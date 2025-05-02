İlk defa küresel ölçekte bir şahıstan korkup o ülkenin bütün finansal varlıklarını satıldığına şahit olduk. Hatta öyle ki ‘’tuz koktu’ lafını anımsatan bir durum oldu; en çok bilinen güvenli limanlardan Amerikan Doları ve Amerikan tahvilleri risklere rağmen satış gördü.

Ama geçen haftadan itibaren işler biraz normale dönmeye başladı. Uluslararası ticaretteki gerginlik azalmaya yüz tutunca bir anda Amerikan varlıkları kıymet görmeye başladı. Hisse endeksleri şok satışların ardından 2 hafta kadar konsolide olduktan sonra bu hafta yukarı hareketlenmeye başlıyor. Tahvil piyasasında ise alışlarla faizler geriliyor. Ama dolar endeksi hala olan bitenden çok emin değil, yukarı tepki veremiyor. Doğrusunu isterseniz Çin, ABD’nin blöfünü gördü ve el yükseltti ve bundan sonrasında masanın tek yönü elin küçülmesi tarafında olacağa benzer.

Bu durumda zaten artık mal almak isteyen piyasa büyük ihtimalle hisse senedi piyasasını yukarı sürmeye çalışır. Ama hata olamasın! ABD piyasasında riskler hala aşağı yönlü. Büyük ihtimalle istihdam piyasasında DOGE dairesi kaynaklı kamu istihdamının daralmaya başladığını göreceğiz. Özel sektörde ise küçük ölçekli şirketlerden başlamak üzere işten atmaların artacağını düşünebiliriz.

Nitekim geçen hafta bölgesel Fed’lerin yaptıkları güven anketlerine göre yatırımcıların ekonomiye olan güveni son senelerin en düşük seviyelerinde.

O zaman ABD’de hisse alıp yeni yüksekler beklemek çok da doğru bir iş değil gibi. Şimdi önümüzde böyle, biraz çıkışlı, biraz düşüşlü bir, bilemedin 2 haftalık bir ralli ortamı var. Yapılacak en iyi iş bu sürede ağırlıklı olarak teknoloji hisselerinde pozisyon alım bu dalgada sörfü tamamlamaktır. Ama dalga bittiğinde hemen güvenli bir tekneye çıkmak lazım çünkü aşağıda köpekbalıkları var!

Petrolde Vade Eğrisi

Emtia piyasasında arz/talep dengesinin ne tarafa eğilim yaptığını görmek için işi bilenlerin sıklıkla kontrol ettiği bir kavram vardır. Farklı vadelerde işlem gören kontratların anlık olarak fiyatlarını bir x-y eksenine koyup, bunları birleştirdiğinizde karşınıza bir eğri çıkar. Buna vade eğrisi diyoruz. Bu eğriye göre piyasanın backwardation veya contango olduğu konuşulur. Şimdilerde petrol piyasasında ilginç bir durum var.

Daha 1 ay öncesine kadar petrolde yakın vadenin fiyatı yüksekti ve bütün vadelerde ileri gidildikçe bu durum devam ediyordu. Ama şimdilerde ise özellikle Ekim/Kasım 2025’e kadar yakın vadeler daha pahalı iken sonrasında uzak vadeler daha pahalı hale geliyor. Yani yakın vadede bir petrol arzında bir sıkışıklık olduğunu gösterirken ilerleyen vadelerde arz fazlasına işaret ediyor.

Bunu işleme dökmek isterseniz şöyle düşünmek çok büyük bir hata olmaz; piyasa kısa vadede petrol piyasasında sıkışıklık beklediği için petrol fiyatında yukarı yönlü hareketlilik olabilir. Ama büyük ihtimalle daha uzun vadede arz fazlası olacağı için fiyat aşağı gelecek. O zaman petrolde pozisyon taşısaydım yakın vade için alım tarafında, daha sonrasında ise satım tarafında olmak şu anki fiyatlamaya göre oldukça mantıklı görünüyor.

Opsiyon piyasası bu tür yatırım stratejilerine gerçek anlamda imkân tanıyabilir. Bir vadede alıp başka vadede satmaktan tutun da, dikey veya diyagonal makas stratejileriyle zamanı ve sıralı fiyat hareketlerini insanın lehine kullanması mümkün.

Ah bir de şu opsiyon işinden anlasaydım!!!

Bir de şu ABD hisselerinde bilançolar döneminde olmamız konusu var. Bu hafta Google, Microsoft, Amazon gibi teknoloji devlerinin bilançoları geliyor. Piyasanın aslında bozuk olduğunu düşündüğümü yukarıda yazmıştım. Ama bu teknoloji şirketleri iyi bilanço getirebilir. Ama nasıl yapabilirim ki?

İşte opsiyonlar bir kez daha burada denkleme giriyor, basitçe bu hisselerde maliyetlere bakarak alınacak kısa vadeli alım opsiyonları sınırlı risk, yüksek getiri potansiyeli ile yatırımcılara çeşitli kapılar açabilir. Ama unutmayın, opsiyonlar ileri derecede finansal okur yazarlık içerir. Ön çalışmasını yapmadan bu denize girmek tehlikeli olabilir.