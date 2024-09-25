Un ithalatı yasağı kalkacak

Çiftçileri korumak için 15 Ekim’e kadar uzatılan buğday ithalat yasağı kaldırıla­cak mı? İhracatın yıldızı un sanayi, son yıl­larda Ortadoğu’daki dampinglerle/ yüksek fiyat/ekonomik istikrarsızlıklarla ve komşu­lardaki çatışmaların olumsuz etkileriyle mü­cadele ediyor.

TUSAF Başkanı Haluk Tezcan Rusya için “buğday satılan yerlere un gide­mez endişeye mahal yok dese de” Rusya ve Ukrayna, Türkiye’ye satamadığı buğdayı AB pazarında ve hatta eskiden Avustralya’nın elinde olan Asya pazarına satıyor.

Agresif Rusya aynı ülkelerdeki Türkiye un pazarına da göz dikmiş durumda. TMO’nun sanayici­ye sübvansiyonlu buğday verebileceği konu­şulurken un fabrikaları oldukça endişeli. So­run sadece iç pazardaki buğdayın fiyatı değil, kalitesi. Geçmiş yıllarda ithal edilen yüksek proteinli buğdaylarla iç pazarlardan alınan buğdaylar paçal yapılıp standartlara uygun unlar yapılıyordu. Tahminim odur ki yasak kota konularak esnetilecek.

Tarımı coğulcu cehalete kurban ediyoruz

Tarım gıda ekosistemi her gün binlerce hurafe bilgiye maruz bırakılıyor, zihinleri­miz zehirleniyor. Türkiye gibi “bilim okur yazarlığında” ikmale kalmış ülkelerde bilgi kirliliğiyle spekülatif silahlar yaratıyoruz. Son günlerde TMO’nun açık yığın olarak da adlandırılan “toprakta depolama” tekniği “buğdayı toprağa gömdüler” şeklinde yansı­tılarak hem kötü niyet hem de derin cehalet ortaya konuluyor. Zira biraz ziraat ilmi bilen herkes bunun bir yöntem olduğunu, olası fi­renin binde 5 gibi kabul edilebilir düzeyde planlandığını, ABD gibi pek çok gelişmiş ül­kede hala kullanıldığını bilir.

Okyanus altı yaşam risk altında

Derin deniz yatağını endüstriyel maden­ciliğe açan ilk ülke olan Norveç’te, tüylü ka­rides gibi pek çok türün yaşamı risk altında. “Tehlike Altındaki Yaşam Hazineleri” ra­poruna göre; madencilik nedeniyle yapıla­cak nakliye ve makine kullanımı nedeniyle yaşanacak gürültü ve ışık kirliliğinden ötü­rü, besin zincirinin tepesindeki balinaların iletişim kurma, beslenme ve yön bulma için gereken ses tanıma yetenekleri risk altında. Derin deniz mercanları ve süngerlerden olu­şan “su altı ormanları” eşsiz bir okyanus altı akustiğiyle canlıların ahenk içinde yaşama­sını sağlıyor. Tek bir türün yaşam dinamiği değiştiğinde suyun altındaki tüm canlıların canlılık evreni zarar görüyor, okyanus habi­tatı bozuluyor.

Lahey’de fosil yakıt şirketlerinin reklamları yasaklandı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “Dezenformasyonu Beslemeyi Durdurma Çağrısına” karşılık Lahey, fosil yakıt şirketle­rinin reklamlarını yasaklayan çığır açıcı bir yasayı kabul etti. 1 Ocak 2025 yılında yürür­lüğe girecek yasak, fosil yakıt ürünleri/yolcu gemileri ve hava yolculuğu gibi yüksek kar­bonlu hizmetler için geçerli. Guterres Çev­re Günü konuşmasında “fosil yakıt endüst­risi için utanmadan yeşil aklama yapıyorlar” demişti.

Climate Action Against tarafından yapılan bir araştırmaya göre, fosil şirketleri COP28 öncesi milyarlarca dolarlık reklamla süreci manipüle etti. COP’lar fosil yakıt şir­ketlerinin “kara imajlarının aklandığı plat­forma dönüştü. Kick Big Polluters’e göre fo­sil şirketlerden 2456 kişi COP28’e gitti, lobi yaptı. Dünyanın en büyük petrol şirketlerin­den Suudi Aramco 2026 Erkekler, 2027 Ka­dınlar Dünya Kupası’na sponsor olarak sözde sürdürülebilirlik ve iklim dostu algısı yaratı­yor. COP29’un başında eski bir petrolcü var, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.

Kıyamet anı kaçılacak ülkeler

Yaz boyu dünyanın zenginlerinin kıya­met sığınaklarını tartıştık. Soylu zenginler yerin yedi kat altında şaşalı hayatlarını sü­rerken insanlık kendini nasıl muhafaza ede­cek. Anglia Rustin Üniversitesi’nden bilim insanlarına göre, iklim değişikliği kaynak­lı kıyametten en iyi korunan ülkeler, “Yeni Zelanda, Avustralya ve İrlanda.” Ortak özel­likleri; nüfusun azlığı, tarım arazilerinin bü­yüklüğü, denizlere doğrudan erişim, yeni­lenebilir enerji potansiyelleri. Memleketin her köşesi cennet diyenlere kötü haber Tür­kiye liste dışı. Notre Dame Küresel Uyum Girişimi’ne göre, kıyamet anında kaçılacak en iyi yerler İskandinav ülkeleri.