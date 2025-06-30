Üretimi “1 ayda 3-4 kat artabilen!” ürünlerin bulunduğu bir yapıda “tarım sayımı”…
Gümrük tarifesi yükseldiğinde, “tescilli” yerli üretimin(!), 1 ayda 3 kat arttığı tarımsal ürünler gördü bu ülke…
Üretilemediği için, 2-3 dolara ithal edilip, 15- 20 dolara satılan, milyonlarca ton hayvansal ürün gördü bu ülke…
(“2-3 dolara ithal edildiği için üretilemeyen” desek daha doğru…)
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Çiftçi:
Üretim (gübre, ilaç, mazot, işçilik…) maliyetini;
Hasat maliyetini;
Ürün taşıma/depolama maliyetini;
Ailesinin, toprağının, araçlarının bakım maliyetini…
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En azından,
Bir önceki sezondan “elde ettiği kazanç” ile karşılayabilmeli…
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Ayrıca:
Yerli/yabancı bazı rakiplerinin “haksız rekabet”ine karşı da dayanıklı olmalı…
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“Haksız rekabet silahı”:
Yerlide de/yabancıda da, sadece “seçmeli destekler/teşvikler/sübvansiyonlar” ile olmuyor…
Örneğin:
Tarımda “kayıtdışı üretim” hep vardı…
Ve son dönemde bu sayı ciddi seviyede arttı…
Bu:
Dünya standartlarında verimliliği/teknolojisi de olsa “kayıtlıların” kazancını sınırladı, hatta sıfırladı, hatta zararını artırdı…
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Yetmedi:
Neyin, nerede, ne kadar üretildiğini; hangi ürüne ihtiyaç duyulduğunu/duyulacağını bilmemek, zincirleme etkiyle arzdan talebe, fiyatlardan faizlere her veriyi olumsuz etkiledi…
VELHASIL
Yıllardır hedef:
Tarımda da sanayide de doğru veriye ulaşmak; neyi ne kadar ürettiğimizi gösteren bir envanter çıkarmak…
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Gecikmeli de olsa, çok iyi niyetle bir “tarım sayımı” yapılacak…
Sayım, temmuz ayında başlayacak…
Bu yolla tarımsal parseller, hayvancılık, tarımsal alet ve makine başlıklarında veriler toplanacak.
İş gücü, ekonomik yapı ve toprak/gübre/ ilaç/mazot (vb) kullanımında genel durum ortaya çıkmış olacak…
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Üretimi “1 ayda 3-4 kat artabilen!” ürünlerin ve “benzer binlerce örneğin” bulunduğu bir yapıda “tarım sayımı”, çok zor olacak…