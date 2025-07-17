Vergi denetiminde dijital değişim
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar iş dünyası ve kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.
Bu kapsamda Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından son dönemlerde klasik vergi denetim teknikleri yerine yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak davranışsal yaklaşım politikaları çalışmalarının yapıldığını görmekteyiz. Yapılan çalışmalar zaman zaman eleştiriye uğramış olsa da davranışsal maliye yaklaşımının en önemli etkisinin düşük maliyetli, hızlı ve kesin sonuç alınması olduğunu söyleyebiliriz.
Vergi incelemesi son çare
Vergi denetiminde 2024 ve 2025 yılından itibaren hayata geçirilen davranışsal maliye politikaları kapsamında önleyici denetim çalışmalarının ön plana çıktığı, klasik anlamda mükelleflerin yasal defter ve belgeleri üzerinde denetim elemanları tarafından yapılan vergi incelemelerinin son çare olarak kullanıldığını görmekteyiz. Yeni yöntemde mükellefler vergi incelemesine tabi tutulmadan önce yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak elde edilen verilerle mükellefler önce uyarılmakta ve izaha davet edilmekte mali idare tarafından izahatlar yeterli görülmezse vergi incelemesine tabi tutulmaktadır.
Önleyici denetim çalışmaları
Davranışsal maliye yaklaşımı çerçevesinde önleyici denetim faaliyetlerinin bir yandan Vergi Denetim Kurulu tarafından, diğer yandan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulandığını görmekteyiz. Her iki kurum tarafından yapılan çalışmalarda bazı mükelleflere “Bilgilendirme” yazıları tebliğ edilirken diğer yandan bazı mükelleflere ise “İzaha Davet” yazıları tebliğ edilmektedir.
Bu çalışmaları “Önleyici Denetim Çalışmaları” olarak adlandırmak yerinde olacaktır. Yeni denetim modelinde mükelleflerin cezalandırılması değil mükelleflerin bilgilendirilmesi, mali idare tarafından tespit edilen huşularla ilgili olarak açıklama hakkı tanınması ve en son aşamada vergi incelemesine alınması hedeflenmektedir.
Davranışsal modelin uygulama sonuçları
-Kira gelirlerinin beyan çalışmaları: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflere gönderilen uyarı yazıları, SMS bilgilendirmeleri, kamu spotları ile rehber ve broşürlerin yayımlanması kira gelirinden dolayı beyanname veren mükellef sayısını ciddi oranda artırmıştır.
-Beyanname gözetim çalışmaları: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından 2024 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyanname verme döneminde 40.000 mükellefe mektup gönderilerek kurumlar vergisi beyannamesi verirken dikkat etmeleri gereken riskli konular tek tek belirtilmiştir.
-Yüksek gelir grupları gözetim ve uyum programı: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından 10 bin şirket ortağına yazı gönderilerek harcamaların kaynağına ilişkin belgeler istenilmiş, ayrıca satın alınmış olan taşınır ve taşınmazların kaynağına ilişkin belgeler talep edilerek mükellefler görüşmeye ve izaha davet edilmiştir.
-Gayrimenkul satışlarının takibi: Gelir İdaresi Başkanlığınca Mekansal Veri Analiz Sistemi kullanılarak gayrimenkul satışlarında tapuda beyan edilen değer ile gerçek alım satım bedeli arasında fark olduğu tespit edilen 9 bin 150 kişiden açıklama istenmiştir.
Yapılan bu çalışmaların bazılarının vergi mevzuatına aykırı olduğu görüşü dile getirilmekte olup, bu eleştirileri gidermek ve vergi ihtilaflarına yol açmamak adına yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra bu uygulamaların daha etkili olacağını düşünmekteyim.