Uzayda yeni ekonomi

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DR. FİGEN ALDI

Ekonominin sınırlarını bugü­ne kadar ülkeler, piyasalar ve sektörler belirledi. Ancak yeni bir ekonomik alan sessizce orta­ya çıkıyor: Uzay.

Uzay artık yalnızca bilimsel araştırmaların ve devletlerin yü­rüttüğü büyük projelerin alanı değil. Uydu haberleşmesinden yeryüzü gözlemine, navigasyon­dan savunmaya, uzay turizmin­den Ay ve Mars araştırmalarına kadar giderek büyüyen bir ekono­mik ekosistemden söz ediyoruz.

Bu dönüşüm gerçekleşirken fi­nansın da Dünya'nın sınırları dı­şına taşınması kaçınılmaz görü­nüyor.

Uzayın ekonomik değeri nasıl ölçülecek?

Bir şirketin bilançosunda uy­du, uzay aracı veya yörüngede­ki bir altyapının nasıl değerlen­dirileceği ilk bakışta teknik bir muhasebe konusu gibi görünebi­lir. Oysa mesele bundan çok daha büyük. Uzay ekonomisinin bü­yümesiyle birlikte “varlık” kav­ramının kendisi yeniden tartı­şılabilir. Yörüngedeki bir uydu, Ay yüzeyindeki bir altyapı veya uzaydan elde edilen yüksek de­ğerli veri nasıl fiyatlanacak? Bu varlıkların ekonomik ömrü nasıl belirlenecek? Riskleri nasıl ölçü­lecek? Sigorta ve finansman mo­delleri nasıl oluşturulacak?

Bugünün muhasebe sistemleri büyük ölçüde Dünya üzerindeki ekonomik faaliyetleri esas alıyor. Gelecekte ise uzayda üretilen ve­ya uzaydan elde edilen ekonomik değerin finansal tablolara nasıl yansıtılacağı önemli bir tartışma alanına dönüşebilir.

Üstelik uzay yatırımlarının risk profili de geleneksel yatı­rımlardan oldukça farklı. Bir fır­latma başarısızlığı, yörünge de­ğişikliği, iletişim kesintisi veya uzay ortamındaki beklenmedik bir gelişme, milyonlarca dolarlık yatırımı etkileyebilir.

Dolayısıyla uzay ekonomisi­nin gelişmesi, yeni finansman ve yeni risk yönetimi modellerini de beraberinde getirecek.

Fintech dünya'nın dışına çıkabilir mi?

Finansal teknolojiler bugün bankacılıktan ödemelere, sigor­tadan yatırım yönetimine kadar finansal sistemin hemen her ala­nını dönüştürüyor. Uzay ekono­misi büyüdükçe FinTech'in kul­lanım alanı da genişleyebilir. Uzay şirketleri arasındaki tica­ri işlemler, uydu hizmetlerinin fiyatlandırılması, uluslarara­sı ödemeler ve dijital varlıkların kullanımı yeni finansal altyapı­lar gerektirebilir.

Burada blokzincir teknolojisi ve tokenizasyon da dikkat çekici bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Bir uzay projesinin belirli bir ekonomik değerinin dijital to­kenlar aracılığıyla temsil edil­diğini düşünelim. Böyle bir yapı, yatırımın daha küçük parçalara bölünmesine ve farklı yatırımcı­ların projelere erişimine imkan sağlayabilir. Elbette bunun ger­çekleşebilmesi için hukuki alt­yapı, yatırımcı koruması ve tek­nik güvenlik mekanizmalarının birlikte geliştirilmesi gerekir.

Ancak fikir bile bize önemli bir şey söylüyor: Finansal teknoloji­ler yalnızca mevcut finansal sis­temi dijitalleştirmiyor; gelecek­te henüz tam olarak oluşmamış piyasaların finansal altyapısını da şekillendirebilir.

Yapay zekâ ve kuantum finans nerede devreye girecek?

Uzay ekonomisinin belki de en önemli özelliği, çok büyük mik­tarda veri üretmesi.

Uydular Dünya'yı sürekli göz­lemliyor. İklim, tarım, enerji, lo­jistik, denizcilik ve savunma gibi alanlarda elde edilen veriler eko­nomik kararların girdisi haline geliyor.

Bu noktada yapay zekâ önem­li bir rol üstlenebilir. Çok büyük veri kümelerini analiz ederek riskleri öngörmek, kaynak kul­lanımını optimize etmek ve ya­tırım kararlarını desteklemek mümkün olabilir. Ancak finansal modeller karmaşıklaştıkça baş­ka bir teknoloji de gündeme geli­yor: Kuantum hesaplama.

Kuantum bilgisayarların fi­nans alanındaki potansiyeli he­nüz gelişme aşamasında olsa da karmaşık optimizasyon, risk analizi ve portföy yönetimi gibi problemlerde yeni hesaplama olanakları sunabileceği düşünü­lüyor. Uzay ekonomisi ile kuan­tum finansın kesişimi bu neden­le ilginç bir gelecek alanı oluştu­ruyor. Çünkü uzay projeleri hem yüksek maliyetli hem de çok sa­yıda belirsizlik içeren yatırımlar. Daha güçlü hesaplama kapasi­tesi, bu yatırımların risklerinin ve olası getirilerinin analizinde önemli avantajlar sağlayabilir.

Yeni finansal düzenin kuralları bugün yazılmalı

Buradaki en önemli konu ise teknoloji değil, düzenleme. Uzay ekonomisi büyürken finansal sistemin kuralları bu dönüşü­mün gerisinde kalırsa teknolo­jik gelişme ile hukuki altyapı ara­sında ciddi bir boşluk oluşabilir.

Uzayda üretilen ekonomik değerin mülkiyeti kime ait ola­cak? Uzaydan elde edilen verile­rin finansal değeri nasıl belirle­necek? Uzay altyapısına yapılan yatırımlar hangi hukuk sistemi kapsamında değerlendirilecek? Dijital varlıklarla finanse edilen bir uzay projesinde yatırımcının hakları nasıl korunacak?

Bunlar bugün henüz günlük fi­nans gündeminin merkezinde olmayabilir. Fakat geleceğin fi­nans gündeminin önemli başlık­ları arasında yer almaları şaşırtı­cı olmayacak.

Finansın yeni sınırı

Finansın tarihi aslında sürekli genişleyen bir sınırın hikayesi­dir. Önce fiziksel paradan banka­cılığa, bankacılıktan elektronik ödemelere, ardından dijital var­lıklara geçtik.

Şimdi ise finansın önünde yeni bir soru duruyor:

Ekonomik faaliyet Dünya'nın dışına taşındığında finans da onunla birlikte nasıl değişecek?

Bu sorunun cevabını yalnızca finansçılar vermeyecek. Mühen­disler, hukukçular, ekonomist­ler, yazılımcılar, muhasebeciler ve düzenleyici kurumlar birlikte verecek.

Belki de gelecekte bir şirketin bilançosuna baktığımızda yal­nızca fabrikalarını, makinelerini veya dijital varlıklarını değil; yö­rüngedeki varlıklarını ve uzay­dan ürettiği ekonomik değeri de göreceğiz.

Yapay zekâ bu ekonomiyi ana­liz edecek, kuantum bilgisayar­lar daha karmaşık finansal prob­lemleri çözmeye çalışacak, blok­zincir yeni mülkiyet ve işlem modellerinin altyapısını oluştu­racak.

Fakat bütün bu teknolojilerin üzerinde yine aynı temel soru olacak:

Yeni ekonominin kurallarını teknoloji mi belirleyecek, yoksa teknolojiyi yöneten insan mı?

Uzay ekonomisinin asıl yarışı belki de uzaya ulaşmakla değil, uzayda oluşacak ekonomik dü­zeni doğru tasarlamakla başla­yacak.