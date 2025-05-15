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Vergi reformu şart; Ama “Şimdi zamanı değil…”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cev­det Akçay…

Dün EBRD’nin Londra’da ki toplantısında dikkat çekti:

“Sırada vergi reformu var…”

***

Üretici yüksek maliyetlerle uğraşırken…

Üreten, mevcut vergilerle dahi başa çıkamazken…

Yatırımcı, üretimini Mısır, Romanya gibi ülkelere kaydırmayı düşünürken…

İthalat ucuzlarken; ihracatçı “pazar kaybetmemek”, “stok büyütmemek” adına zararına mal verirken…

Vb…

***

Örneğin:

Sadece işçilik, enerji, gübre, navlunun “yüksek fiyatının” değil;

“küçük ölçek”, “plansız üretim” ve “getirisi olan verimsizliğin” de etkisiyle, 1 kilo doma­tesi 20-25 liraya mal ediyor çiftçi…

6-9 liraya da alıcı buluyor…

İşleyip (kurutma, salça, sos…) satmadığı, (ihracata uygun üretmediği) taktirde zarar ediyor…

***

Döviz ihtiyacını azaltacak, dövizde kazan­dırabilecek ve tüm makro verileri olumlu et­kileyecek tarımda durum böyle…

Sanayide de durum aynı…

En önemli diğer kalem turizmde de…

***

Üstüne (vergi reformu adıyla) vergisel düzenlemeler de gelirse…

Vay, “kayıtdışı”, “enflasyon”, “işsizlik”, “açıklar”, “düşük alım gücü” gibi makro so­runlarla mücadelenin “olmazsa olmazı” üre­tenin haline…

VELHASIL

Yıl 2006…

Yaklaşık 20 yıl önce de söylemişti Ak­çay:

“Vergiler çok yüksek.

Bu nedenle yabancı yatırım yapmıyor; cari açık düşmüyor…”

***

Akçay, dün, “Sırada vergi reformu var…” dedi…

Ama…

Durumun farkında ki, ekledi:

“Öncesinde, piyasaların düzelmesi gere­kiyor”

***

Kısacası:

Eğitimden, küçük ölçeğe; plansız üretimden, lojistikte alternatif eksikliği­ne; kayıtdışından haksız rekabete kadar “üretimi verimsizleştiren” onlarca sorun çözülmeden, “Piyasalar düzeldi” demek, atılması gereken rasyonel adımları gecik­tiriyor…

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