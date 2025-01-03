Türkiye’nin 2024 İklim Karnesi neler söylüyor?
Sürdürülebilirlik yasal düzenlemeler ve yeni hedeflerle kurumların gündemine hızla girerken, 2024 yılında Türkiye iklim için neler yaptı? İklim alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı Türkiye’nin “2024 İklim Karnesi”nde ülkemizde iklim için atılan olumlu ve olumsuz adımlar yer alıyor. Güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesini dört katına çıkarma hedefi olumlu bir adım olarak öne çıkıyor. Ancak bu hedefin ulusal enerji planına dahil edilmemesi endişe yaratıyor.
Karneyi hazırlayan imzacı kurumlar: 350 Türkiye, Avrupa İklim Eylem Ağı, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Ege Orman Vakfı, Fosil Yakıtların Ötesi, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, İklim Öncüleri, Greenpeace Türkiye, Mekanda Adalet Derneği, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, TEMA Vakfı, Temiz Hava Hakkı Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, WWF-Türkiye, YUVA, Yuvam Dünya Derneği.
Karnedeki düşük notlar
Olumsuz olarak değerlendirilen dört konu var: 1) Afşin Elbistan A kömürlü termik santrali genişletme planı ile kömürde ısrar edilmesi 2) 2053 Uzun Dönemli İklim Stratejisi kapsamında fosil yakıtlardan çıkışın yer almaması 3) Nükleer enerjinin 2050 yılına kadar üç katına çıkarılması taahhüdü 4) Sivil toplumla birlikte hazırlanmayan İklim Kanunu’nun durumunun belirsiz olması. İmzacı kurumlar, Türkiye’nin Afşin-Elbistan A Kömürlü Termik Santrali’ni genişletme planından vazgeçip acilen kömürden çıkış tarihi belirleyerek adil geçiş planı hazırlaması, pahalı ve tehlikeli nükleer enerji bağımlılığını sona erdirmesi ve yenilenebilir enerjinin doğaya saygılı ve halkın katılımıyla hayata geçirmesi gerektiğini belirtiyor.
Avrupa’da 23 ülke kömürden çıkış kararı verdi. Türkiye ise Avrupa’da hala kömürden çıkış kararı almayan beş ülkeden biri, diğer ülkeler Polonya, Sırbistan, Kosova ve Bosna Hersek. Ayrıca Türkiye OECD ülkeleri içinde yeni termik santral planı olan 5 ülkeden biri durumunda.
Enerji dönüşümünde halkın katılımı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Enerji Dönüşümü Yenilenebilir Enerji 2035” yol haritasına göre, Türkiye’nin 2035’te yenilenebilir enerjide güneş ve rüzgarın kurulu gücü bugüne göre 4 kat artarak 120 GW’a ulaşacak.
İmzacı kurumlar bu hedefi şöyle değerlendiriyor: Hedef 2053 net sıfır hedefine giden yolda önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak yol haritası kapsamında izin süreçlerinin kısaltılması öngörülüyor. Yenilenebilir enerji projeleri ekosistemlerin bütünlüğü gözetilerek ve halkın katılımıyla planlanmalı.
Mevcut düzenlemelerdeki boşluklar enerji projelerinin doğal alanlar üzerindeki baskısının artmasına neden oluyor. Bu nedenle projelerin korunan alanların dışında tutulması ve çevresel etkilerinin bağımsız uzmanlarca değerlendirilmesi sağlanmalı. Yöre halkının öncelikleri ve ihtiyaçlarına uygun tasarlanan projelerin faydaları halkla paylaşılmalı. Hedef ulusal enerji planına eklenmeli.
İklim Kanunu için acil eylem
İklim karnemizdeki en önemli olumsuz not ise, 2024 yılında yürürlüğe girmesi beklenen ve Türkiye iklim politikalarının hukuki zeminini oluşturan İklim Kanunu taslağının Meclis’e gelmemiş olması.
İklim için çalışan sivil toplum kuruluşları, 2021 yılından beri gündemde olan taslak hazırlanırken görüşlerinin alınmadığını belirterek şunları söylüyor: Uzman görüşleriyle hazırlanması gereken kanunda, 2030 yılına kadar % 35 mutlak emisyon azaltım hedefi yer almalı, kömürden adil çıkış hedeflenmeli. Biyolojik çeşitlilik ve doğal ekosistemler korunmalı, uyum mekanizmaları kurulmalı ve politika hedefleri ile uygulamayı takip eden bağımsız bir bilim kurulu oluşturulmalı.
Karnemizdeki notları iyileştirmek için çok çalışmamız lazım, çok.