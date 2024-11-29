“Ucuz işgücü” ile değil, eğitimle kalkındı Çin…

Dünya ülkeleri…

Farklı “eğitim sistemleri” uygulu­yor…

Güney Kore, İskandinav Ülkeleri, Singa­pur, Almanya gibi onlarca ülkeyi başarıya ulaştıran “eğitim sistemleri” de ayrıntıla­rıyla biliniyor…

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Türkiye mi?

Onlarca yıldır eğitim sistemini tartışı­yor… Aynı iktidarın “görev devralan” her “yeni” bakanı dahi, göreve, “sistemi değiş­tireceğim” sözleriyle başlıyor…

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Sonrasında…

Başarılı/rasyonel modeller dururken, başarı getirmeyen model/modeller uygu­lanmaya devam ediyor… Ekonomideki du­rumumuz, bu iddiayı/tespiti doğruluyor…

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Sonuç:

Eğitim sistemi nedeniyle değişen sos­yo-kütürel yapı ve çalışma hayatı…

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Ve o yapının getirisi:

Kamu personeli sayısında ve maliyetin­de artış… “Toplam kamu personeli gide­ri”nde on ayda yüzde 105 artış…Ve kamu harcamalarında son 10 ayda yüzde 115’lik artış… Ve bu politikanın “istihdamı üre­timden uzaklaştırması” nedeniyle, ver­gi gelirlerinde azalış… Ve bütçe açığında 2 trilyon liraya varış…

VELHASIL

Eğitimde, Almanya, Güney Kore gi­bi ülkeler ön plana çıkarılıyor…

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Çin gibi ülkelerin ise “ucuz işgücü” sayesinde kalkındığı sanılıyor…

Ve…

Çin’in son 10 senede yaptığı tek­nolojik atağın, eğitim politikasındaki değişiklikten kaynaklandığına vurgu yapılmıyor….

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Bilinsin…

En fazla bilimsel yayın yapan üni­versiteler arasında Çin üniversiteleri başı çekiyor…

Hatta 2023 sıralamasında:

Çin’den 9 üniversite, ABD’den ise 1 üniversite (Harvard) bulunuyor…