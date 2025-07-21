Üreteceksen, Çinli de olsan gel; pazarı kullanacaksan, ABD’li de olsan git…

Çinli şirketler…

ABD’de, tek başlarına (ortaksız) 270 bin dönümün üzerinde, verimli/sulak ve ekili tarım arazisine sahip…

Yaklaşık 200 bin dönümlük “atıl bırakıl­mış tarımsal alan”ın da alımını yapmış…

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Hatta:

Batıyı besleyen Kaliforniya…

Ve…

Doğuyu besleyen Karolina, Virginia gibi eyaletlerde, tarım alanlarının onda birine yakını Çinli şirketlere ait…

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Dahası:

Çinli sermaye grupları, tarımsal üretim yapan birçok ABD’li şirkete de, tahvil/hisse alımıyla ortak…

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ABD’de tarım arazilerinin yüzde 70’e ya­kını hayvancılık için kullanılıyor…

Yani…

Tarımsal amaçlı kullanılan toplam 1.2 milyar dönümlük arazinin yaklaşık 820 milyon dönümü otlaklara/meralara ayrılı­yor…

Üstüne:

Bu alanların genişletilmesi planlanıyor…

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Tarım arazilerinin 400 milyon dönümlük bölümü mü?

Büyük bölümünde tarımsal ekim yapılı­yor…

Ama…

Bir ülkeyi kalkındıracak bölümü atıl du­ruyor…

VELHASIL

ABD’nin ithalatı artıyor…

Yani ürettiğinden fazlasını tüketiyor…

Dolayısıyla borcu da artıyor…

Bu tarafıyla bize benziyor…

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Yanısıra atıl bıraktığı alanlar artıyor…

Beşeri sermayeden, tarım/enerji/turizm alanlarına kadar birçok alanda reform gereki­yor…

Bu tarafıyla da bize benziyor…

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Çok eleştirdiğimiz Trump, burada doğruyu yapıyor…

Ve ABD’nin üretebilecekken ithal ettiği ürün­lerin üretiminin ABD’de yapılması için çabalı­yor…

Yatırımcıysa; Çinliye de, Orta Asyalıya da, Af­rikalıya da kapıyı sonuna kadar açıyor…

Değilse ve ithalatçıysa ABD’li de olsa taviz vermiyor…

Bu tarafı şimdilik kimseye benzemiyor…