Türkiye Yüzyılı’na “Elon” oğlu

BM 78. Genel Kurul’u öncesi yapılacak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi için liderler, New York’ta buluştu. Zirvesi’nin açılışında; sürdürülebilirliğin romantik taraflarını anlatan BM İyi Niyet Elçisi Senegalli Müzisyen Baab Maal, Uruguay Montevideo Belediye Başkanı Carolina Cosse gibi coşkulu konuşmacılar var.

Yoksulların geleceğini, muteber soylular savunuyor. Mayada Adil konuşmasında; “gençleri gezegenin geleceğini etkileyen kararlardan dışladıkları için liderleri kınadı.” Adil, Sudanlı bir ailenin kızı; moda tasarımcısı, tıp doktoru, mülteci hakları aktivisti. Hepsi Afrika kökenli. Gelişmişler, iklim felaketi ve yoksulluğun kefaretini, yoksulları onurlandırarak ödüyor.

Başka bir Afrika kökenli, Elon Musk 38 metrekarelik tinyhouseta yaşıyor, Türk evine kucağında oğlu X ile geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “eşiniz nerede sorusuna” “ayrıldık, oğlumla ben ilgileniyorum” dedi. Eylemleri görece saldırgan olsa da hayalleri türümüzün geleceği için harikulade. Görüşmeden elinde hediye edilen kitabı tutarak çıkan Musk’ın mevkidaşları karbonu sala sala iklimi kurtarmaya giderken, o çocuğunu, teknolojiyi, hayallerini kendi taşıyor. Elon Musk’a Türkiye’de fabrika kurması teklif edildi. Düşünsenize, Tesla, Togg, Traktör.

Türkiye Yüzyılı’na dört nala “4T….” Fitch 2024 küresel büyüme beklentisini 2,1’den 1,9’a düşürdü. Türkiye’nin 2023 yılı ilk 8 ay ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azaldı. 2024’te Almanya’nın işsizlik beklentisinin artması, ABD ekonomisin büyüme öngörüsünün yüzde 0,5’ten yüzde 0,3’e düşmesi, Çin büyüme tahminin yüzde 4,6’ya gerilemesi, hepsi kara kışın habercisi. En çok ihracatı sırasıyla Almanya, ABD ve Irak’a yaptık onlar da durağan. Çin küçüldüğünde ABD daralıyor, çarpan etkisiyle dünya küçülüyor.

Tekstil ihracatı yüzde 12 azaldı, hammadde talebi düşecek. Mısır ekenler dert biçti, tarımsal kuraklık tahılların yüzde 70’ten fazlasının ekildiği güz ekimini riske atıyor. 2 aydır nemini kaybeden toprakta verim düşecek. Barajların doluluk oranı diplerde can suyu hayal. Zeytin, fındık, fıstık bu yıl kazandırsa da seneye 2023 güzden kalma kuraklığa gebe. Türk tarımı ne satacak, yüksek girdi maliyetleriyle dünya pazarlarında nasıl rekabet edecek zor sorular.

Dünya meteoroloji Örgütü’nün “United İn Science Raporuna” göre Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yalnızca yüzde 15’i yolunda. Guterres, “dünya ne yazık ki yoldan çıkmış durumda” diyerek süreci özetlemişti. Son yıllarda yapılan zirvelerin çoğunun teması yeşil dönüşüm, iklim adaleti. COP 27’ye 400 jetle giden dünya liderleri BM 78. Genel Kurulunu da karbon ayak izlerini yükselterek katıldılar. “Toplumlar gerçek sorunlara etkili çözümler ararken liderler sözde çevreci yaklaşımlarla gezegenin geleceğini yeşil aklamaya çalışıyor.”

Serzeniş BM Genel Sekreteri Guterres’e ait. Ezcümle; insan türünün inşa ettiği adalet, ileri medeniyetleri hastalıktan, yokluktan korurken, kıyamet rehaveti toplumları ikiyüzlü davranmaya itiyor. Elon Musk gibi liderler, gözlerinde hayatın tüm renklerini saklayan cesur öncüler her şeye rağmen umut vadediyorsunuz, teşekkürler…