Türk şirketi Andorralı ortakla akülü, temiz enerjili gemi yapacak

Dünyanın ‘ilk’ veya ‘en’ büyük deniz araçlarını üreten Türk gemicilik sektörü, Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar birçok ülkeye gemi ve yat üretimi gerçekleştiriyor. Son olarak denizcilik sektörüne özel akü üreten Andorra merkezli AYK Energy, dünyanın ilk akü-metanol römorkü için Türk denizcilik şirketi Uzmar ile anlaştı. Uzmar’ın inşa edeceği gemi, şirketin Kocaeli’ndeki tersanesinde yapılacak ve bu yılın sonuna doğru teslim edilecek.

Türk gemicilik endüstrisi, son birkaç yıl içinde dünyanın hemen hemen her coğrafyasına yönelik üretim gerçekleştiriyor. Savunmadan balıkçılığa, lüks yat ve tekneden yolcu-yük taşımacı­lığına kadar hemen hemen her alanda fa­aliyet gösteren sektör, yılda 2 milyar dola­ra yakın ihracatıyla dikkat çekici büyüklü­ğe ulaşmış durumda.

Hali hazırda 30’dan fazla savaş gemisini inşa eden Türk tersa­neleri, yeni teknolojilerle donatılmış, dün­yanın ‘ilk’ veya ‘en’ büyük deniz araçları­nı üreterek, farklılığını kuruyor. 2023 yılı­nın Aralık ayında ‘En büyük gemilere Türk imzası’ başlığıyla sunduğumuz analiz ve haberde Türk şirketleri, Amerika kıtasın­dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya birçok ülkeye gemi ve yat üretimi gerçekleştirdi.

Özellikle çevre dostu gemilerin üretiminde uzmanlaşan Türk şirketleri, ‘en’lerin pro­jelerine katıldı, üretti. Gelin, öncelikle o ha­beri hatırlayalım, sonrasında yeni gelişme­yi paylaşalım.

Koç, ilk yelkenli Ro-Ro’yu denize indirdi

Tersan, 80 metre uzunluğuyla Kana­da’nın en büyük balıkçı gemisini 72 milyon dolara mal etti. Tersan’ın ürettiği balıkçı ge­misi, dünyanın yakıt açısından en verimli deniz dizel motoruna sahip olma özelliği­ni taşıyordu. Türk şirketi Cemre Tersane­si, suya indirdiği Norveçli Torghatten Nord için inşa ettiği NB1091 Çift Uçlu Ro-Ro Yol­cu ve Araç Feribotu, dünyanın da en büyük sıfır emisyonlu feribotu unvanına sahipti.

Bu feribotun en dikkat çeken özelliği 117 metre uzunluğu, 14 knot hızı ve 399 yolcu kapasiteli olmasıydı. Yine Cemre Tersane­si’nde Danimarkalı Esvagt için dünyanın ilk metanol yakıtlı SOV’sine (servis ope­rasyon gemisi) imza atılmış, ardından iki adet 110 metrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisi yapılmış­tı.

Bir başka “en”lerden biri de Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’a ait RMK Ma­rine’in Tuzla tersanesinde yapılan 136 met­relik uzunluğa sahip dünyanın ilk ticari yel­kenli Ro-Ro gemisi Neoliner Origin’di. Bu yılın ocak ayında suya indirilen gemi, ben­zerlerine göre daha çevreci olacak ve ben­zerlerine göre yüzde 80-90 daha az sera gazı üretiyor. Bu bilgileri hatırladıktan sonra bu kez bir başka “ilk” hakkında bilgi verelim.

Denizcilikte çığır açan projelerden olacak

Andorra merkezli AYK Energy, Avru­pa’nın en hızlı büyüyen denizcilik sektö­rüne özel akü üreticilerinden. AYK Ener­gy, dünyanın ilk akü-metanol römorkü için Türk denizcilik şirketi Uzmar ile anlaşma imzaladı. Uzmar’ın inşa edeceği, deyim ye­rindeyse denizcilik alanında çığır açan pro­jelerden biri olmaya hazırlanan gemi, Uz­mar’ın Kocaeli’ndeki tersanesinde yapıla­cak ve bu yılın sonuna doğru teslim edilecek.