Türkiye’nin yumuşak gücü: Tarım diplomasisi

Küresel krizler ve özellikle de bölgemiz­deki yüksek tansiyon; ülkemizin daha güçlü olmasını ve kendine yetebilmesini zo­runlu kılıyor. Artan tehditler, savunma sana­yiinde yerliliğimizi yüzde 84’e yükseltti.

Bu silah gücünün yanı sıra yumuşak güç olarak adlandırabileceğimiz gönül coğrafyamızdaki ağırlığımız bir başka önemli gücümüz. Stra­tejik açıdan, enerji ve silahın yanına artık gı­danın da eklenmesi gerektiği konusunda her­kes hemfikir. Tarımsal ekonomide dünyada ilk 7 ülke arasında olduğumuz tarım, en bü­yük yumuşak gücümüz olarak kabul ediliyor.

Açlık silahı

Bugün maalesef gıda artık bir silah olarak kullanılıyor. Hemen yanı başımızda, soykı­rımcı İsrail, silahla ele geçiremediği Filis­tin’i, onları açlığa mahkum ederek gerçek­leştirmeye çalışıyor. Aslında İsrail saldırıla­rının bir hedefi de tarımsal alanları, sulama tesisleri, ekmek fırınları ve gıda kuyrukla­rındaki Filistinliler oldu hep. Açlığın bir si­lah olarak kullanılması insanlık dışı olmakla birlikte bir ablukada dayanabilmek için te­mel gıdada kendinize yeterliliği önceleme­niz gerektiği gerçeğini değiştirmiyor.

Son zamanlarda İsrail tehdidine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo­ğan’ın, “Güçlü ülke; sadece ordusu, ekono­misi, diplomasisi güçlü ülke değildir. Güçlü ülke; tarım, hayvancılık ve gıda alanların­da da kendini ispatlamış ülkedir.” tespiti bu bakımdan önemli. Körfez ülkelerinin Ka­tar’a uyguladığı ambargo ve ablukanın etki­lerinin azaltılmasında ülkemizden sağlanan gıda desteğinin önemli katkısı olduğu bili­niyor. Petrol denizinin üzerinde de olsanız dayanıklılığınızı belirleyen yeterli ekmeğe ulaşabilmek. Tahıl Koridoru Anlaşması, ülke olarak, tarım diplomasindeki en önemli ba­şarımız olarak tarihe geçmiş ve gıda güven­cesinin korunmasında örnek olay olarak tüm dünyada kabul görmüştür.

Artık uluslararası tarım ticaretinin ve lo­jistiğinin gelişmesinin yolu etkili bir tarım diplomasisinden geçiyor. Dünyada tarım diplomasisinde başarılı olan ülkeler, tarım ticaretinde de öne çıkıyor.

Tarım diplomasisinden ne anlamalıyız?

Tarım diplomasisi, bir ülkenin tarımsal açıdan uluslararası arenada menfaatlerini korumaya yönelik diplomatik faaliyetleri­dir. Yüksek gıda enflasyonu, gıda tedarik zin­ciri ve lojistik yollar, gümrük vergileri, iklim krizinin zorladığı tarımsal ürün desenleri, su başta olmak üzere doğal kaynaklar; ta­rım diplomasisinin önemini artıran konular. Kamusal malların kullanımı sorunu, ancak uluslararası iş birliği ile çözüme kavuşturu­labilir. İşte bu tam da tarım diplomasisinin sahasıdır. Türkiye’nin jeostratejik konumu, fırsatları ve tehditleri beraberinde getiriyor. Bereketli tarım topraklarının önce ülkemiz sonra bölgemiz için huzur ve refahın kayna­ğı olabilmesi, tarım diplomasisinin bir araç olarak etkili kullanabilmesine bağlı.

Son yıllarda iklim krizine dönüşen çevre sorunlarının çözümü kaynak kullanım eko­nomisinde. Agrovoltaikler, organik tarım, suyun tarımsal üretimde daha etkin kulla­nımı, kuraklığa dayanıklı çeşitler ve endüst­riyel tarımın darbe vurduğu biyoçeşitliliğin yeniden sağlanabilmesi; tarım diplomasisi çabalarının artırılmasına bağlı.

Tarımsal mirasın korunmasının önem­li bir aracı olan coğrafi işaretli ürünler, sos­yal ve kültürel etkileşimi sağlayarak tarım diplomasisine katkı sağlar. Son olarak, Mut Zeytinyağı ve Kırkağaç Kavununun AB coğ­rafi işaret tescili almasıyla AB tescilli ürün sayımızın 38’e yükselmesi, tarımda diplo­matik gücümüze güç katmıştır. Tarımın di­ğer sektörlere göre zayıf kalması karşısında, tarım diplomasisi ve iyi bir örgütlenme ile güçlü lobiler oluşturabilir. 4. Tarım Şurasın­da, Tarım Diplomasisi Alt Çalışma Grubu­nun oluşumu ve daha sonra Türk Tarımsal Diplomasi Grubu (TTDG) adıyla çalışmala­rını sürdürmesi, ülkemiz tarım ekonomisi açısından önemli bir kazanım.

Tarım Yazarı İsmail Uğural’ın girişimiyle, 100’den fazla sivil toplum temsilcisi, bürok­rat, akademisyen, ihracatçı, medya ve mes­lek kuruluşları temsilcilerinin katılımıy­la oluşan TTDG, Melisa Tokgöz Mutlu baş­kanlığında, şimdiden tarım diplomasisinde adından söz ettiriyor.