Üretmek için kullanacağımızı, tüketmek için kullanınca…

Kamu bankaları da, özel bankalar da dik­kat çekiyor…

“Borç ve yüksek faizi nedeniyle Hazine’yi fonlamak zorunda kalıyoruz…”

Ekliyor:

“Gelecek yıl, Hazine’nin faiz ödemelerin­de düşüş bekliyoruz…”

* * *

Türkçesi şu:

“Hazineyi fonlamak zorundayız…”

Yani:

“Üretenin, üretmek isteyenin talepleri­ni, mecburen, ikinci planda değerlendiriyo­ruz…”

* * *

Örneğin Hazine’nin iç borçları…

Son 1 yılda yüzde 65 arttı…

Ve 9 trilyon lirayı aştı…

* * *

Bunun yaklaşık 5.7 trilyon lirası bankalar­dan sağlandı…

* * *

Yani:

Bankacılık kesimi, tarımda/sanayide/tu­rizmde üretene, ihraç edene, kredi sağlaya­bilecekken;

Ve karını artırabilecekken…

Topladığı mevduat ile Hazine’nin açıkla­rını kapatmak için çabaladı…

* * *

Dahası:

Üretim, ihracat için özkaynağa sahip olanlar…

Yani:

Döviz ve bütçe açığımızı kapatmak ve ekonomik sorunlarımızdan kurtulup re­fahı yakalamak için “mal veya hizmet üretmelerine ihtiyaç duyduğumuz giri­şimciler”:

Yaklaşık 4 trilyon liralık nakdi kayna­ğı, Hazine’ye borç olarak kullandırdı…

VELHASIL

Getirisi götürüsünü karşılamayan/karşı­layamayan harcamalar/yatırımlar nedeniy­le:

Sadece iç borçlar son bir yılda yüzde 65 oranında arttı…

Ve 9 trilyon lirayı aştı…

* * *

Sadece bankalar değil, elindeki parasını üretime yönlendirebilecekler de:

Faiz kazancının üretim kazancından yüksek olması veya farklı nedenlerle, pa­rasını, borçlanma araçlarına yatırdı…

* * *

Soru şu:

Bu sistemle ekonomimiz ne kazandı?