Verginin 3 yıllık yol haritası belli oldu
Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek olan 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) 7 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.
Programın; On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) hedefleri dikkate alınarak makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, mali disiplinin korunması ve orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülerek fiyat istikrarın sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmiştir.
Program ayrıca üretkenliğin artırılması Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş sürecinde teknolojik dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş gücü piyasasının daha etkin hale getirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması yoluyla sürdürülebilir büyümeyi hedeflediği açıklanmıştır. OVP de vergi ile ilgili politika ve tedbirlerin neler olduğunu incelemeye çalışalım.
OVP de vergi politika ve tedbirleri nelerdir?
Vergi politikalarında büyüme ve sosyal adalet ilkeleri ekseninde yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını destekleyen gelir politikalarına öncelik verilecektir. Dolaylı vergilerin bütçe içindeki ağırlığı gözden geçirilerek kayıt dışı ekonomiye yönelik tedbirlerle Program döneminde doğrudan vergi gelirlerinin bütçe içindeki ağırlığı artırılacaktır.
Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemede gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Vergi harcamaları analiz edilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlere yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Vergilerin tam ve zamanında ödenmesinde etkili olan mükellef davranışları ve vergiye uyum sorunları analiz edilerek uyum düzeyini artırmaya katkı sağlayacak stratejiler geliştirilecektir.
Kayıt dışılıkla mücadele ve vergi denetiminde etkinlik
Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi, vergide adaletin sağlanması, vergiye gönüllü uyumun desteklenmesi amacıyla yapay zekâ ve ileri analiz teknikleri kullanılarak denetimde etkinlik artırılacaktır. Prim tabanını genişletmek üzere kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılacaktır. Dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavrayacak uygulamalar geliştirilecektir.
Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi için oluşturulan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi geliştirilecektir. Vergi kaçakçılığı fiillerinin tespitine yönelik yapay zekâ imkânlarından yararlanılarak vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı önlenecektir. Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, belge düzeninin yerleşmesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla yaygın yoğun vergi denetimleri artırılarak vergiye gönüllü uyum teşvik edilecektir.
Gayrimenkulde gerçek bedel yöntemi ve e-kira sözleşmeleri
Gayrimenkullerin gerçek değerinin kavranmasını ve gerçek değerleri üzerinden işlem yapılmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Kira sözleşmelerinin e-Devlet kapısı üzerinden hazırlanmasına imkân veren e-Kira sözleşmesi yaygınlaştırılacak. Sonuç itibariyle OVP makroekonomik politika çerçevesini sunan temel politika olup bu politikaların hayata geçmesi, yapılacak olan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde mümkün olacaktır. OVP de yer alan vergi politikalarının bir kısmı somut olarak uygulamaya geçmekle birlikte bir kısım vergi politika ve tedbirlerinin ise ne şekilde uygulanacağını zaman içinde hep birlikte görmüş olacağız.
