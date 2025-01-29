Türkiye ümitvar ben değilim

Brüksel’de Türkiye’nin Avrupa Birliği Dai­mi Temsilciliği toplantı salonundayız geç­tiğimiz hafta. Anadolu Ajansı’ndan üç kişi, ben, Güven Özalp ve Güldener Sonumut olmak üze­re toplam altı gazeteci oturuyoruz. Uzun toplan­tı masasının başında Türkiye’nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı…

Geçtiğimiz yılın Türkiye-AB ilişkilerini de­ğerlendiren Büyükelçi Kaymakcı, 2025’te eko­nomi, ulaştırma, enerji, politika alanlarında yüksek düzeyli siyasi diyalog toplantıları ile Or­taklık Konseyi Toplantısı önündeki engellerin kaldırılmasını arzuladıklarını ve bundan ümit­var olduğunu söyledi.

Türkiye 2025 yılından ümitvar ama ben de­ğilim.

Büyükelçi Kaymakcı, 2023’ten itibaren Doğu Akdeniz’de yaşanan yumuşama, Yunanistan ile ikili ilişkilerdeki gelişme ve uluslararası kon­jonktürde de Türkiye ve AB’nin gerek bölgesel dış politika alanlarında gerek güvenlik ve sa­vunma konularında artan iş birliği ihtiyacının Türkiye ile AB ilişkilerinin normalleştirilmesi ve ilerletilmesi gereğini güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

AB tarafından Türkiye’nin somut olarak bek­lentilerini karşılayacak henüz bir adım gelme­diğini belirten Kaymakcı, “2024 yılının sonun­da AB Zirvesi bu kısıtlayıcı adımlardan Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyaloğu ile Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB) Türkiye’deki faaliyetlerine geri dönmesinin önünü açacak yeşil ışığı yaktı ama bunların da biz somut olarak gerçekleşme­sini bekliyoruz. Yüksek Düzeyli Ekonomi Diya­loğu ile ilgili net bir tarih görmek istiyoruz. AY­B'nin Türkiye'de normal faaliyetlerine derhal başladığına dair bir adım görmek istiyoruz. AY­B'nin Türkiye'de normal faaliyetlerine başla­ması, Türkiye Yatırım Platformu’nun da etkin bir şekilde çalışmaya başlaması anlamında ge­lecek” dedi.

AB Komisyonu Genişleme ve Türkiye rapor­ları konusuna da değinen Büyükelçi Kaymakcı, “Bu raporlarda Türkiye'nin aday ülke olduğu, belirli alanlarda ilerleme kaydettiği tespit edil­miş durumda. Dolayısıyla Türkiye 2025 yılına daha büyük bir ümitle giriyor” diye konuştu.

20 yıldır ‘aday ülke’ vurgusu

AB-Türkiye ilişkilerinde 2024 yılında en önemli gelişmesinin Dışişleri Bakanı Hakan Fi­dan’ın beş yıllık aradan sonra AB Dışişleri Gay­riresmi Konseyi'ne (Gymnich) davet edilmesi olduğunu hatırlatan Kaymakcı, ikinci önemli gelişme olarak ise yeniden AB Komisyonu Baş­kanlığına seçilen Ursula von der Leyen’in Anka­ra ziyareti olduğunu söyledi.

Büyükelçi Kaymakcı, “Bu ziyaretin temel odağı Suriye olsa da ziyarette Türkiye-AB iliş­kileri de kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ba­sın toplantısında da AB Komisyonu Başkanı Türkiye’nin aday ülke olduğuna vurgu yap­tı. 2024'teki bu birikim ve gelişmeler üzerine 2025'in Türkiye AB ilişkilerinde normalleşme ve iyileşme yönünde bize ümit verdiğini söyle­yebiliriz” dedi.

Mekanizmalar işletilmeli

Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog ve Ortaklık Konseyi mekanizmalarının en kısa zamanda yeniden işletilmeye başlatılması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi Kaymakcı, “AB ile hem Türkiye-AB ilişkilerini hem de bölgesel dış po­litika konularını ve aynı zamanda güvenlik, sa­vunma konularını ele aldığımız Yüksek Düzey­li Siyasi Diyalog toplantısı ile Ortaklık Konseyi toplantılarının halen engelleniyor olması çok anlamsız bir durum.

Çünkü Türkiye ve AB, sağ­lıklı ve ileriye dönük adımları içerecek bir dış politika ile güvenlik savunma alanında sağlık­lı bir iş birliği yapmak istiyorsa, bu ancak yer­leşik bir mekanizmada yapılabilir. Bu yerleşik mekanizma da Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog veya Ortaklık Konseyi’dir. Bizim temennimiz engellenen tüm diyalogların açılması, yüksek düzeyli ekonomi diyalogunun yanı sıra, ulaş­tırma ve enerji diyaloglarının da bir an önce başlatılması. Ekonomi, ulaştırma, enerji, si­yasi diyalogları ve Ortaklık Konseyi'nin artık önünün açılması her iki tarafın lehine olacak” diye konuştu.

Türkiye’nin ilgisi ve hevesi

Brüksel’de tam 20 yıl önce aynı salonda Hür­riyet, Milliyet, Sabah, Cumhuriyet, Radikal, Star, Türkiye, Zaman, TRT, NTV, CNN Türk, Anadolu Ajansı, DHA, İHA, Cihan, AB Ha­ber’den en az birer gazeteci otururduk. Büyü­kelçinin değerlendirmelerinden sonra o gün ve ertesi günler bütün Türk basınının manşetle­rinde bu haberler yer alırdı.

O dönem genç ve başarılı bir diplomat olan Faruk Kaymakcı, gazetecilerin arkasında otu­rup not tutardı. Aradan geçen zamanda Kay­makcı büyükelçi oldu, gazetecilerin sayısı hız­la azaldı. Türkiye’nin de AB’ye ilgisi ve hevesi.

Türkiye’nin AB Büyükelçisi Kaymakcı, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğinden ümitvar olsa da ben artık değilim…