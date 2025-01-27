Türkiye’de bir ilk internetten canlı balık mezatı

Restoranlar için dijital tedarik süreçlerini çözüm odaklı yeniliklerle buluşturan Ingready.App inovatif bir uygulama bir ilke imza attı. Restoranlar için internetten canlı balık mezatı düzenledi.

İstanbul Gürpınar Balık Hali’ndeki mezatta Zara Zargana, Parma Sole gibi İstanbul’un önemli restoranları canlı yayında balık seçti, deniz mahsulleri satın alması yaptı. Yenilikçi uygulama ile deniz ürünlerinin tedarik süreçleri dijitalleştirilerek maliyetler düşürülürken, zaman tasarrufu da sağlanıyor.

Şimdilik İstanbul’da başlayan internetten canlı mezat kısa sürede tüm Türkiye’deki balık hallerinde uygulanacak.

Hedef farklı tarım ürünlerinde de benzer çalışmalar yaparak gıda değer zinciri içerisindeki şeffaflığı geliştirmek/maliyetleri düşürmek operasyonel kolaylık sağlamak, tedarik zinciri verimliliği yaratmak.

Uygulama şeflerin erken saatlerde hale gitme zorunluluğunu ortadan kaldırırken zaman ve lojistik harcamalarında da tasarruf edilmesini sağlıyor.

Gıda Değer Zincirine Değer Katanlar Gastronomi tat kolaksiyonercilerine geçici hazlar sunarken sektör uzun zamandır “tarif verme/hikâye satma” üzerine kurgulanıyor.

Gıda değer zincirinin büyük umutlarla beslenen “atıksız/sağlıklı mutfak” gibi pek çok kavramı yeni bir “yeşil aklamaya” dönüşüyor.

Ingready.App’ın kurucularından Betül Bildik yenilikçi gastronominin gelişimine önemli etkisi olan bir isim.

Yeni nesil çözümlerle, tedarik zincirini optimize etmek, daha verimli sürdürülebilir şeffaf bir sektör yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Bildik, “Platform işletmelere katma değer yaratabilecekleri ürün ve verileri sunarak geleneksel tedarik zincirinin ötesine geçiyor” diyor.

Velhasıl, kötü havadisler bitmese de iyi haberler tarım gıda ekosisteminin geleceğini onarıyor. Sorun yaşanmadan alınan her önlem, yaratılan inovasyon insanlığa umudumuzu tazeliyor.