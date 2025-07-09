Ve yine belirsizlik…

9 Temmuz yaklaşırken ABD’nin ticaret anlaşmaları uzlaşı anlamında hiçbir ye­re gitmediği, hatta gidemediği için Trump süreyi uzatmak zorunda kaldı. Elindeki gü­cü koz olarak kullanmaya çalışması şimdi­lik ABD’ye büyük bir avantaj sağlamamış görünüyor. Bir çok ülkenin iletişime bile geçmediğini, bu nedenle de ABD tarafının karşı taraflara uygun gördüğü şekilde güm­rük vergileri uyguladığını görüyorum. Bi­raz çaresizlik, biraz ‘’bir iş yaptık, altından kalkmamız lazım’’ düşüncesi derken ye­ni bir macera turu başladı. Bakalım kahra­manımız bu macerada kimlerle ne tehdit­ler savuracak ve nasıl bürokrasi ve etik dışı işler olacak?

İşin o kısmı, bazılarının sabah yataktan hangi modda kalktığına bağlı, o yüzden bil­mek zor. Ama piyasanın tepkisi hakkın­da bazı fikirlerim var ve bunların göster­diği resimleri de düşünmek gerek. Örne­ğin hisse endekslerinde Nisan’da başlayan rallide yapay zeka hisseleri hala en çok ka­zandıran hisse grubu. Bunun anlamak ve öngörmek için zaten dahi olmaya gerek yoktu; çünkü büyümenin kralı orada olu­yor/olacak ve ciddi bir kriz olmadığı süre­ce bu grup hep bayrağı taşıyacak. Bir baş­ka grup ise özellikle rallilerin sonlarında daha çok öne çıkma eğiliminde olan mo­mentum hisseleri. Bu grup diğerlerinden net bir şekilde ayrıştığında bilmek gerekir ki rallinin sonuna yaklaştık. Hani derler ye “berberim falanca hisseyi önerdi, boya ya­pan çocuk borsayı önerdi”, işte momentum hisselerinin de diğerlerinin önüne geçtiği zaman bunun gibi bir durumdur. Şu anda ise yapay zeka en önde, hemen arkasından yüksek momentum hisseleri geliyor ve bi­raz arayı yukarı doğru açtılar.

Eli ‘sat’ tuşunda bekleyen balinalar var

Acaba endekslerde biraz kar satışı gelir mi? sebep ne olur? Diyordum ki Donald Bey yetişti ve ortalığın tadını kaçırdı. Büyük ih­timalle hisselerde biraz kar realizasyonu gelecek. Hatta şöyle bir durum vardı, da­ha önce de bu köşede bahsettiğim CTA’ler, yani akıllı para dedikleri kısım, henüz his­se alımlarında sadece yüzde 55’lik dilim­lerdeler son 1 seneye göre. Aslında daha alabilecek marjları olsa da risk modelleri­nin çıktılarına göre +- 2 standart sapmalık bir endeks hareketinde CTA’lerin 150 mil­yar dolara kadar mal satabilecekleri, yuka­rı yönde ise sadece 50 mliyar dolara kadar mal alabilecekleri gözlemleniyor. Yani işler karışırsa eli ‘sat’ tuşunda bekleyen balinalar var. Denizde yüzmek serbest, ama fırtına çı­karsa can kurtaran gelene kadar iş biter.

Faiz farkı euro lehine daralacak

Bu sırada, Trump’ın davranışları ilk etap­ta karşı ülkelerin paralarını zayıflatıp do­lar/yen gibi çiftlerin dolar lehine hareket etmesine neden oluyor ama bu aslında ABD ile ilgili iyi bir gelişmeden kaynaklanmıyor. Yatırımcılar karşı tarafın bundan ne ka­dar etkileneceğini bilemedikleri için karşı tarafın parasını satıyorlar. Bu da DXY’nin yükselmesine yol açıyor. Kalıcı mı? Kesin­likle değil. Çünkü bu güç kavgası uzun sür­meyecek – Trump’da böyle bir ortam iste­miyordu eminim- bittiğinde ise geride sa­dece temel faktörler kalacak. O da daha fazla faiz indirme ihtimali çok çok düşen Avrupa Merkez Bankası’na karşılık henüz döngünün başında olan Fed oluyor. Sonuç­ta iki büyük para birimi arasında şu anda dolar lehine olan faiz farkı euro lehine da­ralacak ve piyasa bir miktar daha bunu fi­yatlayacaktır. Paritede şöyle 1.15’li seviye­ler görürsek hiç şaşırmam. Sonrasında ise 1.20’yi zorlar belki. Oradan sonra yeni bir oyun kurulur belki, arkası yarın.

ABD’de enflasyon

Piyasaların, Fed’in ve birçoklarının kal­binin attığı yer ABD’de enflasyon. Gelecek hafta salı günü TÜFE açıklanacak. Aylardır piyasanın beklediği ama göremediği, satıcı­ların gümrük vergisi kaynaklı maliyet artış­larını tüketiciye yansıtıp yansıtmadığı artık bu ay kendisini gösterecektir. Bu anlamda özellikle çekirdek enflasyon komponentle­rinde gözlemlenecek bir fiyat artışı makul karşılanmalı. Bazı kurum raporlarında çe­kirdek enflasyondaki artışın pandemi ön­cesindeki 5 yıllık ortalamanın üzerinde ola­cağına dair görüşler okudum. O kadar olur mu bilmiyorum ama enflasyonun yukarı geleceğine inancım yüksek. Bu da tahvil pi­yasasında yeni bir satış dalgası başlatabilir. Bu durumda 10 yıllık tahvil faizini yeniden 4.50’nin üzerinde görmek son derece kolay olacaktır. Yatırımcıların oraya kadar sab­retmesi, iyi fiyatlardan tahvil piyasasına gi­riş yapmak için bir imkan olacaktır.