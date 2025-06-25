Türkiye ve dünyada fırsat-tehditler ile alınacak aksiyonlar
-Yapay zekâ ve dijitalleşme fırsatı
Olası ekiler:
-Yeni meslek alanları doğacak, düşük vasıflı işlerin otomasyonu artacak.
-Verimlilik ve maliyet optimizasyonu potansiyeli yüksek.
-Veri odaklı karar verme kabiliyeti gelişecek.
Bireysel aksiyonlar:
-AI, veri bilimi, siber güvenlik, yazılım gibi alanlarda sertifika ve eğitim yatırımı yapılmalı.
-Freelance ve uzaktan çalışmaya uygun dijital beceriler kazanılmalı.
-Dijital portföy (LinkedIn, GitHub, Substack vb.) oluşturulmalı.
Firma aksiyonları:
-Süreç otomasyonu, müşteri analitiği ve yapay zekâ destekli CRM gibi yatırımlara odaklanılmalı.
-Dijitalleşme stratejisi geliştirilmeli; personel içi upskilling (beceri geliştirme) programları uygulanmalı. Startup iş birlikleriyle inovasyon süreçleri hızlandırılmalı.
2 Ticaret koruması ve deglobalizasyon riski
Olası etkiler:
-İthal girdi maliyetleri artabilir, tedarik zinciri bozulabilir.
-İhracata dayalı sektörler için belirsizlik artar.
-Yerelleşme eğilimleri hızlanır.
Bireysel aksiyonlar:
-Küresel kariyer planlayan bireyler için yerel iş gücü piyasalarına uyum stratejileri geliştirilmeli.
-Kendi ülkesinde rekabet gücünü artıracak dil, iş hukuku, vergi gibi bilgi alanlarında yetkinlik artırılmalı.
Firma aksiyonları:
-Tedarik zincirleri yakın coğrafya (nearshoring) bazlı yeniden yapılandırılmalı.
-Hedef pazarlarda yerel ortaklıklar kurarak esneklik artırılmalı.
-Yerel üretim kapasitesi güçlendirilerek ithalata bağımlılık azaltılmalı.
3 Jeopolitik gerilimler (İran-İsrail, Çin- Tayvan, ABD-Trump etkisi)
Olası etkiler:
-Enerji maliyetlerinde oynaklık (özellikle petrol ve doğalgaz).
-Savunma harcamaları artabilir; belirsizlik yatırım iştahını azaltabilir.
-Global finansal piyasalarda volatilite artar.
Bireysel aksiyonlar:
Yatırımlarını sadece döviz ve TL’ye değil, daha güvenli limanlar (altın, ABD bonoları, enerji fonları) gibi alanlara dağıtmalı.
Kendi işini yapan bireyler için kriz dönemlerine karşı acil nakit rezervi oluşturulmalı.
Firma aksiyonları:
-Enerjiye bağımlı sektörler için hedging (riskten korunma) stratejileri geliştirilmeli.
-Dış pazara açık firmalar, siyasi risk sigortası ve döviz vadeli işlem sözleşmelerini değerlendirmeli.
-Kriz senaryolarına göre esnek bütçe ve planlama modelleri geliştirilmeli.
Türkiye özelinde fırsat-tehdit dengesi ve stratejik öneriler
-Enerji dönüşümü ve yeşil ekonomi
Olası etkiler:
-GES, RES gibi yatırımlarda maliyet düşerken devlet teşvikleri artabilir.
-Enerji ithalat faturasını düşürme potansiyeliyle makro denge iyileşebilir.
Bireysel aksiyonlar:
-Enerji verimliliği ve çevre teknolojileri alanında kariyer opsiyonları değerlendirilmeli. Konutlarda enerji verimliliği için güneş paneli yatırımı, yalıtım gibi girişimler desteklenmeli.
Firma aksiyonları:
-Yeşil mutabakat kriterlerine uyum için karbon ayak izi hesaplamaları ve sertifikasyon süreçlerine başlanmalı.
-KOBİ’ler, yeşil yatırım kredileri ve teşvikleri değerlendirmeli.
-İhracatçılar, AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne (CBAM) uyum sürecini başlatmalı.
2 Yüksek enflasyon ve para politikası belirsizliği
Olası etkiler:
-Yatırım ve tüketim eğilimi düşebilir.
-Dış borçlanma maliyetleri artar, sabit gelirli bireylerin reel geliri düşer.
Bireysel aksiyonlar:
-Tüketici tarafında enflasyona karşı korunaklı yatırım araçları (altın, borsa, dövize endeksli fonlar) değerlendirilmeli.
Taksitli borçlardan kaçınılmalı; TL cinsinden borçlar yapılandırılmalı.
Firma aksiyonları:
-Maliyet kontrol sistemleri güçlendirilmeli.
-Girdi maliyetlerini öngörebilmek için ileri satın alma sözleşmeleri yapılmalı.
-Fiyatlandırma stratejileri dinamik hale getirilmeli.
3 Bölgesel altyapı projeleri ve diplomatik genişleme
Olası etkiler:
-Türkiye’nin Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlardaki ekonomik etkisi artabilir.
-Altyapı, ulaşım, enerji ve lojistik yatırımlarında Türk firmaları avantaj kazanabilir.
Bireysel aksiyonlar:
Yurtdışı proje bazlı iş gücüne (mühendis, şantiye sorumlusu, denetçi) talep artabilir.
-Yabancı dil + teknik uzmanlık sahibi bireyler yurt dışı projelerde öncelikli tercih edilir.
Firma aksiyonları:
-Eximbank destekli ihracat finansmanları, yurtdışı müteahhitlik ihaleleri takip edilmeli.
-Ortadoğu ve Orta Asya’da kurumsal temsilcilik açılması değerlendirilmelidir.
-Dünyada: Enerji ve güvenlik merkezli bir kırılma yaratırken; yeşil dönüşüm, diplomasi ve savunma sanayii alanlarında fırsatlar sunabilir.
-Türkiye için: Enerji fiyat şokları ve döviz baskısı ciddi tehdit oluştururken; jeostratejik konumu, enerji geçiş ülkesi rolü ve savunma teknolojilerindeki yetkinliğiyle önemli fırsatlar barındırır
Sön sözler: “Hata biraz da bizdeydi, Üzerimize yıkılacağını bildiğimiz duvarları çiçeklerle süslemeyecektik.” Hakan Özdemir
“1 yıl sonraya not. Zor günler aşılır, Kalpler iyileşir ve zaman her şeyi yerli yerine koyar, sabret”