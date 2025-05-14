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Üretim ve ihracatla büyüyeceğiz dedik; üretene faizi %95’e çıkardık, tüketene %42’ye indirdik

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Üreticiler, ihracatçılar, çiftçilerin kullandığı işletme kredilerinin fai­zi:

Merkez Bankası’nın ve­rilerine göre yüzde 95’e yaklaştı…

***

Taşıt kredisi mi?

Yüzde 42’de kaldı…

***

Onlarca kez yaşadık…

Bu nedenle;

Rasyonellikten uzak olanlarımız dahi, ekono­mik krizlerimizi, hangi uy­gulamaların besleyip/w büyüttüğünü, “bir teoris­yen kadar” biliyor…

***

Bir ekonomi “tüketerek”, “İthal ederek”, “rantla”, “borçla” da büyüyebilirdi…

Denendi…

Güzel günlerdi(!)…

***

Ama:

Yerli üreticinin reka­bet edebilirliğini törpüle­yen, kabiliyet kaybetmesi­ni sağlayan yan etkilere sa­hipti…

***

Ve bugünlere gelindi…

VELHASIL

Dünyayla rekabet edebilen (beşeri gücüyle, teknolojisiyle, verimliliğiyle, kalitesiyle…) reel sektörlerdir, “kalkınarak büyümenin”, “refahı getirecek büyümenin”, “sürdürülebilir büyümenin” aracı… Yani… Dünyayla rekabet edebilen reel sektörlerdir “düşük enflasyonun”, “cari fazlanın”, “denk bütçenin”, “yüksek alım gücünün” aracı…

Ve… Borçlanarak değil, “hayalimizdeki bu reel sektör” aracılığı ile kalkındıkça edinilmeliydi/edinilmeli tüketim alışkanlığı…

***

İhtiyaç kredilerinde faizin yüzde 74, taşıt kredisinde 42, işletme kredisinde 95 (teşvikli, yeni yatırımlar için 63/72 arası farklı oranlar uygulanabiliyor) olması, ne anlatıyor?

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