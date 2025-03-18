Türk şirketi Andorralı ortakla akülü, temiz enerjili gemi yapacak
Dünyanın ‘ilk’ veya ‘en’ büyük deniz araçlarını üreten Türk gemicilik sektörü, Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar birçok ülkeye gemi ve yat üretimi gerçekleştiriyor. Son olarak denizcilik sektörüne özel akü üreten Andorra merkezli AYK Energy, dünyanın ilk akü-metanol römorkü için Türk denizcilik şirketi Uzmar ile anlaştı. Uzmar’ın inşa edeceği gemi, şirketin Kocaeli’ndeki tersanesinde yapılacak ve bu yılın sonuna doğru teslim edilecek.
Türk gemicilik endüstrisi, son birkaç yıl içinde dünyanın hemen hemen her coğrafyasına yönelik üretim gerçekleştiriyor. Savunmadan balıkçılığa, lüks yat ve tekneden yolcu-yük taşımacılığına kadar hemen hemen her alanda faaliyet gösteren sektör, yılda 2 milyar dolara yakın ihracatıyla dikkat çekici büyüklüğe ulaşmış durumda.
Hali hazırda 30’dan fazla savaş gemisini inşa eden Türk tersaneleri, yeni teknolojilerle donatılmış, dünyanın ‘ilk’ veya ‘en’ büyük deniz araçlarını üreterek, farklılığını kuruyor. 2023 yılının Aralık ayında ‘En büyük gemilere Türk imzası’ başlığıyla sunduğumuz analiz ve haberde Türk şirketleri, Amerika kıtasından Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya birçok ülkeye gemi ve yat üretimi gerçekleştirdi.
Özellikle çevre dostu gemilerin üretiminde uzmanlaşan Türk şirketleri, ‘en’lerin projelerine katıldı, üretti. Gelin, öncelikle o haberi hatırlayalım, sonrasında yeni gelişmeyi paylaşalım.
Koç, ilk yelkenli Ro-Ro’yu denize indirdi
Tersan, 80 metre uzunluğuyla Kanada’nın en büyük balıkçı gemisini 72 milyon dolara mal etti. Tersan’ın ürettiği balıkçı gemisi, dünyanın yakıt açısından en verimli deniz dizel motoruna sahip olma özelliğini taşıyordu. Türk şirketi Cemre Tersanesi, suya indirdiği Norveçli Torghatten Nord için inşa ettiği NB1091 Çift Uçlu Ro-Ro Yolcu ve Araç Feribotu, dünyanın da en büyük sıfır emisyonlu feribotu unvanına sahipti.
Bu feribotun en dikkat çeken özelliği 117 metre uzunluğu, 14 knot hızı ve 399 yolcu kapasiteli olmasıydı. Yine Cemre Tersanesi’nde Danimarkalı Esvagt için dünyanın ilk metanol yakıtlı SOV’sine (servis operasyon gemisi) imza atılmış, ardından iki adet 110 metrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisi yapılmıştı.
Bir başka “en”lerden biri de Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’a ait RMK Marine’in Tuzla tersanesinde yapılan 136 metrelik uzunluğa sahip dünyanın ilk ticari yelkenli Ro-Ro gemisi Neoliner Origin’di. Bu yılın ocak ayında suya indirilen gemi, benzerlerine göre daha çevreci olacak ve benzerlerine göre yüzde 80-90 daha az sera gazı üretiyor. Bu bilgileri hatırladıktan sonra bu kez bir başka “ilk” hakkında bilgi verelim.
Denizcilikte çığır açan projelerden olacak
Andorra merkezli AYK Energy, Avrupa’nın en hızlı büyüyen denizcilik sektörüne özel akü üreticilerinden. AYK Energy, dünyanın ilk akü-metanol römorkü için Türk denizcilik şirketi Uzmar ile anlaşma imzaladı. Uzmar’ın inşa edeceği, deyim yerindeyse denizcilik alanında çığır açan projelerden biri olmaya hazırlanan gemi, Uzmar’ın Kocaeli’ndeki tersanesinde yapılacak ve bu yılın sonuna doğru teslim edilecek.