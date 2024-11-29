Üniversiteli gençler döngüsel ekonomiye hazırlanıyor
Kariyer planımı yaparken mesleğimin odağına sürdürülebilirlik ilkelerini nasıl alacağım? Mesleğimi sürdürülebilirlik ile nasıl hizalayacağım? Sürdürülebilirlik ile bağlantılı yeni meslekler ve iş alanları oluşuyor. Kariyer planımında bu mesleklerin yeri olabilir mi? Yeşil becerilerimi nasıl geliştirebilirim? Bireysel olarak ve içinde bulunduğum topluluk ile birlikte gezegende nasıl olumlu etki bırakabilirim? Olumlu etkiyi artırmak için nasıl daha çok işbirliği yapabilirim?
Mesleğimde insanın ve gezegenin ihtiyaçlarını karşılayan çözümleri nasıl geliştirebilirim? Küresel kalkınma için kapsayıcılık hedefli neler yapabilirim? Farklılıklara karşı önyargılar nasıl kırılabilir?
İş dünyasının geleceğinde “döngüsel ekonomi” var. Doğrusal sistemleri döngüselleştiren yenilikçi çözümler geliştirmek için neler yapmalıyım? Yükselen değer “onarıcı sistemler” üzerine kendimi nasıl geliştirebilirim? Yenilikçi fikirlerin yaratılması, uygulamaya geçmesi ve sürekliliğinin sağlanması için hangi adımları atmalıyım?
Sürdürülebilirlik odaklı kariyer için rehber
İş yaşamına hazırlanan gençlerin tüm bu sorularına festivalde yanıtlar arıyoruz. Gençleri, iş dünyasını ve üniversiteleri buluşturan Sürdürülebilir Yaşam Festivali, Sürdürülebilir Yaşam Okulu öncülüğünde ve Akbank ana sponsorluğunda 1 Aralık 2024’te Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor. İstanbul’daki üniversitlerin öğrencileri, sürdürülebilirlik ve kariyer merkezi yöneticileri festivale yoğun ilgi görteriyor. Bu yıl festivalin kolaylaştırıcıları Koç Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi.
Festivalde BM Sürdürülebililr Kalkınma Amaçları ile bağlantılı dört oturum var. “Dünyanın İhtiyaç Haritası” adlı oturumda insanın ve gezegenin ihtiyaçlarına yönelik öneriler konuşuluyor. Konuşmacılar; Oyuncu, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı, UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, IDEMA, INOGAR, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür, Yeditepe Üniversitesi Öğrencisi, İhtiyaç Haritası Temsilcisi Ayşe Deren Bildirici.
“Eşit İş = Kapsayıcı Kalkınma” oturumunda ES Kariyer Kurucusu Esra Odabaşı moderatörlüğünde Akbanklı Deneyimi ve İç İletişim Müdürü Gümrah Alayoğlu, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Selen Erdeniz Kahraman, Tohum Otizm Vakfı İstihdam ve İş Koçu Direktörü Elif Karabulut ve Boğaziçi Üniversite Öğrencisi, Akbank Gençlik Akademisi Katılımcısı İrem Yılmaz iş dünyasında önyargıları kırmak üzerine konuşuyor.
“Genç Profesyonellerden Yenilikçi Projeler” oturumu Anadolu Efes Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi moderatörlüğünde gerçekleşiyor. UN Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu, UNDP GEF-SGP Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun, Koç Üniversitesi KUSIF Yönetici Direktörü Dr. Gonca Ongan, Marmara Üniversitesi Öğrencisi, Sustainfinity Ürün Geliştirme Direktörü Onur Ökten ise sürdürülebilirlik için inovasyonun önemine değiniyor.
“Sürdürülebilirlik Odaklı Kariyer” oturumu konuşmacıları; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi Direktörü Tuna Dağlı, Marmara Üniversitesi Sürdürülebilir Üniversite İç Denetim Birimi Danışmanı Prof. Dr. Esra Yüksel Acı ve Koç Üniversitesi Öğrencisi Rümeysa Özsağlıcak.
Festivalin etki hedefleri ölçülüyor
Festival etki ölçümünü Marmara Üniversitesi ve sürdürülebilirlik için yeni nesil teknolojiler geliştiren Sustainfinity yapıyor. Yenilikçi bakışlara, zihinlere, fikirlere ve işleyen projelere ihtiyacımız var. Bilgi ve destek için: SurdurulebilirYasamFestivali.com