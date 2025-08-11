Türkiye’de çalışanların gelecek kaygısı: Az ücret, az birikim, düşük emekli aylığı

Türkiye’de çalışanların geleceğe dair kaygı­ları sadece emekli maaşlarının düşük ol­masından değil, çalışma hayatı boyunca birikim yapamamaktan ve emekli olduklarında toplu bir para alamamaktan kaynaklanıyor.

Özel sektör çalışanı, kamu çalışanı ya da Bağ- Kur’lu küçük esnaf… Ortak noktaları şu: Gelir yetersizliği ve toplu para eksikliği.

Çalışırken az kazanç, birikim imkânsızlığı

Çoğu çalışan, maaşının önemli kısmını kira, gıda, enerji ve ulaşım gibi temel giderlere har­cıyor.

Tasarruf oranı çok düşük; uzun yıllar çalışılsa bile ciddi bir birikim yapmak mümkün olmuyor.

Özel Sektörde Kıdem Tazminatı: Kağıt Üze­rinde Var, Cebinizde Yok

Kıdem tazminatı, işçinin yıllar süren emeği­nin karşılığı olarak düşünülür.

Ancak pratikte:

-Sık iş değiştirilen sektörlerde tazminat hakkı doğmuyor.

-Hak doğsa bile sadece son işyerindeki hiz­met süresine göre hesaplanıyor.

-Tazminatta yasal tavan var.

-Bağ-Kur’lular için böyle bir hak yok.

2025 Temmuz–Aralık dönemi kıdem tazmi­natı tavanı 53.919,68 TL.

25 yıl boyunca en üst tavan üzerinden çalışan bir kişi, brüt 1.337.750 TL tazminat alabilir.

Damga vergisi sonrası rakam biraz düşer. Bu tutar, günümüz ekonomik koşullarında uzun yıllar çalışmanın karşılığı olarak oldukça sınır­lı kalıyor.

Kamu çalışanlarında ikramiye: Avantaj var ama yine de yetersiz

Memurlar, emekli olduklarında hizmet süre­leri ve emekli keseneğine esas aylık katsayı üze­rinden ikramiye alırlar.

Bu, özel sektörde çoğu çalışanın sahip olma­dığı bir avantajdır; en azından emeklilikte toplu para alma şansları vardır.

Ancak rakamlar, Türkiye’nin bugünkü eko­nomik koşullarında büyük yatırımlar yapmaya veya uzun süreli bir maddi güvence sağlamaya yetmiyor:

-25 yıl görev yapmış bir Başmüfettiş: 1.042.274 TL

-25 yılın sonunda 1/4 Kaymakam: 1.132.965 TL

-25 yıl görev yapmış bir Vali: 1.342.141 TL

Günümüz konut fiyatları, yatırım maliyetleri ve yaşam giderleri dikkate alındığında, bu toplu ödemeler de oldukça sınırlı kalıyor.

Bağ-Kur’lular için toplu para yok

Kendi adına iş yapan, esnaf veya serbest mes­lek mensubu olarak Bağ-Kur’dan emekli olan­larda ise toplu para uygulaması yok.

Emekli olduklarında sadece aylık maaş alabi­liyorlar.

Sonuç olarak;

Türkiye’de çalışanların geleceğe dair kay­gıları üç temel sebepten kaynaklanıyor:

1-alışırken düşük maaş ve sınırlı tasarruf im­kânı

2-Emeklilikte toplu ödemenin ya hiç olmama­sı ya da yetersiz kalması

3-Düşük emekli maaşı

Bu tablo, çalışanların hem bugününü hem de yarınını güvensiz kılıyor.

Çözüm; gelir düzeyini, toplu ödeme imkanla­rını ve emeklilik maaşını güçlendirecek bütün­cül bir reformda yatıyor.