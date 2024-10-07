Ülkemizde emeklilik yaşı kaç!
Son günlere hükümet yetkilileri ülkemizde emeklilik yaşı konusunda açıklamalar yapıyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ülkemiz içi emeklilik yaşı 45- 50 uygun değildir açıklaması yaptı. Hatta Gelişmiş ülkelerde çalışanların emeklileri karşılama oranının 4 çalışana 1 emekli olduğu şeklinde açıklama yaptı.
Bu açıklamaların hiçbir geçerliliği yok, sadece kulaktan duyulan bilgiler ile yapılan açıklamalar.
Birincisi ülkemizde 9.9.1999 tarihinden sonra 30.04.2008 tarihine kadar sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşından önce emekli olamaz. 1.5.2008’den sonra sigortalı olanlar ise kadınlar kademeli olarak 55-65 yaş, erkekler ise kademeli olarak 60-65 yaşında emekli olacak. Yani ülkemizde son 25 yıldır sigortalı olan ve bundan sonra sigortalı olacaklarda 45-50 yaşında emekli edecek bir emeklilik sistemi yok! Madem böyle bir sistem yok neden sürekli bu konuda açıklamalar yapılıyor.
4.5 milyon EYTL var
Sadece 8.9.1999 tarihine kadar sigortalı olan yaklaşık 4.5 milyon EYT’li vardı, bu kişiler için 3.3.2023’de yaş şartı kaldırıldı yaklaşık 2 milyon EYT’li oldu, 2.5 milyon EYT’li sigortalılık süresi ve prim gününü tamamladığında emekli olacak.
Ülkemizde EYT ile sanki emeklilik yasaları değişmiş herkes 45-50 yaşında emekli olabiliyormuş gibi bir algı oluşturuluyor.
Gelelim ikinci konuya, gelişmiş ülkelerde dört çalışan bir emekli finanse ediyor cümlesi son derece yanlış, bilgisizce kurulun, yanlış bilgidir.
Aktif/Pasif oranında en iyi olan ülke İzlanda’dır. Bu ülkede dahi 2.5 çalışan 1 emekli finanse ediyor. Bizim ülkemiz Bu konuda Fransa, İtalya, Belçika, İsviçre, Portekiz gibi ülkelerden dahi iyi orana sahiptir.
Türkiye’de çalışan sayısı az
Ülkemizde emekli sayısı çok değildir. Yaklaşık 16 milyon emekli var diye açıklamalar yapılıyor ancak ülkemizde yaklaşık 11 milyon emeklimiz var. Peki neden 16 milyon olarak açıklanıyor. Yaklaşık 5 milyon dul yetim aylığı alan kişi var, bu kişiler emekli aylığı almıyor, emekli olan kişiden dolayı hak sahibi olarak dul yetim aylığı alıyor. Bu aylıklarda ömür boyu verilmiyor. Dul kadın evlendiğinde kesiliyor, yetim kız evlendiğinde, çalıştığında, kendisi emekli olduğunda kesiliyor. Yetim erkek çocuğunun yetim aylığı eğitim süreci bittiğinde kesiliyor. Yani bu kişiler emekli değil. Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 12.500 TL’ye tamamlanıyor. Dul yetim aylığında ise tamamlanmıyor.
Ülkemizde emekli sayısı çok değil, ülkemizde çalışan sayısı az.
Hemen hemen aynı nüfusa sahip olduğumuz Almanya’da emekli sayısı 26 milyon, neden Almanya’da çok emekli aylığı var diye açıklama yapılmıyor. Çünkü Almanya’da çalışan sayısı 45 milyon, bizde dul yetim aylıkları ile birlikte 16 milyon kişiye aylık verilirken kayıtlı çalışan sayısı 25 milyon, kayıt dışı çalışan sayısı 10 milyonun üzerinde, kayıt dışı çalışan kişiler sisteme dahil olsa ülkemiz ülkemizin sosyal güvenlik sistemi Avrupa’da en iyi ülkelerden biri olabilir.