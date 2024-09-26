Vergi cezalarının yarısı indirilebilir
Vergi cezalarının artırıldığı, mali idarenin denetimlere hız verdiği ve ağır vergi cezaları kestiği bu dönemde vergi cezalarında yapılan indirimlerin neler olduğu mükellefler tarafından merak edilmektedir.
Vergi cezalarında indirim, mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen vergi cezaları için yargı yoluna gitmeden uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini ve cezaların belli oranlarda indirilmesini esas alan kanuni bir düzenlemedir. Cezalarda indirim müessesesi vergi usul kanunun 376. maddesinde düzenlenmiş olup maddede 7524 sayılı kanunla bir takım değişiklikler yapılmıştır.
İndirimden kimler yararlanır hangi cezalar kapsama girer
İndirim kapsamına giren vergi cezaları nelerdir, indirim için nereye hangi sürede başvuru yapılır, indirim hakkından kimler nasıl faydalanır, cezalarda hangi oranlarda indirim yapılır gibi konular son değişikliklerle birlikte ele alınacaktır.
İndirim uygulamasının kapsamına; Vergi ziyaı cezası, Usulsüzlük cezası, ve Özel usulsüzlük cezası, (Vergi Usul Kanununun 153/A maddesinin üçüncü ve müteakip fıkraları uyarınca istenilen teminatın süresinde verilmemesi veya tamamlanmaması nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları hariç) girmektedir. Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabilir. Mükellefin vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet vermesi halinde de bu ceza için ceza indiriminden yararlanabilir.
Cezalarda indirim uygulamasından aşağıdaki şartlar çerçevesinde yararlanılabilir.
İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurulması,
İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimden kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya teminat gösterilerek vadesinin bitim tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,
İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması, şartıyla yararlanılabilir. Mükellef veya vergi sorumlusu, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük başvuru süresi geçmeden; cezalarda indirim talebinden vazgeçerek dava açabilir.
Vergi Usul Kanununun 376. maddesi hükmüne göre, Vergi Ziyaı Cezası, Usulsüzlük Cezası ve Özel Usulsüzlük cezalarının yarısı (%50) indirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa cezalarda indirimden yararlanamaz. Mükellef veya vergi sorumlusunun, tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için indirim talebinde bulunup, ihbarnamenin tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde ödenmemiş tutarlar için bu talepten vazgeçtiklerini bir dilekçe ile beyan ederek uzlaşma hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
İndirim için nereye başvuru yapılacak
Mükellef veya vergi sorumlusu cezalarda indirim talep dilekçelerini, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine yapabilecekleri gibi Dijital Vergi Dairesini (İnteraktif Vergi Dairesi) kullanarak elektronik ortamda da yapabileceklerdir. Cezalarda indirim talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, cezalarda indirim uygulaması ihlal edilmiş sayılmaktadır ve indirilen ceza tutarı tekrar tahakkuk ettirilerek ceza eski haline dönmektedir. Cezalarda indirim uygulamasından yararlanabilmek için vergi aslı ve indirimden sonra arta kalan cezanın ödenmiş olması gerekmektedir.