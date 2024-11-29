Üniversiteli gençler döngüsel ekonomiye hazırlanıyor

Kariyer planımı yaparken mesleğimin odağına sürdürülebilirlik ilkelerini na­sıl alacağım? Mesleğimi sürdürülebilirlik ile nasıl hizalayacağım? Sürdürülebilirlik ile bağlantılı yeni meslekler ve iş alanları oluşuyor. Kariyer planımında bu meslekle­rin yeri olabilir mi? Yeşil becerilerimi nasıl geliştirebilirim? Bireysel olarak ve içinde bulunduğum topluluk ile birlikte gezegen­de nasıl olumlu etki bırakabilirim? Olumlu etkiyi artırmak için nasıl daha çok işbirliği yapabilirim?

Mesleğimde insanın ve gezegenin ihti­yaçlarını karşılayan çözümleri nasıl geliş­tirebilirim? Küresel kalkınma için kapsayı­cılık hedefli neler yapabilirim? Farklılıkla­ra karşı önyargılar nasıl kırılabilir?

İş dünyasının geleceğinde “döngüsel eko­nomi” var. Doğrusal sistemleri döngüsel­leştiren yenilikçi çözümler geliştirmek için neler yapmalıyım? Yükselen değer “onarıcı sistemler” üzerine kendimi nasıl geliştire­bilirim? Yenilikçi fikirlerin yaratılması, uy­gulamaya geçmesi ve sürekliliğinin sağlan­ması için hangi adımları atmalıyım?

Sürdürülebilirlik odaklı kariyer için rehber

İş yaşamına hazırlanan gençlerin tüm bu sorularına festivalde yanıtlar arıyoruz. Gençleri, iş dünyasını ve üniversiteleri buluşturan Sürdürülebilir Yaşam Festiva­li, Sürdürülebilir Yaşam Okulu öncülüğün­de ve Akbank ana sponsorluğunda 1 Aralık 2024’te Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’n­de gerçekleşiyor. İstanbul’daki üniversit­lerin öğrencileri, sürdürülebilirlik ve ka­riyer merkezi yöneticileri festivale yoğun ilgi görteriyor. Bu yıl festivalin kolaylaştı­rıcıları Koç Üniversitesi ve Marmara Üni­versitesi.

Festivalde BM Sürdürülebililr Kalkın­ma Amaçları ile bağlantılı dört oturum var. “Dünyanın İhtiyaç Haritası” adlı oturum­da insanın ve gezegenin ihtiyaçlarına yö­nelik öneriler konuşuluyor. Konuşmacılar; Oyuncu, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı, UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, IDEMA, INOGAR, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür, Yeditepe Üniversitesi Öğrencisi, İhtiyaç Haritası Temsilcisi Ayşe Deren Bildirici.

“Eşit İş = Kapsayıcı Kalkınma” oturu­munda ES Kariyer Kurucusu Esra Odabaşı moderatörlüğünde Akbanklı Deneyimi ve İç İletişim Müdürü Gümrah Alayoğlu, KA­GİDER Yönetim Kurulu Üyesi Selen Erde­niz Kahraman, Tohum Otizm Vakfı İstih­dam ve İş Koçu Direktörü Elif Karabulut ve Boğaziçi Üniversite Öğrencisi, Akbank Gençlik Akademisi Katılımcısı İrem Yıl­maz iş dünyasında önyargıları kırmak üze­rine konuşuyor.

“Genç Profesyonellerden Yenilikçi Pro­jeler” oturumu Anadolu Efes Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi moderatörlüğünde gerçekleşiyor. UN Global Compact Türkiye Genel Sekre­ter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu, UNDP GEF-SGP Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun, Koç Üniversitesi KUSIF Yönetici Direktö­rü Dr. Gonca Ongan, Marmara Üniversite­si Öğrencisi, Sustainfinity Ürün Geliştirme Direktörü Onur Ökten ise sürdürülebilirlik için inovasyonun önemine değiniyor.

“Sürdürülebilirlik Odaklı Kariyer” otu­rumu konuşmacıları; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, Koç Üniversitesi Kariyer Ge­lişim Merkezi Direktörü Tuna Dağlı, Mar­mara Üniversitesi Sürdürülebilir Üniver­site İç Denetim Birimi Danışmanı Prof. Dr. Esra Yüksel Acı ve Koç Üniversitesi Öğren­cisi Rümeysa Özsağlıcak.

Festivalin etki hedefleri ölçülüyor

Festival etki ölçümünü Marmara Üni­versitesi ve sürdürülebilirlik için yeni ne­sil teknolojiler geliştiren Sustainfinity ya­pıyor. Yenilikçi bakışlara, zihinlere, fikirle­re ve işleyen projelere ihtiyacımız var. Bilgi ve destek için: SurdurulebilirYasamFesti­vali.com