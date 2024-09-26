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Vergi cezalarının yarısı indirilebilir

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM [email protected]

Vergi cezalarının ar­tırıldığı, mali idare­nin denetimlere hız ver­diği ve ağır vergi cezaları kestiği bu dönemde vergi cezalarında yapılan indi­rimlerin neler olduğu mü­kellefler tarafından merak edilmektedir.

Vergi ceza­larında indirim, mükellef­ler veya vergi sorumluları adına kesilen vergi cezala­rı için yargı yoluna gitmeden uyuş­mazlıkların kısa yoldan çözümlen­mesini ve cezaların belli oranlarda indirilmesini esas alan kanuni bir düzenlemedir. Cezalarda indirim müessesesi vergi usul kanunun 376. maddesinde düzenlenmiş olup mad­dede 7524 sayılı kanunla bir takım değişiklikler yapılmıştır.

İndirimden kimler yararlanır hangi cezalar kapsama girer

İndirim kapsamına giren vergi ce­zaları nelerdir, indirim için nereye hangi sürede başvuru yapılır, indi­rim hakkından kimler nasıl faydala­nır, cezalarda hangi oranlarda indi­rim yapılır gibi konular son değişik­liklerle birlikte ele alınacaktır.

İndirim uygulamasının kapsamı­na; Vergi ziyaı cezası, Usulsüzlük cezası, ve Özel usulsüzlük cezası, (Vergi Usul Kanununun 153/A mad­desinin üçüncü ve müteakip fıkrala­rı uyarınca istenilen teminatın sü­resinde verilmemesi veya tamam­lanmaması nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları hariç) girmekte­dir. Cezalarda indirim uygulamasın­dan, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabi­lir. Mükellefin vergi ziyaına kaçak­çılık sayılan fiillerle sebebiyet ver­mesi halinde de bu ceza için ceza in­diriminden yararlanabilir.

Cezalarda indirim uygulamasın­dan aşağıdaki şartlar çerçevesinde yararlanılabilir.

İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi da­iresine başvurulması,

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimden kalan vergi ziyaı, usul­süzlük ve özel usulsüzlük cezaları­nın vadesinde veya teminat gösteri­lerek vadesinin bitim tarihinden iti­baren 3 ay içinde ödenmesi,

İhbarnamenin dava konusu yapıl­mamış olması, şartıyla yararlanıla­bilir. Mükellef veya vergi sorumlu­su, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük başvuru süresi geçmeden; cezalarda indirim tale­binden vazgeçerek dava açabilir.

Vergi Usul Kanununun 376. mad­desi hükmüne göre, Vergi Ziyaı Ce­zası, Usulsüzlük Cezası ve Özel Usulsüzlük cezalarının yarısı (%50) indirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve ver­gi cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa cezalarda indi­rimden yararlanamaz. Mükellef ve­ya vergi sorumlusunun, tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için indirim talebinde bulunup, ihbarnamenin tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde ödenmemiş tutar­lar için bu talepten vazgeçtiklerini bir dilekçe ile beyan ederek uzlaş­ma hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

İndirim için nereye başvuru yapılacak

Mükellef veya vergi sorumlusu cezalarda indirim talep dilekçeleri­ni, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı bulun­dukları vergi dairesine yapabilecek­leri gibi Dijital Vergi Dairesini (İn­teraktif Vergi Dairesi) kullanarak elektronik ortamda da yapabilecek­lerdir. Cezalarda indirim talebi üze­rine tahakkuk ettirilen vergi ile in­dirimden kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâ­linde, cezalarda indirim uygulaması ihlal edilmiş sayılmaktadır ve indi­rilen ceza tutarı tekrar tahakkuk et­tirilerek ceza eski haline dönmekte­dir. Cezalarda indirim uygulamasın­dan yararlanabilmek için vergi aslı ve indirimden sonra arta kalan ceza­nın ödenmiş olması gerekmektedir.

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