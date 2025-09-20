Türkiye’nin beşerî sermayesi geriledi

Türkiye’nin, geleceğe yöne­lik insan sermayesi potan­siyelini, yani bireylerin eği­tim, sağlık ve beceri gibi faktörlerle ne kadar verimli bir şekilde üreti­me katkıda bulunabileceğini gös­teren Beşerî Sermaye Endeksi, bü­yük depremlerin ağır ekonomik ve sosyal tahribat yarattığı 2023 yı­lında geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin 2021-2023 dönemine ilişkin Beşerî Sermaye Endeksi çalışmasının sonucunu yayımladı. Dünya Bankası tara­fından ülke karşılaştırmaları için üretilen Beşerî Sermaye Endek­si Türkiye’de 2021 yılında 0,693 olarak ölçülmüştü.

2022 yılında yüzde 0,5 artarak 0,696 olan En­deks, 2023’te ise yüzde 0,9 azala­rak 0,690’a geriledi. 2023 yılında Endeksin alt bileşenleri olan ha­yatta kalma yüzde 0,3 azalarak 0,985’e indi, sağlık yüzde 0,2 arta­rak 0,966 olurken, eğitim ise yüz­de 0,8 azalarak 0,725 oldu.

Türkiye AB’nin gerisinde

Dünya Bankası’nın ülkelere göre Beşerî Sermaye Endeksi, en son güncellemesi 2020 yılı verilerine dayanıyor. Anılan yıl 174 ülkeyi kapsayan veri setine göre bu ülkelerin ortalamasın­da Endeks değeri 0,56 düzeyin­de gerçekleşti.

Ancak Türkiye için anlamlı bir kıyaslama ol­ması için Avrupa Birliği (AB) ortalaması baz alınırsa, Türki­ye’nin Beşerî Sermaye Endek­si’nin bunun altında kaldığı görülüyor. AB üyesi 27 ülkenin 2020 yılı endeks değerinin orta­laması 0,730 oldu. AB-27 içinde endeks değeri en yüksek ülke­ler 0,796 ile Finlandiya, 0,795 ile İsveç ve 0,793 ile İrlanda; en düşük ülkeler ise 0,584’le Ro­manya, 0,614’le Bulgaristan ve 0,665’le Slovakya.

Beşerî sermayesi en yüksek il Çanakkale

TÜİK, ulusal politikalara yön verebilmesi amacıyla Türkiye için resmi istatistik olarak ül­ke düzeyinin yanı sıra ilk kez il düzeyinde de Beşerî Sermaye Endeksi yayımlandı. Buna göre 2023 yılında il seviyesinde en yüksek beşerî sermaye endeksi­ne sahip il, 0,781’le Çanakkale ol­du. Bu ili, 0,761’le Antalya, 0,756 ile Erzincan, 0,755’le Eskişehir ve 0,749’la Rize izledi. Beşerî sermaye endeksi en düşük il ise 0,599’la Şırnak olurken, bu ili sı­rasıyla Ağrı, Şanlıurfa, Gümüş­hane ve Muş izledi.

Beşerî sermaye endeksinin 2021-2023 yılları arasında en çok artış gösterdiği ilk beş il 0,026 puanla Ça­nakkale, 0,022 puanla Uşak ve 0,017 puanla aynı değer artışına sahip Siirt, Antalya, Erzincan oldu. Aynı dönemde, beşerî ser­maye endeksinin düşüş göster­diği illerin başında 0,066 puan azalışla Hatay, 0,059 puan aza­lışla Adıyaman, 0,048 puan aza­lışla Kahramanmaraş deprem­zede iller geldi. Bu illeri 0,024 puan azalışla Manisa ve 0,022 puan azalışla yine dep­remden etkilenen Malatya izledi.

Beşerî sermaye endeksi nedir?

Beşerî Sermaye Endeksi, temel olarak, bir çocuğun doğduğu andan itibaren 18 yaşına kadar aldığı yatırımların (eğitim ve sağlık) yetişkinlikteki verimliliğe dönüşüm oranını yansıtıyor. Endeks, bugün doğan bir çocuğun yaşadığı ülkedeki sağlık ve eğitim koşulları göz önünde alındığında, 18 yaşına geldiğinde elde etmiş olması beklenen beşerî sermayeyi gösteriyor.

Metodolojisi Dünya Bankası tarafından belirlenmiş olan endeks; “hayatta kalma” (5 yaş altı), “sağlık” ve “eğitim” olmak üzere üç bileşenden oluşuyor. Endeks, 0 ile 1 arasında değer alıyor. Buna göre “1” değeri bugün doğan bir çocuğun sahip olduğu kaliteli eğitim ve sağlık koşulları sonucunda, gelecekteki bir çalışan olarak üretkenliğinin ulaşabileceği en yüksek düzeyi ifade ediyor. Değer 1'e yaklaştıkça, bireyin potansiyelini realize edebilme noktasına yaklaştığı sonucu çıkıyor.