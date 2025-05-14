Üretim ve ihracatla büyüyeceğiz dedik; üretene faizi %95’e çıkardık, tüketene %42’ye indirdik
Üreticiler, ihracatçılar, çiftçilerin kullandığı işletme kredilerinin faizi:
Merkez Bankası’nın verilerine göre yüzde 95’e yaklaştı…
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Taşıt kredisi mi?
Yüzde 42’de kaldı…
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Onlarca kez yaşadık…
Bu nedenle;
Rasyonellikten uzak olanlarımız dahi, ekonomik krizlerimizi, hangi uygulamaların besleyip/w büyüttüğünü, “bir teorisyen kadar” biliyor…
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Bir ekonomi “tüketerek”, “İthal ederek”, “rantla”, “borçla” da büyüyebilirdi…
Denendi…
Güzel günlerdi(!)…
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Ama:
Yerli üreticinin rekabet edebilirliğini törpüleyen, kabiliyet kaybetmesini sağlayan yan etkilere sahipti…
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Ve bugünlere gelindi…
VELHASIL
Dünyayla rekabet edebilen (beşeri gücüyle, teknolojisiyle, verimliliğiyle, kalitesiyle…) reel sektörlerdir, “kalkınarak büyümenin”, “refahı getirecek büyümenin”, “sürdürülebilir büyümenin” aracı… Yani… Dünyayla rekabet edebilen reel sektörlerdir “düşük enflasyonun”, “cari fazlanın”, “denk bütçenin”, “yüksek alım gücünün” aracı…
Ve… Borçlanarak değil, “hayalimizdeki bu reel sektör” aracılığı ile kalkındıkça edinilmeliydi/edinilmeli tüketim alışkanlığı…
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İhtiyaç kredilerinde faizin yüzde 74, taşıt kredisinde 42, işletme kredisinde 95 (teşvikli, yeni yatırımlar için 63/72 arası farklı oranlar uygulanabiliyor) olması, ne anlatıyor?