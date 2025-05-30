  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Ücretler reel olarak arttığında: “İşçi maliyetleri arttı” diye üzülmek mi? “İşçi verimliliği artacak” diye sevinmek mi?

Ücretler reel olarak arttığında: “İşçi maliyetleri arttı” diye üzülmek mi? “İşçi verimliliği artacak” diye sevinmek mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Hollanda’da ya­pılan mutluluk araştırması:

“İşçi mutlu ise (ça­lıştığı işyerinin de) üretkenliği, yaratıcı­lığı ve verimliliği ar­tıyor…”

“Ücretler ise işçi mutluluğunu etkile­yen faktörler arasında (açık ara) ilk sırada yer alıyor…”

***

Bu nedenle Hollanda’da, ka­mu/özel tüm çalışanlar arasın­da, işçi sınıfına çok daha fazla değer veriliyor…

Sanayi/tarım işçileri ve tek­nik elemanlar: “Kamu çalışanla­rının aldığı ücretin kaynağı” ola­rak nitelendiriliyor…

***

İşçi bizde de değerliydi…

Sümerbank gibi modeller:

Finansal sıkıntıya rağmen, meslek/yetenek sahibinin, ken­dini geliştirmesine sağlanan olanaklarla gelişti…

***

İşçiye/teknik elemana verilen değer ile ilgili en güzel örneği;

90’larda Kamu Finansma­nı Genel Müdürlüğü ve Hazine Müsteşar Yardımcılığı görev­lerinde de bulunan Mahfi Eğil­mez’den dinlemiştik:

“17 yaşında işçi statüsü ile ça­lışmaya başladım…

Ayda 600 lira kazanıyordum…

Bir memur o dönem 495 lira maaş alıyordu…

Mühendislik Fakültesi’ni bi­tiren teknik elemanlar ise ayda 2 bin 700 lira kazanıyordu…

600 liralık işçilikten, 495 lira­lık memurluğa geçmek için: İn­sanüstü bir çabayla çalışıp, Mül­kiye’ye girdim…”

VELHASIL

Emek yoğun sektörlerde, “İşçi maliyetleri arttı, rekabet avantajımızı kaybettik… Ya kapatacağız, ya da işçilik ma­liyeti düşük ülkelere taşınaca­ğız…” diye, ses yükseltenleri­mizin sayısı artıyor…

***

İSO 500’ün “işçi sayısı ve maliyeti” verisi ise doğru öl­çekte, göreceli yoğun tekno­lojiyle üretim yapanlardaki farklılığı ortaya koyuyor:

“2022’de ilk 500’de çalışan 788 bin işçi, toplam 194 milyar lira ücret almış… 2023’te 803 bin çalışan, toplam 426 milyar lira ücret almış… 2024’te ise çalışan sayısı 825 bine çıkar­ken, ödenen ücret 813 milyar liraya yükselmiş…”

Ve…

“Karlılıktaki düşüşte talep daralması ve fiyat indirimleri­nin etkisi daha fazla…”

***

Ekonomilerin temel yapıta­şıdır “çalışma hayatı” ve “ça­lışma barışı”... Sadece üret­kenlik/verimlilik için değil, çalışma barışı için de, “her alanda ağır yük yüklenen” iş­çinin ayrıcalığı olmalı…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Dünyada yeni salgın: “Sorun çözüyor” gibi davranıp, çok daha büyüğünü yaratma… 29 Mayıs 2025
Taşa, demire yatırdık; üretime para bırakmadık… 28 Mayıs 2025
Sanayi ve Teknoloji Kolejleri'nin sayısına değil niteliğine odaklanalım 27 Mayıs 2025
Para, “geliştirme/teknoloji/ üretim” getirmedi; Geliştirme/teknoloji/ üretim “para” getirdi… 26 Mayıs 2025
“Sermaye yetersizliği” ve “faiz yüksekliği” vurdu; Halka arzlar kasıma kadar durdu… 23 Mayıs 2025
Yüzde 64’e yakın artırarak rekor kırdık… 22 Mayıs 2025
İthal ettiğimiz 365 milyon varil petrolü, üretebilir miyiz? 21 Mayıs 2025
Petrol üretme şansı/ çabasına mı sevinelim? Kaçak tüketimin yoğunluğuna mı üzülelim? 20 Mayıs 2025
“Üretimden soğutan sosyal yapı” ve geleceğimiz gençlerin bayramı... 19 Mayıs 2025
55 yaş ortalamasındaki 2 milyon çiftçi, 150 milyon kişiyi (nüfus+turist) besleyebilir mi?… 16 Mayıs 2025