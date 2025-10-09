Türkiye’de emeklilik yaşı düşük mü?

Bugün sigortalı olan 65 yaşından önce emek­li olamayacak. Yaş Avrupa’yla eşitlendi; ancak emekli aylıkları ve yaşam süresi hâlâ geride. Türki­ye’de emeklilik yaşı uzun süredir tartışma konusu. Kimi çevreler Türkiye’de emekliliğin “erken” oldu­ğunu iddia ederken, tablo aslında tam tersini gös­teriyor. Bugün sigortalı olan bir kişi, 65 yaşından önce emekli olamayacak. Yani Türkiye artık erken emeklilik ülkesi değil; aksine Avrupa ülkeleriyle aynı yaş standardına geçmiş durumda.

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar: 65 yaş sistemi

Türkiye’de emeklilik sisteminde en köklü değişim, 1 Mayıs 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yapıl­dı. Bu tarih, Türkiye’nin fiilen 65 yaş sistemine geçti­ği dönüm noktasıdır. Bu tarihten sonra sigortalı olan herkes için emeklilik yaşı, prim gününü tamamlama yılına göre kademeli biçimde belirleniyor.

SSK (4A) kapsamında sigortalı olanlar için en az 7.200 gün prim, yani yaklaşık 20 yıl çalışma şar­tı bulunuyor. Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındakilerde ise prim şartı 9.000 gün, yani 25 yıl. Bugün (2025 itibarıyla) sigortalı olan bir kişi, bu prim süresini 2045 civarında tamamlayabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kademeli yaş tablo­suna göre:

-2045 yılında primini tamamlayan bir kadın 63 yaşında,

-Aynı dönemde primini tamamlayan bir erkek 65 yaşında emekli olabilecek.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kişiler için bu süre daha uzun olduğundan, bugün işe baş­layan bir kişi 65 yaşını doldurmadan emekli olama­yacak. 2048 yılı ve sonrasında primini tamamlayan kadın ve erkekler için yaş tamamen eşitleniyor: her­kes 65 yaşında emekli olacak. Bu tablo, Türkiye’nin emeklilik yaşı bakımından artık Avrupa standardına ulaştığını açık biçimde ortaya koyuyor.

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası: Kademeli yaş sistemi

Bu dönemde sigortalı olanlar, bugünkü sis­teme göre daha erken yaşta emeklilik hakkına sahip. Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emek­li olabiliyor. SSK’da 7.000–7.200 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda 9.000 gün prim yeterli. Bu grup hâlâ sistemin içinde aktif olarak yer alı­yor. Önümüzdeki 10–15 yıl içerisinde bu kuşak da peyderpey emekli olacak ve sistem tamamen 2008 sonrası kurallara geçmiş olacak.

8 Eylül 1999 ve öncesi: EYT’liler (Yaş şartsız emeklilik)

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, 3 Mart 2023’te çıkarılan EYT düzenlemesi ile yaş şartı olmadan emekli olma hakkı kazandı. Yaklaşık 4,5 milyon kişiyi ilgilendiren bu düzenlemeden bu­güne kadar 2,5 milyon kişi emekli oldu. Kalan yak­laşık 2 milyon kişi ise prim günlerini tamamlamayı bekliyor. Ancak EYT yasası yalnızca bu tarih ara­lığında sigortalı olmuş sınırlı bir kesimi kapsıyor. Yeni sigortalılar bu düzenlemeden yararlanamı­yor; yani EYT, sistemin geneline dair bir değişiklik değil, geçmişteki bir geçiş hakkıydı.

Bugün sigortalı olan ne zaman emekli olacak?

Bugün 20 yaşında sigortalı olan bir kişi için tablo net:

-7.200 prim gününü tamamlamak en az 20 yıl sü­rüyor,

-Bu da 2045 yılına denk geliyor.

2045 yılına göre kadınlar 63, erkekler 65 yaşın­da emekli olabiliyor. Bağ-Kur veya Emekli Sandı­ğı’na tabi bir kişi ise 9.000 gün prim şartını 25 yılda tamamlayabileceği için doğrudan 65 yaşında emekli olacak. Kısacası, 2025 yılında sigortalı olan bir kişi için erken emeklilik artık mümkün değil. Türkiye, 65 yaş sistemine geçmiş durumda.

Yaş Avrupa’yla eşitlendi ama refah henüz eşit değil

Türkiye’de emeklilik yaşı artık OECD ortalamasının üzerine çıkmış durumda. Kadın ve erkek için 65 yaş sı­nırı, Avrupa ülkeleriyle neredeyse aynı. Ancak mesele sadece emeklilik yaşıyla sınırlı değil. Türkiye’de emek­liler, OECD ülkelerine göre daha kısa süre maaş alabi­liyor. Avrupa’da 65 yaşında emekli olan bir kişi ortala­ma 20 yıl maaş alabilirken, Türkiye’de bu süre yaklaşık 15 yıl. Yani Türkiye’de insanlar daha geç emekli olu­yor ama daha kısa süre emekli kalabiliyor. Üstelik emekli aylıkları düşük. Çalışma hayatı boyunca düşük ücretlerle geçinen birçok kişi, emeklilikte de gelirini koruyamıyor. Bu da milyonlarca emekliyi yeniden iş hayatına dönmeye zorluyor. Yetersiz maaş, ağır çalış­ma koşulları, beslenme ve sağlık imkanlarının sınırlı olması, yaşam kalitesini daha da düşürüyor.

Yeni tartışma: Kademeli emeklilik beklentisi

Son dönemde yapılan “Türkiye’de emeklilik ya­şı düşük” açıklamaları, 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların artan kademeli emeklilik beklentisiyle de ilişkilendiriliyor. Bu dö­nemde sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 ya­şında emekli olabiliyor. EYT’den yararlanamayan bu kesim, uzun süredir yeni bir geçiş düzenleme­si talep ediyor. Dolayısıyla kamuoyunda “emekli­lik yaşı düşük” yönündeki söylemlerin, bu beklen­tinin önünü kesmeye yönelik bir siyasi mesaj olup olmadığı da tartışılıyor. Önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik politikalarının gündeminde bu konu daha fazla yer bulacak gibi görünüyor.