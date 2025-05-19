“Üretimden soğutan sosyal yapı” ve geleceğimiz gençlerin bayramı...
Yaş ortalamamız 35’e dayandı…
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1 9 7 0 ’ d e 19’muş ortalama…
1 9 8 0 ’ d e 20’ymiş…
Bugünün gelişmişleri, o dönem, eğitim/sanayi hamleleri yaparken…
Biz mi?
Gençlerimizin enerjisini farklı alanlara yönlendireceği politikalar izlemişiz…
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Yaş ortalamamız
2000’de 22’ye, 2010’da 29’a yükselirken;
farklı bir politika mı izlenmiş?
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O dönemlerde de, gençlerin çoğunluğu…
En verimli çağlarında:
Yetenek törpüleyen niteliksiz okullarda ve para/ tecrübe kazandırmakta geciken işyerlerinde, vakit geçirmeye yönlendirilmiş…
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Ve yıl 2025…
Yaş ortalaması 34’ü aştı…
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Geleceğimiz gençler;
Niteliksiz okullarda, “ekonominin talebi olmayan” bölümlerde;
“kamu kurumunda çalışacağım” hevesiyle/hedefiyle, idealiyle(!) (“Üretim-üretmek kazandırmıyor/kazandırmaz” algısıyla) yaş almaya devam ediyor…
VELHASIL
Pakistan’da yaş ortalaması 22…
Bangladeş’te 26…
Bir zamanlar övündüğümüz genç nüfus, şimdi onlarda…
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Yurtdışı fuarlarda karşılaşıyorum, “katılımcıları soru yağmuruna tutan” Pakistanlı/Bangladeşli üniversite öğrencileriyle…
Ve 65 yaş üstü tecrübeli öğretmenleriyle…
Pakistan, Bangladeş dahi gençlerini uçaklara doldurup, gelişmiş ülkelerdeki fuarlara gönderiyor; görerek/ yaparak öğrensinler, “dünyayı tanısınlar”, “meraklansınlar”, “mesleklerini sevsinler/geliştirsinler” diye…
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Biz mi?
“Gençlerimiz geleceğimiz”, “Gençlerimizi iyi yetiştirmeliyiz” demeye devam…