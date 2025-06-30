Üretimi “1 ayda 3-4 kat artabilen!” ürünlerin bulunduğu bir yapıda “tarım sayımı”…

Gümrük tarifesi yükseldiğinde, “tescilli” yerli üretimin(!), 1 ayda 3 kat arttığı tarım­sal ürünler gördü bu ülke…

Üretilemediği için, 2-3 dolara ithal edilip, 15- 20 dolara satılan, milyonlarca ton hayvansal ürün gördü bu ülke…

(“2-3 dolara ithal edildiği için üretilemeyen” desek daha doğru…)

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Çiftçi:

Üretim (gübre, ilaç, mazot, işçilik…) maliyetini;

Hasat maliyetini;

Ürün taşıma/depolama maliyetini;

Ailesinin, toprağının, araçlarının bakım ma­liyetini…

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En azından,

Bir önceki sezondan “elde ettiği kazanç” ile karşılayabilmeli…

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Ayrıca:

Yerli/yabancı bazı rakiplerinin “haksız reka­bet”ine karşı da dayanıklı olmalı…

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“Haksız rekabet silahı”:

Yerlide de/yabancıda da, sadece “seçmeli des­tekler/teşvikler/sübvansiyonlar” ile olmuyor…

Örneğin:

Tarımda “kayıtdışı üretim” hep vardı…

Ve son dönemde bu sayı ciddi seviyede arttı…

Bu:

Dünya standartlarında verimliliği/teknoloji­si de olsa “kayıtlıların” kazancını sınırladı, hatta sıfırladı, hatta zararını artırdı…

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Yetmedi:

Neyin, nerede, ne kadar üretildiğini; hangi ürüne ihtiyaç duyulduğunu/duyulacağını bil­memek, zincirleme etkiyle arzdan talebe, fiyat­lardan faizlere her veriyi olumsuz etkiledi…

VELHASIL

Yıllardır hedef:

Tarımda da sanayide de doğru veriye ulaş­mak; neyi ne kadar ürettiğimizi gösteren bir envanter çıkarmak…

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Gecikmeli de olsa, çok iyi niyetle bir “tarım sayımı” yapılacak…

Sayım, temmuz ayında başlayacak…

Bu yolla tarımsal parseller, hayvancılık, ta­rımsal alet ve makine başlıklarında veriler toplanacak.

İş gücü, ekonomik yapı ve toprak/gübre/ ilaç/mazot (vb) kullanımında genel durum or­taya çıkmış olacak…

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Üretimi “1 ayda 3-4 kat artabilen!” ürünle­rin ve “benzer binlerce örneğin” bulunduğu bir yapıda “tarım sayımı”, çok zor olacak…