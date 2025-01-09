Vergi yükü olmadan şirket ortaklarına ödeme yapılabilir

Türk Ticaret Kanunu temel prensip olarak şirket tüzel kişiliği ile şir­ket ortaklarının kişiliklerini ve mal var­lıklarını birbirinden ayırmaktadır.

Bu prensip doğrultusunda, vergi hukuku da şirket tüzel kişiliği ile ortakları bir­birinden ayırmakta ve bu doğrultuda düzenlemeler ve vergilemeler yapıl­maktadır. Örneğin şirket ortağının, eşi­nin ve çocuklarının işletmeden çektik­leri paralar ve aynen aldıkları değerle­rin vergi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına izin verilmemiştir.

Bu kısıtlamalara karşın şirket ortak­larının hak ve menfaatleri de göz ardı edilmemektedir. Bunlardan biri de şir­ketlerde yaygın olarak uygulanan, şir­ket ortaklarına yapılan “Huzur Hakkı” ödemeleridir. Huzur hakkı, işletmele­rin ortaklarına, yönetim kurulu üyele­rine, müdürlerine işletmelerdeki görev ve sorumlulukları nedeniyle yapılan ödemelerdir.

Huzur hakkı ödemeleri vergi kanunları uygulamasında ücret olarak vergiye tabi bulunmaktadır. Hu­zur hakkı ödemeleri ücret olarak ver­giye tabi olmakla birlikte, bu ödemeler aynı zamanda vergi matrahının tespi­tinde gider olarak dikkate alınmaktadır.

Huzur hakkı ödemesinin aylık 22.104,67 TL’si vergiden istisna

Gelir Vergisi Kanununa göre huzur hakkı ödemeleri ücret olarak tanımlan­makta ve stopaj yoluyla vergilendiril­mektedir. Buna göre, huzur hakkı öde­melerinde, Gelir Vergisi Kanununun 103. Maddesinde ücretler için belirle­nen vergi dilimlerine göre stopaj kesin­tisi yapılmaktadır.

Ayrıca, huzur hak­kı ödemelerine, Gelir Vergisi Kanunu­nun 23/18 maddesinde yer alan asgari ücretten gelir vergisi istisnası ve dam­ga vergisi istisnasının uygulanacağı da unutulmamalıdır.

Buna göre, 2025 yı­lında huzur hakkı ödemelerinin aylık net 22.104,67 TL’si gelir vergisi ve dam­ga vergisinden istisnadır. Ayrıca huzur hakkı ödemesi yapılan kişi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4-1/b kap­samında çalışıyorsa bu kişiye ödenecek huzur hakkı ödemesi sigorta primine de tabi değildir.

Huzur hakkı ödemelerinde sıfır vergi yükü

Huzur hakkı ödemelerinin bir taraf­tan vergiye tabi olması öte yandan ver­gi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınması neticesinde bu öde­melerin belli bir tutara kadarlık kıs­mında vergi yükü sıfır olarak karşımı­za çıkmaktadır. Bu noktada huzur hak­kı elde eden şirket ortaklarının başkaca bir gelirleri olmadığı varsayımı altında, asgari ücretteki vergi istisnası dikka­te alınarak bir hesaplama yapılmakta­dır.

Yapılan bu hesaplama neticesinde 2025 yılı için yaklaşık 100.000-TL net huzur hakkı ödemelerinin kurumlar vergisi mükelleflerine vergi yükü sıfır olarak hesaplanmaktadır. Yapılan he­saplama, işletmelerin yapısına, huzur hakkı alanların diğer gelirlerinin olup olmamasına, diğer gelirleri nedeniy­le beyanname verip vermemesine göre küçük sapmalar gösterebilecektir.

Yemek bedeli istisnasından şirket ortakları da faydalanabilir

Yemek bedeli istisnası Gelir Vergisi Kanununun 23/8. maddesinde düzen­lenmiş olup, buna göre işyerinde ye­mek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2025 yılı için 240 TL+KDV aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiş­tir.

Şirket ortakları da fiilen işletmede çalışmaları kaydıyla yemek bedeli istis­nasından faydalanabilir. Buna göre şir­ket ortaklarına bu madde kapsamında günlük 240 TL ye kadar vergisiz yemek bedeli ödemesi yapılabilir. Söz konusu tutar gelir vergisinden istisna olup, bu tutarı aşan ödemeler ücret olarak gelir vergisine tabidir.