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Vergi borçları taksitlendirilebilir mi?

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM [email protected]

Vergi borçlarının vadesinde ödenmesi esas olmakla birlikte, ekonomik güç­lükler nedeniyle zaman zaman bu borçlar vadesinde ödenememekte, bundan dola­yı da vergi daireleri tarafından borçlular hakkında cebri takip işlemleri yapılmak­tadır.

Mükelleflerin zor durumda olmala­rı nedeniyle vergi borçlarını ödeyememe­leri halinde 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununun 48. Maddesinde “Tecil” mü­essesesi düzenlenmiştir.

Buna göre, kamu borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin uygulanması veya haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duru­ma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şar­tıyla, alacaklı kamu idaresince veya yetki­li kılacağı makamlarca; kamu alacağı 36 ayı geçmemek üzere faiz alınarak tecil edilebi­lecektir.

Taksitlendirme kapsamına giren vergiler

6183 sayılı kanun kapsamında, taksitlen­dirme kapsamına giren vergiler:

Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Kat­ma Değer Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergi­si, Stopaj Gelir Vergisi, İkmalen Tarhiya­ta Dayalı Tapu Harçları, Vergi Cezası, Para Cezası, Gecikme Zammı gibi vergi cezalar taksitlendirme kapsamına girmektedir.

Yazılı başvuru yapılmalıdır

Kamu borcunun 6183 Sayılı Kanun kap­samında taksitlendirilebilmesi için;

1-Yazılı başvuru yapılmalıdır.

2-Çok zor durum halinin varlığı şart.

3-Teminat gösterilmelidir.

Vergi borçlarının tecil edilebilmesi için, borçlu tarafından yazılı başvuru yapılma­lıdır. Bu başvuru, “Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu” ile yapılır. Ayrıca kanunda borçlunun zor durumda olma şartı yer al­maktadır. Zor durum tespiti “Likidite Ora­nı” ile yapılmaktadır. Son olarak tecil iş­lemi yapılabilmesi için “teminat” göste­rilmesi gerekmektedir. Tecil talep edilen borçların toplamı 50.000 lirayı geçmemesi halinde teminat aranmaz. Bu tutarın üze­rindeki borçların tecilinde zorunlu temi­nat tutarı 50.000 lirayı aşan borcun yarı­sıdır.

Taksitlendirmenin kabulü idarenin takdirine bağlı

Tecil talebinin kabulü zorunlu olmayıp, bu talebi kabul edip etmemek idarenin tak­dirine bağlıdır. Eğer alacaklı amme idare­leri tarafından icra takibine başlanılması veya icra işlemine devam ettirme halinin borçluyu çok zor duruma düşüreceği öngö­rülürse amme alacağı tecil edilir, aksi halde tecil talebi kabul edilmez.

Taksitlendirme yetkisi

Vergi borçlarında tecil ve taksitlendir­me yetkisi belirlenen limitler dahilinde Defterdar ve Vergi Dairesi Müdürlerine tanınmış olup limiti aşan başvurular ilgi­li iç genelgeler dikkate alınarak Gelir İda­resi Başkanlığına intikal ettirilecektir. İl Özel İdareleri alacakları için Valiler, Bele­diye alacaklarında Belediye Başkanları te­cile yetkilidir.

Borcu yoktur yazısı

Tahsilat Genel Tebliğinde “tecil edilen borç tutarının yüzde 10’u ödenmedikçe il­gili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” tecil şar­tı olarak belirlendiğinden dolayı tecil ta­lebinde bulunan borçluların borcun % 10 unu ödemeleri halinde borcu yoktur yazısı alabileceklerdir.

Tecil faizi ve hesaplama usulü

Tecil faizi oranı yıllık yüzde 48 olarak uy­gulanmaktadır. Tecil faizi; basit faiz usulü uygulanarak başvuru tarihinden ödeme ta­rihine kadar geçen günler için hesaplanır.

Tecil Faizi = (Taksit Tutarı x Yıllık Tecil Faizi Oranı x Gün Sayısı) / 36.000 formülü ile hesaplanır.

Şartlara uyulmaması hali

Tecil şartlarına uyulmaması, taksitlerin tecil faiziyle birlikte ödenmemesi halinde, tecil geçersiz olur. Teminat paraya çevrilir ve vergi dairesi tahsil işlemlerini başlatır.

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