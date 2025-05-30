Ücretler reel olarak arttığında: “İşçi maliyetleri arttı” diye üzülmek mi? “İşçi verimliliği artacak” diye sevinmek mi?

Hollanda’da ya­pılan mutluluk araştırması:

“İşçi mutlu ise (ça­lıştığı işyerinin de) üretkenliği, yaratıcı­lığı ve verimliliği ar­tıyor…”

“Ücretler ise işçi mutluluğunu etkile­yen faktörler arasında (açık ara) ilk sırada yer alıyor…”

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Bu nedenle Hollanda’da, ka­mu/özel tüm çalışanlar arasın­da, işçi sınıfına çok daha fazla değer veriliyor…

Sanayi/tarım işçileri ve tek­nik elemanlar: “Kamu çalışanla­rının aldığı ücretin kaynağı” ola­rak nitelendiriliyor…

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İşçi bizde de değerliydi…

Sümerbank gibi modeller:

Finansal sıkıntıya rağmen, meslek/yetenek sahibinin, ken­dini geliştirmesine sağlanan olanaklarla gelişti…

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İşçiye/teknik elemana verilen değer ile ilgili en güzel örneği;

90’larda Kamu Finansma­nı Genel Müdürlüğü ve Hazine Müsteşar Yardımcılığı görev­lerinde de bulunan Mahfi Eğil­mez’den dinlemiştik:

“17 yaşında işçi statüsü ile ça­lışmaya başladım…

Ayda 600 lira kazanıyordum…

Bir memur o dönem 495 lira maaş alıyordu…

Mühendislik Fakültesi’ni bi­tiren teknik elemanlar ise ayda 2 bin 700 lira kazanıyordu…

600 liralık işçilikten, 495 lira­lık memurluğa geçmek için: İn­sanüstü bir çabayla çalışıp, Mül­kiye’ye girdim…”

VELHASIL

Emek yoğun sektörlerde, “İşçi maliyetleri arttı, rekabet avantajımızı kaybettik… Ya kapatacağız, ya da işçilik ma­liyeti düşük ülkelere taşınaca­ğız…” diye, ses yükseltenleri­mizin sayısı artıyor…

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İSO 500’ün “işçi sayısı ve maliyeti” verisi ise doğru öl­çekte, göreceli yoğun tekno­lojiyle üretim yapanlardaki farklılığı ortaya koyuyor:

“2022’de ilk 500’de çalışan 788 bin işçi, toplam 194 milyar lira ücret almış… 2023’te 803 bin çalışan, toplam 426 milyar lira ücret almış… 2024’te ise çalışan sayısı 825 bine çıkar­ken, ödenen ücret 813 milyar liraya yükselmiş…”

Ve…

“Karlılıktaki düşüşte talep daralması ve fiyat indirimleri­nin etkisi daha fazla…”

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Ekonomilerin temel yapıta­şıdır “çalışma hayatı” ve “ça­lışma barışı”... Sadece üret­kenlik/verimlilik için değil, çalışma barışı için de, “her alanda ağır yük yüklenen” iş­çinin ayrıcalığı olmalı…