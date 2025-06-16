Vatandaş dolar satıp altın alıyor
İsrail-İran savaşı ile daha da büyüyen belirsizlikte altına yöneliş tüm dünyada altın fiyatlarına rekor kırdırdı. Uzmanlar ons altında 3.700 dolar, gram altında 5.500 TL’ye varan yıl sonu fiyat tahminleri yapıyor.
Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye’de rejim değişimi gibi gelişmelerle devam eden jeopolitik gerilimlere, mart ayında içeride bazı siyasilere yönelik operasyonlar, nisan başında kızışan küresel ticaret savaşları ve en son İsrail-İran savaşının eklenmesi ile zirveye çıkan ekonomik belirsizlikler karşısında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güvenli liman arayışına giren yatırımcılar hızla altına yöneliyor.
Bu süreçte, yastık altı altın miktarındaki artışın boyutu bilinmemekle birlikte, bankalardaki altın hesaplarındaki 6,8 milyar dolarlık artış dikkati çekiyor. Belirsizliğin katlanarak büyüdüğü son üç ayda Türk bankalarındaki euro hesaplarında da artış yaşanırken, dolar hesaplarında ise özellikle ABD’nin uluslararası ticarette rakiplerine karşı şok gümrük vergisi oranlarını açıkladığı nisanın ilk haftasından bu yana çözülme görülüyor.
Altın mevduatındaki artış
Merkez Bankası, bankacılık sektöründeki mevduat verilerini haftalık bazda açıklıyor. Türkiye’deki yatırımcı tercihindeki kırılma noktası olarak 19 Mart’ta başlayan siyasi gelişmeler öncesinde, karşılaştırmada 14 Mart haftası verilerini baz almak gerekiyor.
Bu tarihten en son veri haftası olan 6 Haziran’a kadar olan üç aya yakın sürede ise bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının hacmi 6 milyar 814,6 milyon liralık bir nominal artışla 53 milyar 902,9 milyon liraya çıkmış bulunuyor. Bu dönemde haftalar itibarıyla altın hesaplarının hacminin dalgalı bir seyirle yukarı yönlü bir grafik izlediği gözleniyor. İsrail-İran arasında cuma günü başlayan ve küresel planda belirsizliği daha da artıran gerilimin etkisi ise izleyen verilerde görülebilecek.
14 Mart’ta 71,6 milyar dolar düzeyinde bulunan bankalardaki dolar mevduatı hesapları ise nisan ayının ilk haftasında 77 milyar dolara kadar çıktı. Ancak ABD’nin rakip ülkelere yönelik astronomik gümrük tarifeleri açıklamasıyla küresel planda belirsizliğin had safhaya çıktığı bu haftadan sonra söz konusu hesaplarda çözülme başladı. Dolar mevduatı hesapları özellikle nisanın ikinci yarısından itibaren haftalık bazda sürekle azalarak 6 Haziran itibarıyla 71,9 milyar dolar düzeyine geriledi. Söz konusu hesaplar 6 Haziran itibarıyla 4 Nisan haftasındaki düzeyinin 5,1 milyar dolar altına indi.
Euro hesaplarında da artış var
Belirsizlik sürecinde dolardan kaçış emareleri görülürken, altının yanı sıra Euro hesaplarında da artış dikkati çekti. 14 Mart’ta 54,5 milyar dolar düzeyinde bulunan Euro cinsi mevduatın hacmi özellikle nisanın ilk haftasındaki artışla 58 milyar dolara çıktı, 18 Nisan’da 60 milyar doları aştı. Mayıs sonuna kadar 60 milyar doların üzerinde seyreden söz konusu hesaplar, 6 Haziran haftasında da 59,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euro mevduatının hacmi 14 Mart-6 Haziran arasında net4,9 milyar dolarlık bir nominal artış kaydetti.
Toplamda küçük paya sahip olan diğer dövizler cinsi mevduatların hacmi ise aynı dönemde 5,5 milyar dolardan 5,3 milyar dolara indi. Böylece 14 Mart’ta 178,7 milyar dolar olan bankalardaki yabancı para mevduatlarının toplam hacmi 6 Haziran’a kadar olan dönemde altın ve Euro hesaplarındaki harekete bağlı olarak 11,8 milyar dolar artarak 190,6 milyar dolara ulaştı.
Altın mevduatını gerçek kişiler büyüttü
14 Mart-6 Haziran döneminde altın mevduatındaki artış esas olarak gerçek kişi hesaplarında gerçekleşti. Bu dönemde tüzel kişi (şirket) hesaplarındaki altın mevduatı 583,9 milyon liralık bir artışla 4 milyar 651,3 milyon dolar olurken, gerçek kişi hesapları 6 milyar 230,7 milyon dolarlık artışla 49 milyar 251,6 milyon dolara ulaştı.
Aynı dönemde gerçek kişilerin Euro mevduatı da 2 milyar 275,7 milyon dolarlık artışla 27 bin 600,5 milyon dolara çıkarken, dolar mevduatı 154 milyon dolar azalış 37 milyar 607 milyon dolara, diğer döviz hesapları 56,2 milyon dolar azalarak 3 milyar 776,4 milyon dolara geriledi. Tüzel kişilerin ise dolar hesapları 490,8 milyon dolarlık artışla 34 milyar 293,7 milyon dolara, Euro hesapları 2 milyar 637,2 milyon dolarlık artışla 31 milyar 861,3 milyon dolara yükseldi, diğer döviz hesapları ise 197,4 milyon dolar azalarak 1 milyar 510,2 milyon dolara indi.
Altın fiyatları aldı başını gidiyor
Son aylarda giderek artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler karşısında yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesi paralelinde hızla yükselerek 12 Haziran itibarıyla 3.386,90 dolara çıkmış olan altının ons fiyatı, İsrail’in İran’a saldırı başlattığı 13 Haziran’da da günlük yüzde 1,35’lik bir artışla 3.432,60 dolara yükseldi. 6 Mayıs’ta 3.434,58 dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra kısmen gerileyen ons altın fiyatı, böylece aynı düzeye geri geldi. Türkiye’de gram altın fiyatı da 13 Haziran’da günlük yüzde 1,37 artışla 4.342,64 TL’ye yükselerek tarihi zirvesini gördü. İranlı
6 nükleer bilim insanı ve sivilin yaşamını yitirdiği saldırı ve İran’ın ertesi günkü karşı saldırıları ile Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir çatışma ve sıcak savaş süreci kızışırken, petrol fiyatları da yükselişe geçti. Böylece bölgesel jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomideki belirsizlikler zincirine çok daha büyük bir halka eklenmiş oldu. İsrail, söz konusu saldırılarla İran’ın nükleer programını hedef alırken, Tahran’ın aynı tonda karşılık vermesi, istikrarsızlık sürecinin güçlenerek devam edeceği algısı yarattı.
Yıl sonu için çarpıcı fiyat öngörüleri İran-İsrail savaşı ile zirve yapan gerilimin nasıl bir sürece evrileceği kestirilemiyor. Ancak bu gerilim aşılsa bile ABD ticaret politikasına ilişkin devam eden belirsizlikler, ABD’de yaşanan iç sosyal karışıklıklar, Başkan Trump’ın ticaret ortaklarını baskı altına almak için tek taraflı tarifeler uygulama tehdidi ile kısa sürede aşılması zayıf olasılık görülen küresel ticaret savaşı dolayısıyla tüm dünyada yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelişinin süreceği, bunun da altın fiyatlarını yükseltmeye devam edeceği bekleniyor.
Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına Orta Doğu’da sıcak savaşın eklendiği süreçte, ons altın fiyatının önce 3.500 doları ve yıl sonunda için 3.700 doları göreceği tahmininde bulunuyor. Merkez Bankasının faiz indirim sürecini yeniden başlatması durumunda, bunun da etkisiyle gram altın fiyatının önümüzdeki günlerde 4.500 TL’yi kolaylıkla aşılabileceği öngörülüyor. Gram altın için sonbahar başında 5.200 TL ve sene sonu için 5.500 TL şeklinde tahminler yapılıyor.