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“Üretimden soğutan sosyal yapı” ve geleceğimiz gençlerin bayramı...

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Yaş ortala­mamız 35’e dayandı…

***

1 9 7 0 ’ d e 19’muş ortala­ma…

1 9 8 0 ’ d e 20’ymiş…

Bugünün ge­lişmişleri, o dö­nem, eğitim/sanayi hamlele­ri yaparken…

Biz mi?

Gençlerimizin enerjisini farklı alanlara yönlendirece­ği politikalar izlemişiz…

***

Yaş ortalamamız

2000’de 22’ye, 2010’da 29’a yükselirken;

farklı bir politika mı izlen­miş?

***

O dönemlerde de, gençle­rin çoğunluğu…

En verimli çağlarında:

Yetenek törpüleyen nite­liksiz okullarda ve para/ tecrübe kazandırmakta geciken işyerlerinde, vakit geçirmeye yönlendirilmiş…

***

Ve yıl 2025…

Yaş ortalaması 34’ü aştı…

***

Geleceğimiz gençler;

Niteliksiz okullarda, “eko­nominin talebi olmayan” bölümlerde;

“kamu kurumunda ça­lışacağım” hevesiyle/he­defiyle, idealiyle(!) (“Üre­tim-üretmek kazandır­mıyor/kazandırmaz” algısıyla) yaş almaya devam ediyor…

VELHASIL

Pakistan’da yaş ortalama­sı 22…

Bangladeş’te 26…

Bir zamanlar övündüğü­müz genç nüfus, şimdi on­larda…

***

Yurtdışı fuarlarda karşıla­şıyorum, “katılımcıları so­ru yağmuruna tutan” Pakis­tanlı/Bangladeşli üniversite öğrencileriyle…

Ve 65 yaş üstü tecrübeli öğretmenleriyle…

Pakistan, Bangladeş dahi gençlerini uçaklara doldu­rup, gelişmiş ülkelerdeki fu­arlara gönderiyor; görerek/ yaparak öğrensinler, “dün­yayı tanısınlar”, “meraklan­sınlar”, “mesleklerini sev­sinler/geliştirsinler” diye…

***

Biz mi?

“Gençlerimiz gelece­ğimiz”, “Gençlerimizi iyi yetiştirmeliyiz” demeye devam…

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