Türkiye’de enflasyon günceli (Temmuz 2025) bir analiz…
Enflasyon, genel fiyat seviyelerinde kalıcı artış anlamına gelir. Tüketicilerin satın alma gücünü düşürerek hane halkı refahını tehdit eder. Türkiye, 2021–2022 döneminde hızla artan enflasyonla mücadele ederken, 2023–2025 döneminde parasal sıkılaştırma adımlarıyla düşüş eğilimine girmiştir. Ancak Temmuz 2025 itibarıyla yıllık yüzde ~33–35 seviyeleriyle hâlâ riskli düzeydedir.
2025 yılında dünya genelinde enflasyon ise 2022-2023 dönemindeki yüksek seviyelere göre gerilemiştir. ABD enflasyonu ise 2022 yılı sonrası zirve yaptıktan sonra 2024–2025 döneminde ciddi bir geri çekilme yaşamış, Temmuz verileri %2,4’ye ulaşarak Federal Reserve’in hedefi olan %2’nin biraz üzerinde seyretmektedir. Gıda ve enerji dalgalı seyrederken çekirdek enflasyon daha istikrarlı bir yapıda kalmıştır. Euro Bölgesi’nde ise %2 seviyelerinde seyretmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde hâlen yüksek riskler bulunsa da, sıkı para politikaları ve düşen enerji fiyatları küresel enflasyonu sınırlamaktadır. Ancak jeopolitik krizler (Orta Doğu, Çin-Tayvan gerilimi) ve iklim kaynaklı tarımsal arz sorunları, fiyat istikrarını tehdit etmeye devam etmektedir.
ECB, Fed ve gelişmiş ülkelerde uygulanan sıkı para politikalarının etkisiyle fiyat istikrarına yönelim süreci sürmektedir. Ancak ticaret politikaları (örneğin tarifeler), iş gücü maliyetleri ve arz zinciri sıkıntıları, enflasyon üzerinde belirsizlikler yaratmaya devam etmektedir.
Temmuz 2025 TÜFE verileri ile alt kalem analizi
1.1 TÜİK’in açıklaması: Temmuz 2025 TÜFE verileri
-TÜFE aylık artış: %2,06
-Yıllık enflasyon: %33,52
-Yıllık enflasyonda önceki aya göre yaklaşık 1,53 puan düşüş gözlemlendi (Haziran: %35,05)
-Yıllık ortalama artış (12ay ortalaması): %41,13
1.2 Ana harcama grupları: Aylık ve yıllık değişimler
Yıllık bazda en çok artış gösteren gruplar:
-Konut: %62,01 artış; enflasyona katkı: %9,03 puan
-Gıda ve alkolsüz içecekler: %27,95; katkı: %6,94 puan
-Ulaştırma: %26,57; katkı: %4,35 puan
-Eğitim harcamaları: yıllık artış %75,54 olarak kaydedildi
Aylık bazda:
-Konut: %5,78 artış; endekse katkı: %0,95 puan
-Alkollü içecekler ve tütün: %5,69
-Ulaştırma: %2,89 (%0,45 puan katkı)
-Gıda: sadece %0,07 (%0,02 puan katkı)
1.3 Diğer göstergeler
-Özel kapsamlı TÜFE (B endeksi): aylık %1,82; yıllık %33,77
-Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatları): aylık %1,73; yıllık %24,19
1.4 Fiyat dağılımı ve kapsam
Endekste yer alan 143 temel başlıktan 120’sinde fiyat artışı, 18’inde düşüş, 5’inde değişim yok
Enflasyon gelişimi, nedenler ve politika önerileri
2.1 Enflasyon gelişiminin analizi
-Temmuz itibarıyla enflasyon trendinde önemli bir yavaşlama gözlemleniyor; Haziran’da %35,05 olan yıllık oran, Temmuz’da %33,52’ye geriledi
-B-endeksindeki yıllık %33,77 yükselişin Cendekse göre daha sınırlı olması, enerjigıdatütün gibi dışlanan kalemlerde göreceli durgunluk anlamına geliyor. Bu da temel mal ve hizmet bazlı çekirdek enflasyon görüntüsünün sınırlanmaya başladığını gösteriyor.
2.2 Enflasyonun temel nedenleri
a) Konut kaynaklı baskı
-Konut grubu yıllık en yüksek artışı (%62,01) gösterirken, aylık bazda da %5,78 ile zirvede yer aldı. Bu, kira ve konut maliyetlerinin enflasyonun doğrudan itici gücü olduğunu net şekilde ortaya koyuyor
b) Gıda ve ulaştırma
-Gıda yıllık artış (%27,95) olsa da aylık değişimi çok düşük (%0,07)—bu da gıda enflasyonunun geçici düzeyde baskılı kalabileceğine işaret ediyor
-Ulaştırma hem aylık (%2,89) hem yıllık (%26,57) artışla önemli baskı oluşturdu.
c) Arztalep ve beklenti mekanizmaları
lGıda arzındaki iklimkoşulları kaynaklı dalgalanmalar,
-Beklenti yönetimi eksikliği nedeniyle firmaların geçmişe göre daha yüksek fiyatlama eğilimi,
-Temel mal fiyatlarının dışsal şoklara (kur emtia) duyarlılığı
d) Para ve maliye politikası
lMerkez Bankası’nın Temmuz’da faiz indirimi (300 baz puan) sonrasında gelen bu enflasyon verisi, politika kararlarının kısa dönemde geçici baz etkisi oluşturduğunu gösteriyor
2.3 Çözüm önerileri
1.Konut piyasasında yapısal müdahaleler
Kira artışlarının fiyat artışı dışında nedenlerini (vergi, arz azlığı, finansman maliyetleri) hedefleyen politika paketleri
-Yeni arzı destekleyecek mevduatkredi teşviki, kira piyasasında düzenleme
2.Çekirdek enflasyonun izlenmesi ve kontrolü
-B-endeksinde sınırlı artış da
çekirdek enflasyonun orta vadede stabilize edilebileceğine işaret ediyor. Çekirdek göstergede bozulma olmadan politika uygulanmalı.
3.Para ve maliye politikası koordinasyonu
-TCMB’nin enflasyon hedeflemesine güvenilir biçimde tekrar dönüşü
-Kamu harcamalarında disiplin; dolaylı vergilerin sınırlı artışı veya sabit tutulması
4.Beklenti yönetimi
-Şeffaf, öngörülebilir Orta Vadeli Program oluşturulmalı, Devlet Planlama Teşkilatı yeniden yapılandırılmalı
-Sektörel ve Bölgesel kalkınma makro planı yapılmalı
-Ekonomik kurumların bağımsızlığı teminat altına alınmalı
-Faiz kararlarının öngörülebilirliği artırılmalı
6.Gelirmaliyet dengesinin korunması
-Asgari ücret ve kamu maaşlarında enflasyon hedefiyle uyumlu düzenleme
-Emekli/kamu maaşı zamlarının gecikmeden piyasa beklentisiyle denge içinde belirlenmesi
7.Yapısal reformlar
lTarımda destekleyici politikalar artırılmalı (sulama, teknoloji, teşvik). Tarım Kanunu 2006/5488 göre tarımsal desteklerin GSYH nın en az %1 i olmalı maddesi hayata geçirilmelidir.
-Enerji verimliliği yatırımları teşvik edilmeli.
-Kira piyasası için yasal ve vergi düzenlemeleri yapılmalı.
-Hukuk, Demokrasi, İnsan hakları ve Eğitim konularında yeni açılımlar yapılmalı.
Dengeli ve kararlı politikalarla enflasyonda yönelimi değiştirmek mümkün
Temmuz 2025 itibarıyla yıllık TÜFE %33,52’ye gerilemiş olsa da enflasyon hâlen yüksek düzeyde durmaktadır. Bu hali ile ve 2025 yıl sonu beklentisiyle bile Türkiye OECD ülkeleri arasında 2.liğini korumaya devam edecektir.
Alt başlıklar düzeyinde enflasyon üzerinde konut ve ulaştırma kalemlerinin baskısı belirleyici olmaya devam ediyor. Enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için para politikası tutarlılığı, maliye politikası uyumu, beklenti yönetimi, ve arztemelli yapısal adımlar birlikte ele alınmalıdır.
Bu bileşenlerin etkili şekilde koordinasyonu ve uzun vadeli ekonomik istikrar perspektifiyle uygulanması durumunda Türkiye’nin tek haneli enflasyon oranına ulaşması mümkündür. Ancak bu başarı için kısa vadeli popülist önlemler yerine sürdürülebilir, veri odaklı ve güven artırıcı politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Son sözler: “Nezaket insana para kazandırmaz ama her şeyi satın alır” Montaigne
“Başkalarının anlattığı hikayelerle insanları yargılama, bakarsın yarın senin için de bir hikaye anlatılır” Platon