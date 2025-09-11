Verginin 3 yıllık yol haritası belli oldu

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası­nı belirleyecek olan 2026-2028 Orta Va­deli Program (OVP) 7 Eylül 2025 tarihli Res­mi Gazete yayımlandı.

Programın; On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) hedefleri dik­kate alınarak makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, mali disiplinin korunması ve orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülerek fiyat istikrarın sağlan­masının amaçlandığı ifade edilmiştir.

Prog­ram ayrıca üretkenliğin artırılması Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, ye­şil ve dijital ekonomiye geçiş sürecinde tek­nolojik dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş gücü piyasa­sının daha etkin hale getirilmesi, iş ve yatı­rım ortamının iyileştirilmesi ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması yoluyla sürdürü­lebilir büyümeyi hedeflediği açıklanmıştır. OVP de vergi ile ilgili politika ve tedbirlerin neler olduğunu incelemeye çalışalım.

OVP de vergi politika ve tedbirleri nelerdir?

Vergi politikalarında büyüme ve sosyal adalet ilkeleri ekseninde yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını destek­leyen gelir politikalarına öncelik verilecek­tir. Dolaylı vergilerin bütçe içindeki ağırlığı gözden geçirilerek kayıt dışı ekonomiye yö­nelik tedbirlerle Program döneminde doğru­dan vergi gelirlerinin bütçe içindeki ağırlığı artırılacaktır.

Kamu mali yönetiminde sür­dürülebilir gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanının genişletilmesi ve vergi­lemede gönüllü uyumun artırılmasına yöne­lik çalışmalar sürdürülecektir. Vergi harca­maları analiz edilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlere yönelik düzenleme­ler yapılacaktır. Vergilerin tam ve zamanında ödenmesinde etkili olan mükellef davranış­ları ve vergiye uyum sorunları analiz edilerek uyum düzeyini artırmaya katkı sağlayacak stratejiler geliştirilecektir.

Kayıt dışılıkla mücadele ve vergi denetiminde etkinlik

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenme­si, vergide adaletin sağlanması, vergiye gö­nüllü uyumun desteklenmesi amacıyla yapay zekâ ve ileri analiz teknikleri kullanılarak de­netimde etkinlik artırılacaktır. Prim tabanını genişletmek üzere kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılacaktır. Dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavraya­cak uygulamalar geliştirilecektir.

Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetle­rin önlenmesi için oluşturulan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Siste­mi geliştirilecektir. Vergi kaçakçılığı fiilleri­nin tespitine yönelik yapay zekâ imkânların­dan yararlanılarak vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı önlenecektir. Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, belge düzeninin yer­leşmesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıy­la yaygın yoğun vergi denetimleri artırılarak vergiye gönüllü uyum teşvik edilecektir.

Gayrimenkulde gerçek bedel yöntemi ve e-kira sözleşmeleri

Gayrimenkullerin gerçek değerinin kav­ranmasını ve gerçek değerleri üzerinden iş­lem yapılmasını sağlayacak çalışmalar yapı­lacaktır. Kira sözleşmelerinin e-Devlet ka­pısı üzerinden hazırlanmasına imkân veren e-Kira sözleşmesi yaygınlaştırılacak. Sonuç itibariyle OVP makroekonomik politika çer­çevesini sunan temel politika olup bu politi­kaların hayata geçmesi, yapılacak olan mev­zuat düzenlemeleri çerçevesinde mümkün olacaktır. OVP de yer alan vergi politikaları­nın bir kısmı somut olarak uygulamaya geç­mekle birlikte bir kısım vergi politika ve ted­birlerinin ise ne şekilde uygulanacağını za­man içinde hep birlikte görmüş olacağız.