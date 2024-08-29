  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Mahmut Bülent YILDIRIM
  4. Vergide uzlaşma kaldırıldı, cezalar ne olacak?

Vergide uzlaşma kaldırıldı, cezalar ne olacak?

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM [email protected]

Uzlaşma mü­essesesi ver­gi usul kanunun­da düzenlenmiş olup, mükellef­lerin ikmalen, re’sen veya ida­rece tarh edilen vergilere ilişkin vergi ziyaı ceza­ları ile kanunen belirlenmiş tutarı aşan usul­süzlük ve özel usulsüzlük ce­zaları ile ilgili olarak yargıya başvurmadan, vergi idaresi ile anlaşmak amacıyla başvuru­lan idari bir çözüm yoludur.

Uzlaşma müessesesi tarhi­yat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma olmak üzere ikiye ayrılır. 7524 sayılı kanu­nun 14 üncü maddesi ile vergi usul kanununda değişiklik ya­pılarak vergi aslı tarhiyat ön­cesi ve tarhiyat sonrası uzlaş­ma kapsamından çıkarılmış olup vergi ziyaı cezaları ile ka­nunla belirlenen tutarı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için ise uzlaşma hak­kı devam etmektedir.

Kanun 02.08.2024 tarihinde yürür­lüğe girmiş olup, 02.08.2024 tarihinden önce uzlaşma ta­lep edildiği halde henüz uzlaş­ma günü verilmemiş, uzlaş­ma günü verilmiş ancak uz­laşma görüşmesi yapılmamış ya da çeşitli nedenlerle uzlaş­ma günü ertelenmiş veya uz­laşma talep süresi geçmemiş olan vergi ve cezalara ilişkin eski hükümler uygulanacak­tır. Düzenleme uyarınca vergi aslına dava açma hakkı devam etmekte olup, davanın mükel­lef lehine kesinleşmesi halin­de uzlaşılan cezaların ne ola­cağına ilişkin durum belirsiz­liğini korumaktadır.

Uygulamada vergi asıllarında uzlaşma olmuyordu

7524 sayılı kanun düzenle­mesi öncesinde vergi asılları kanunen uzlaşma kapsamı­na girmesine rağmen, uzlaş­ma komisyonları genellikle vergi aslında indirim yapmı­yor, vergi ziyaı cezaları ile özel usulsüzlük cezalarında ise yüzde 80 le yüzde 90 oranla­rında indirim yapılıyordu. Ka­nun gereği vergi aslının uz­laşma konusu olması, vergiye bağlı olarak hesaplanan vergi ziyaı cezasında uzlaşıldığın­da, vergi aslının da dava ko­nusu yapılma imkânı ortadan kalkıyordu. Yani uzlaşmaya vergi aslı ve vergi cezası bir­likte konu edildiğinden dola­yı vergide ve cezada ayrı ayrı uzlaşma veya dava etme hakkı bulunmuyordu.

Vergi aslına dava açılması halinde cezalar ne olacak

Vergi usul kanununda yer alan düzenleme uyarınca üze­rinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hak­kında dava açılmaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunamaz. Vergi asıllarına dava açma hakkı var, cezalarda uzlaşıla­ma vaki olmaz ise onlar için de dava açma hakkı olduğu­nu unutmayalım.

Vergi as­lının dava konusu yapılması ve mükellef lehine kesinleş­mesi halinde ilginç bir durum ortaya çıkmış olacak. Bu du­rumda vergi aslı hukuken or­tadan kalkmış, cezası ise uz­laşılmış haliyle tahsil edilmiş veya tahsil edilmeye çalışılı­yor olacak. 7524 sayılı kanun sonrası bu duruma ilişkin her hangi bir düzenleme yapılma­mış bulunuyor. Bize göre ver­gi aslını ortadan kaldıran ke­sinleşmiş bir mahkeme kara­rı olması halinde vergi aslına bağlı olarak kesilen cezalar dayanaksız kaldığından dola­yı bu cezaların düzeltme hü­kümlerine göre vergi dairesi tarafından düzeltilebilmesi­ne yönelik düzenleme yapıl­ması yerinde olacaktır. Diğer bir durum, vergi aslına dava açılması, cezalarda ise uzlaş­manın vaki olmaması ve ce­zaya da dava açılması duru­mudur.

Bu durumda vergi aslı için ayrı bir dava ceza için ayrı dava açılmış olacak. Bu tür da­valar ise hukuk danışmanla­rının görüşleri doğrultusun­da İYUK hükümlerine göre re’sen veya talep üzerine bir­leştirilebilir. Son olarak uz­laşılan tutarın kanuni ödeme sürelerinde ödenmesi halinde uygulanan ilave %25 oranın­daki indirimin de yürürlükten kaldırıldığını hatırlatalım.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Stok beyanını ortaklara dağıtırken vergiye dikkat 22 Ağustos 2024
Paylaşımlı yolculuğa vergi açıklaması 15 Ağustos 2024
Maliye hasılat denetimi yapacak 08 Ağustos 2024
KDV indirimine sınırlama 01 Ağustos 2024
Yurtiçi asgari kurumlar vergisine tabi olmayan kazançlar 25 Temmuz 2024
Adli tatilin vergi davalarına etkisi 18 Temmuz 2024
Yurt dışı çıkış harcı nedir? 11 Temmuz 2024
Enflasyon düzeltmesinin kâr dağıtımına etkisi 04 Temmuz 2024
Vergi paketi tartışılmaya devam ediyor 27 Haziran 2024
Gayrimenkulde vergi tedirginliği 13 Haziran 2024