Ve yine belirsizlik…
9 Temmuz yaklaşırken ABD’nin ticaret anlaşmaları uzlaşı anlamında hiçbir yere gitmediği, hatta gidemediği için Trump süreyi uzatmak zorunda kaldı. Elindeki gücü koz olarak kullanmaya çalışması şimdilik ABD’ye büyük bir avantaj sağlamamış görünüyor. Bir çok ülkenin iletişime bile geçmediğini, bu nedenle de ABD tarafının karşı taraflara uygun gördüğü şekilde gümrük vergileri uyguladığını görüyorum. Biraz çaresizlik, biraz ‘’bir iş yaptık, altından kalkmamız lazım’’ düşüncesi derken yeni bir macera turu başladı. Bakalım kahramanımız bu macerada kimlerle ne tehditler savuracak ve nasıl bürokrasi ve etik dışı işler olacak?
İşin o kısmı, bazılarının sabah yataktan hangi modda kalktığına bağlı, o yüzden bilmek zor. Ama piyasanın tepkisi hakkında bazı fikirlerim var ve bunların gösterdiği resimleri de düşünmek gerek. Örneğin hisse endekslerinde Nisan’da başlayan rallide yapay zeka hisseleri hala en çok kazandıran hisse grubu. Bunun anlamak ve öngörmek için zaten dahi olmaya gerek yoktu; çünkü büyümenin kralı orada oluyor/olacak ve ciddi bir kriz olmadığı sürece bu grup hep bayrağı taşıyacak. Bir başka grup ise özellikle rallilerin sonlarında daha çok öne çıkma eğiliminde olan momentum hisseleri. Bu grup diğerlerinden net bir şekilde ayrıştığında bilmek gerekir ki rallinin sonuna yaklaştık. Hani derler ye “berberim falanca hisseyi önerdi, boya yapan çocuk borsayı önerdi”, işte momentum hisselerinin de diğerlerinin önüne geçtiği zaman bunun gibi bir durumdur. Şu anda ise yapay zeka en önde, hemen arkasından yüksek momentum hisseleri geliyor ve biraz arayı yukarı doğru açtılar.
Eli ‘sat’ tuşunda bekleyen balinalar var
Acaba endekslerde biraz kar satışı gelir mi? sebep ne olur? Diyordum ki Donald Bey yetişti ve ortalığın tadını kaçırdı. Büyük ihtimalle hisselerde biraz kar realizasyonu gelecek. Hatta şöyle bir durum vardı, daha önce de bu köşede bahsettiğim CTA’ler, yani akıllı para dedikleri kısım, henüz hisse alımlarında sadece yüzde 55’lik dilimlerdeler son 1 seneye göre. Aslında daha alabilecek marjları olsa da risk modellerinin çıktılarına göre +- 2 standart sapmalık bir endeks hareketinde CTA’lerin 150 milyar dolara kadar mal satabilecekleri, yukarı yönde ise sadece 50 mliyar dolara kadar mal alabilecekleri gözlemleniyor. Yani işler karışırsa eli ‘sat’ tuşunda bekleyen balinalar var. Denizde yüzmek serbest, ama fırtına çıkarsa can kurtaran gelene kadar iş biter.
Faiz farkı euro lehine daralacak
Bu sırada, Trump’ın davranışları ilk etapta karşı ülkelerin paralarını zayıflatıp dolar/yen gibi çiftlerin dolar lehine hareket etmesine neden oluyor ama bu aslında ABD ile ilgili iyi bir gelişmeden kaynaklanmıyor. Yatırımcılar karşı tarafın bundan ne kadar etkileneceğini bilemedikleri için karşı tarafın parasını satıyorlar. Bu da DXY’nin yükselmesine yol açıyor. Kalıcı mı? Kesinlikle değil. Çünkü bu güç kavgası uzun sürmeyecek – Trump’da böyle bir ortam istemiyordu eminim- bittiğinde ise geride sadece temel faktörler kalacak. O da daha fazla faiz indirme ihtimali çok çok düşen Avrupa Merkez Bankası’na karşılık henüz döngünün başında olan Fed oluyor. Sonuçta iki büyük para birimi arasında şu anda dolar lehine olan faiz farkı euro lehine daralacak ve piyasa bir miktar daha bunu fiyatlayacaktır. Paritede şöyle 1.15’li seviyeler görürsek hiç şaşırmam. Sonrasında ise 1.20’yi zorlar belki. Oradan sonra yeni bir oyun kurulur belki, arkası yarın.
ABD’de enflasyon
Piyasaların, Fed’in ve birçoklarının kalbinin attığı yer ABD’de enflasyon. Gelecek hafta salı günü TÜFE açıklanacak. Aylardır piyasanın beklediği ama göremediği, satıcıların gümrük vergisi kaynaklı maliyet artışlarını tüketiciye yansıtıp yansıtmadığı artık bu ay kendisini gösterecektir. Bu anlamda özellikle çekirdek enflasyon komponentlerinde gözlemlenecek bir fiyat artışı makul karşılanmalı. Bazı kurum raporlarında çekirdek enflasyondaki artışın pandemi öncesindeki 5 yıllık ortalamanın üzerinde olacağına dair görüşler okudum. O kadar olur mu bilmiyorum ama enflasyonun yukarı geleceğine inancım yüksek. Bu da tahvil piyasasında yeni bir satış dalgası başlatabilir. Bu durumda 10 yıllık tahvil faizini yeniden 4.50’nin üzerinde görmek son derece kolay olacaktır. Yatırımcıların oraya kadar sabretmesi, iyi fiyatlardan tahvil piyasasına giriş yapmak için bir imkan olacaktır.