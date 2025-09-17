Türk reel sektörünün büyüklüğü 95,8 trilyon

Türkiye’de 2024 yılı iti­barıyla tarım, madenci­lik, imalat, ticaret ve hiz­metler başta 17 sektörde faaliyet gösteren 1 milyonun üzerindeki firmanın toplam aktif büyüklü­ğü 100 trilyon liraya yaklaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatis­tiki Sınıflaması NACE Rev.2’de yer alan sektörleri kapsayan enf­lasyon düzeltmesi uygulanmış Sektör Bilançoları İstatistikle­rinin 2024 yılı sonuçlarını açık­ladı. Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2024 yılında toplam aktif büyüklüğü 95 tril­yon 835 milyar 323 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kay­naklar toplamı ise 47 trilyon 230 milyar 459 milyon TL, öz kaynakların toplamı da 48 tril­yon 604 milyar 864 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam aktif büyüklüğü önceki yıla göre yüz­de 38,6 artı kaydetti. TÜİK ve­rilerine göre 2023 yılında 1 mil­yon 70 bin 419 firmanın aktifleri toplamı 69 trilyon 127,1 milyar TL olmuştu. 2024 yılı itibarıy­la firmaların aktif büyüklüğün 48,6 trilyonu öz kaynaklardan, 47 trilyonu borçlardan fonlandı.

En çok firma ticarette

2024 yılı sonuçlarına göre kap­sama giren firmaların sektörlere göre dağılımında, toptan ve pera­kende ticaret; motorlu kara taşıt­larının ve motosikletlerin onarı­mı sektörü 356 bin 62 ile en başta yer aldı. Bunu 180 bin 637 firma ile imalat sanayii, 156 bin 982 fir­ma ile inşaat, 87 bin 242 firma ile mesleki, bilimsel ve teknik faali­yetler, 61 bin 988 firma ile konak­lama ve yiyecek hizmetleri izledi. En az firmanın faaliyet gösterdiği sektörler ise 3 bin 34’le su temini, kanalizasyon, atık yönetimi, 6 bin 941’le kültür, sanat, eğlence ve spor ve 9 bin 445’le elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme.

Firmaların 309 bin 865’i top­tan ve perakende ticaret sektö­ründe olmak üzere toplam 905 bin 268’le en büyük bölümünü limited statüdekiler oluşturdu. 175 bin 69 anonim, 14 bin 541 di­ğer şirket ile 9 bin 149 koopera­tif kapsamda yer aldı.

Aktif büyüklüğünde imalat birinci

İmalat sektörü 25 trilyon 676 milyar 467 milyon TL aktif bü­yüklüğü ile tüm sektörler arasın­da ilk sırada geldi. Aktif büyüklü­ğünde bu sektörü 18 trilyon 576 milyar 976 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosiklet­lerin onarımı sektörü izledi.

Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 13 trilyon 277 milyar 638 milyon TL ile ilk sı­rada yer alırken, onu sırasıyla 7 trilyon 351 milyar 87 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve mo­tosikletlerin onarımı sektörü, 7 trilyon 256 milyar 881 milyon TL ile de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

En yüksek net kâr imalat; en yüksek zarar eğitimde

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2024 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 947 milyar 327 milyon TL olarak gerçekleşti.

İmalat sektörü 559 milyar 89 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 299 milyar 587 milyon TL, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 286 milyar 168 milyon TL net kar ile imalatı izledi.

Eğitim sektörü 2024 yılını 3 milyar 145 milyon TL, su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörü ise 1 milyar 675 milyon TL net zararla kapadı.

2024 yılında firmaların faaliyet karı azalırken, net satışları arttı. Sektör bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların 2024 yılı toplam net satışları 78 trilyon 245 milyar 505 milyon TL, toplam faaliyet karı ise 3 trilyon 746 milyar 226 milyon TL olarak gerçekleşti.