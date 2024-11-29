“Ucuz işgücü” ile değil, eğitimle kalkındı Çin…
Dünya ülkeleri…
Farklı “eğitim sistemleri” uyguluyor…
Güney Kore, İskandinav Ülkeleri, Singapur, Almanya gibi onlarca ülkeyi başarıya ulaştıran “eğitim sistemleri” de ayrıntılarıyla biliniyor…
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Türkiye mi?
Onlarca yıldır eğitim sistemini tartışıyor… Aynı iktidarın “görev devralan” her “yeni” bakanı dahi, göreve, “sistemi değiştireceğim” sözleriyle başlıyor…
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Sonrasında…
Başarılı/rasyonel modeller dururken, başarı getirmeyen model/modeller uygulanmaya devam ediyor… Ekonomideki durumumuz, bu iddiayı/tespiti doğruluyor…
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Sonuç:
Eğitim sistemi nedeniyle değişen sosyo-kütürel yapı ve çalışma hayatı…
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Ve o yapının getirisi:
Kamu personeli sayısında ve maliyetinde artış… “Toplam kamu personeli gideri”nde on ayda yüzde 105 artış…Ve kamu harcamalarında son 10 ayda yüzde 115’lik artış… Ve bu politikanın “istihdamı üretimden uzaklaştırması” nedeniyle, vergi gelirlerinde azalış… Ve bütçe açığında 2 trilyon liraya varış…
VELHASIL
Eğitimde, Almanya, Güney Kore gibi ülkeler ön plana çıkarılıyor…
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Çin gibi ülkelerin ise “ucuz işgücü” sayesinde kalkındığı sanılıyor…
Ve…
Çin’in son 10 senede yaptığı teknolojik atağın, eğitim politikasındaki değişiklikten kaynaklandığına vurgu yapılmıyor….
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Bilinsin…
En fazla bilimsel yayın yapan üniversiteler arasında Çin üniversiteleri başı çekiyor…
Hatta 2023 sıralamasında:
Çin’den 9 üniversite, ABD’den ise 1 üniversite (Harvard) bulunuyor…