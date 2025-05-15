Vergi reformu şart; Ama “Şimdi zamanı değil…”
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay…
Dün EBRD’nin Londra’da ki toplantısında dikkat çekti:
“Sırada vergi reformu var…”
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Üretici yüksek maliyetlerle uğraşırken…
Üreten, mevcut vergilerle dahi başa çıkamazken…
Yatırımcı, üretimini Mısır, Romanya gibi ülkelere kaydırmayı düşünürken…
İthalat ucuzlarken; ihracatçı “pazar kaybetmemek”, “stok büyütmemek” adına zararına mal verirken…
Vb…
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Örneğin:
Sadece işçilik, enerji, gübre, navlunun “yüksek fiyatının” değil;
“küçük ölçek”, “plansız üretim” ve “getirisi olan verimsizliğin” de etkisiyle, 1 kilo domatesi 20-25 liraya mal ediyor çiftçi…
6-9 liraya da alıcı buluyor…
İşleyip (kurutma, salça, sos…) satmadığı, (ihracata uygun üretmediği) taktirde zarar ediyor…
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Döviz ihtiyacını azaltacak, dövizde kazandırabilecek ve tüm makro verileri olumlu etkileyecek tarımda durum böyle…
Sanayide de durum aynı…
En önemli diğer kalem turizmde de…
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Üstüne (vergi reformu adıyla) vergisel düzenlemeler de gelirse…
Vay, “kayıtdışı”, “enflasyon”, “işsizlik”, “açıklar”, “düşük alım gücü” gibi makro sorunlarla mücadelenin “olmazsa olmazı” üretenin haline…
VELHASIL
Yıl 2006…
Yaklaşık 20 yıl önce de söylemişti Akçay:
“Vergiler çok yüksek.
Bu nedenle yabancı yatırım yapmıyor; cari açık düşmüyor…”
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Akçay, dün, “Sırada vergi reformu var…” dedi…
Ama…
Durumun farkında ki, ekledi:
“Öncesinde, piyasaların düzelmesi gerekiyor”
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Kısacası:
Eğitimden, küçük ölçeğe; plansız üretimden, lojistikte alternatif eksikliğine; kayıtdışından haksız rekabete kadar “üretimi verimsizleştiren” onlarca sorun çözülmeden, “Piyasalar düzeldi” demek, atılması gereken rasyonel adımları geciktiriyor…