toplam vergi tahakkuku 3 trilyon 332 milyar 601 milyon 139 bin 795 lira 85 kuruş oldu. 90 günlük dönemdeki tahsilat ise bunun yüzde 60,7’si kadar olmak üzere 2 trilyon 22 milyar 726 milyon 104 bin 919 lira 95 kuruş olarak gerçekleşti. Buna göre bu dönemde fiilen ortalama olarak günde 22 milyar 474 milyon 724 bin 499 lira 11 kuruş, saatte 936 milyon 447 bin 270 lira 80 kuruş, dakikada 15 milyon 607 bin 454 lira 51 kuruş ve saniyede 260 bin 124 lira 24 kuruş vergi toplandı.
Her 100 TL’nin 72’si tüketiciden
Pastada en büyük dilimi tüketimden alınan KDV, ÖTV gibi ‘dolaylı’ vergilerin oluşturması nedeniyle var olan vergi adaletsizliği, gelir vergisi mükelleflerinin önceki takvim yılına ilişkin beyanname dönemi olan mart ayını da kapsayan bu yılın ilk üç ayında da devam etti.
Ocak-mart döneminde tahsil edilen verginin 1 trilyon 450,2 milyar liralık bölümü tüketimden alınan dolaylı vergilerden, 572,5 milyar lirası ise gelir, kâr ve servetten alınan ‘doğrudan’ vergilerden geldi. Buna göre üç aylık dönemde toplanan her 100 liralık verginin 71,7 lirasını tüketiciler öderken, gelir, kâr ve servetten alınan ‘doğrudan’ vergilerin pastadaki payı yüzde 28,3’te kaldı. Başka deyişle toplam tahsilatın dörtte üçe yakını yurttaşların tükettiği mal ve hizmetlere ödediği, fiyatın içinde yer alan ‘dolaylı’ vergilerden; yaklaşık dörtte biri ise gelir sahipleri ve holdingler dahil kâr elde eden kurumlar ile servet sahiplerinden alınan doğrudan vergilerden elde edildi.
Üç ayda 705,5 milyar liralık KDV
Dolaylı vergiler içinde en yaygını olan ve istisnalar hariç tüm mal ve hizmetlerden alınan Katma Değer Vergisinde (KDV) üç aylık tahsilat, gelir ve kurumlar vergisi ile mülkiyetten alınan dolaylı vergilerin toplam tutarını 133 milyar lira aştı.
Ocak-mart döneminde dahilde üretilen malların satışından 351,7 milyar lira, ithal ürünlerden de 353,8 milyar lira KDV tahsil edildi. Böylece üç aydaki toplam KDV tahsilatı 705,5 milyar liraya ulaştı. Ocak-mart dönemindeki toplam vergi gelirinin yaklaşık yüzde 35’i, dahilde ve ithalden alınan KDV’den sağlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre dahilde KDV tahsilatında yüzde 58,5, ithalden alınan KDV’de yüzde 16,8 artış yaşandı.
ÖTV’den 393,6 milyar TL
Otomobiller, akaryakıt, alkol ve tütün ürünleri, parfümler, lüks elektronik eşyalar, mücevherler ve bazı plastik eşya gibi ürünlerden alınan Özel Tüketim Vergisinde (ÖTV) yılın ilk üç ayındaki tahsilat da 393,6 milyar liraya ulaştı ve toplam vergi gelirinin yaklaşık beşte birini oluşturdu.
ÖTV gelirinin en büyük bölümünü oluşturan sıfır motorlu taşıt satışlarından alınan ÖTV’de ilk üç aydaki tahsilat, 141,4 milyar lira oldu. Aynı dönemde benzin, mazot gibi akaryakıtlar ile doğal gazdan alınan 104,7 milyar, tütün mamulleri tüketiminden 93,7 milyar, alkollü içki satışlarından 25,3 milyar, kolalı gazoz tüketenler 3,5 milyar lira ÖTV alındı. Bu dönemde dayanıklı tüketim malları ile ÖTV’ye tabi diğer ürünlerin satışlarından elde edilen toplam ÖTV geliri de 25 milyar liraya yaklaştı.
Böylece iki ana dolaylı vergi kalemi olan KDV ve ÖTV’de üç aylık tahsilat 1 trilyon 99,1 milyar lira ile toplam pastanın yüzde 54,3’ünü oluşturdu.
Bankacılık işlemlerinden 123 milyar
Yılın ilk üç ayında diğer dolaylı vergilerde tahsilat, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nde (BSMV) yaklaşık 123 milyar, ehliyet, pasaport gibi resmi evraktan alınan harçlardan 78,4 milyar, Damga Vergisi’nde 51,4 milyar, Şans Oyunları Vergisi’nde 12,5 milyar, Özel İletişim Vergisi’nde yaklaşık 10 milyar, Dijital Hizmet Vergisi’nde 5 milyar, Konaklama Vergisi’nde 1,2 milyar lira olarak gerçekleşti. İthal ürünlerden üç ayda alınan 51,4 milyar liralık Gümrük Vergisi de nihai tüketiciye yansıdı.
Geçen yılın aynı dönemine göre BSMV’de yüzde 87,8, Özel İletişim Vergisi’nde yüzde 68,2, Damga Vergisi’nde yüzde 58, harç gelirlerinde yüzde 55,8 Gümrük Vergisi’nde yüzde 45,4, Konaklama Vergisi’nde yüzde 40,1, Dijital Hizmet Vergisi’nde yüzde 30,6, Şans Oyunları Vergisi’nde yüzde 20,9artış yaşandı.
Gelir vergisi ücret-maaştan
Doğrudan vergiler kapsamında Gelir Vergisi mükelleflerinden üç ayda yapılan tahsilat 501,4 milyar lira ile toplam vergi pastasının yüzde 24,8’ini oluşturdu. Ancak bunun 469,2 milyar lira ile tamamına yakınını memur maaşları ve özel sektör çalışanlarının ücretleri üzerinden kaynağından yapılan Gelir Vergisi Tevkifatı oluşturdu.
Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı ve gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerden beyana dayalı, basit usulde ve geçici nitelikte tahsil edilen toplam Gelir Vergisi geliri ise sadece 32,3 milyar lira ile toplam pastada yüzde 1,6 pay alabildi.
Doğrudan vergilerden Kurumlar Vergisi’nde üç aylık tahsilat ise 23,7 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemindeki tutarın yüzde 16,1 altında kaldı. Kurumlar Vergisi tahsilatının toplam pastadaki payı sadece yüzde 1,2 oldu. Ancak yıllık beyanname ayı olan nisan ayında bu pay yükselecek.
Yine ‘doğrudan’ vergiler arasında yer alan Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde üç aylık tahsilat 45,7 milyar lira olurken, Veraset ve İntikal Vergisi’nde 1,6 milyar ve Değerli Konut Vergisi’nde sadece 60,7 milyon liralık bir tahsilat gerçekleşti.
Yüksek dolaylı vergi payı neyi gösteriyor?
Ücret ve maaşla çalışanların gelir vergisi aylık bazda tevkif ediliyor, işverence kaynağından kesilerek Maliye’ye aktarılıyor. Ticari, zirai ve meslek geliri elde edenler ile geliri kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan diğer gelir vergisi mükellefleri ise önceki takvim yılına ait gelirlerini izleyen yılın mart ayında verdikleri yıllık beyannameye göre ödüyorlar. Kurumlar vergisi mükellefi ticari, sınai ve zirai işletmelerden, izleyen yılın nisan ayında verdikleri yıllık beyannamelerde kâr beyan edilmişse, bunun üzerinden vergi tahsil ediliyor. Taşıt, konut gibi varlıklardan alınan servet vergileri de yıllık bazda iki taksit halinde ödeniyor.
Buna karşılık dolaylı vergiler tüketim mallarını satın alma sırasında fiyatın içinde yer alan orana göre kaynağından kesiliyor. Dolaylı vergi, tedarik zinciri içinde yasal yüklenicisi olan nihai tüketiciler açısından, satın alınan mal ya da hizmetin fiyatının üzerine binen ek bir ödeme anlamına geliyor. Toplam pastadaki payı yüzde 70’ler dolayında seyreden dolaylı vergiler devletin başlıca finansman kaynağı olmaya devam ediyor. Kamusal ihtiyaçlar için toplanan verginin bireylerin kazancı yerine tüketimi üzerinden belirlenmesi, aynı tüketimden gelir düzeyine bakılmaksızın herkesten aynı tutarda vergi alınması vergi adaletini bozuyor.