Ülkemizde emeklilik yaşı kaç!

Son günlere hükümet yet­kilileri ülkemizde emekli­lik yaşı konusunda açıklama­lar yapıyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ülkemiz içi emeklilik yaşı 45- 50 uygun değildir açıklaması yaptı. Hatta Gelişmiş ülkelerde çalışanların emeklileri karşıla­ma oranının 4 çalışana 1 emekli olduğu şeklinde açıklama yaptı.

Bu açıklamaların hiçbir geçerlili­ği yok, sadece kulaktan duyulan bil­giler ile yapılan açıklamalar.

Birincisi ülkemizde 9.9.1999 ta­rihinden sonra 30.04.2008 tarihi­ne kadar sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşından önce emekli olamaz. 1.5.2008’den sonra sigor­talı olanlar ise kadınlar kademeli olarak 55-65 yaş, erkekler ise kade­meli olarak 60-65 yaşında emekli olacak. Yani ülkemizde son 25 yıl­dır sigortalı olan ve bundan sonra sigortalı olacaklarda 45-50 yaşında emekli edecek bir emeklilik siste­mi yok! Madem böyle bir sistem yok neden sürekli bu konuda açıklama­lar yapılıyor.

4.5 milyon EYTL var

Sadece 8.9.1999 tarihine ka­dar sigortalı olan yaklaşık 4.5 mil­yon EYT’li vardı, bu kişiler için 3.3.2023’de yaş şartı kaldırıldı yak­laşık 2 milyon EYT’li oldu, 2.5 mil­yon EYT’li sigortalılık süresi ve prim gününü tamamladığında emekli olacak.

Ülkemizde EYT ile sanki emekli­lik yasaları değişmiş herkes 45-50 yaşında emekli olabiliyormuş gibi bir algı oluşturuluyor.

Gelelim ikinci konuya, gelişmiş ül­kelerde dört çalışan bir emekli finan­se ediyor cümlesi son derece yanlış, bilgisizce kurulun, yanlış bilgidir.

Aktif/Pasif oranında en iyi olan ülke İzlanda’dır. Bu ülkede dahi 2.5 çalışan 1 emekli finanse ediyor. Bi­zim ülkemiz Bu konuda Fransa, İtalya, Belçika, İsviçre, Portekiz gi­bi ülkelerden dahi iyi orana sahiptir.

Türkiye’de çalışan sayısı az

Ülkemizde emekli sayısı çok de­ğildir. Yaklaşık 16 milyon emekli var diye açıklamalar yapılıyor an­cak ülkemizde yaklaşık 11 milyon emeklimiz var. Peki neden 16 mil­yon olarak açıklanıyor. Yaklaşık 5 milyon dul yetim aylığı alan kişi var, bu kişiler emekli aylığı almıyor, emekli olan kişiden dolayı hak sahi­bi olarak dul yetim aylığı alıyor. Bu aylıklarda ömür boyu verilmiyor. Dul kadın evlendiğinde kesiliyor, yetim kız evlendiğinde, çalıştığın­da, kendisi emekli olduğunda kesi­liyor. Yetim erkek çocuğunun yetim aylığı eğitim süreci bittiğinde ke­siliyor. Yani bu kişiler emekli değil. Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 12.500 TL’ye tamamlanıyor. Dul ye­tim aylığında ise tamamlanmıyor.

Ülkemizde emekli sayısı çok de­ğil, ülkemizde çalışan sayısı az.

Hemen hemen aynı nüfusa sahip olduğumuz Almanya’da emekli sa­yısı 26 milyon, neden Almanya’da çok emekli aylığı var diye açıklama yapılmıyor. Çünkü Almanya’da ça­lışan sayısı 45 milyon, bizde dul ye­tim aylıkları ile birlikte 16 milyon kişiye aylık verilirken kayıtlı çalı­şan sayısı 25 milyon, kayıt dışı ça­lışan sayısı 10 milyonun üzerinde, kayıt dışı çalışan kişiler sisteme da­hil olsa ülkemiz ülkemizin sosyal güvenlik sistemi Avrupa’da en iyi ülkelerden biri olabilir.